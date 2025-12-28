قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الإسكان من مجلس الشيوخ: القانون لا يسمح بتوصيل المرافق للمباني خارج الأحوزة العمرانية
3 أيام رسمية في رأس السنة.. أول إجازة للبنوك 2026
قنوات مجانية لإذاعة مباراة منتخب مصر و أنجولا في كأس الأمم الإفريقية
أول تعليق لمدرب الزمالك بعد التأهل لدور الـ 16 بكأس مصر
منتخب مصر يخوض مرانه الأخير الليلة استعدادا لمواجهة أنجولا بكأس الأمم الإفريقية
وزير البترول يتابع مشروعات زيادة إنتاج الغاز خلال العام الجديد
الداخلية السورية: عناصر الأمن المكلّفة بتأمين الاحتجاجات تعرضت لاعتداءات مباشرة
أول تعليق من عبد الرؤوف بعد فوز الزمالك على بلدية المحلة بكأس مصر .. ماذا قال؟
اشتروا عقارات وأراض .. تاجرا مخدرات يغسلون 100 مليون جنيه
أحمد عبد الرؤوف: محمود بنتايج لم نمنحه إجازة ولا أعرف أي شيء عنه
القبض على شخصين يوزعان أموالا على الناخبين بسوهاج
بتجمع بطاقات المواطنين .. القبض على سيدة فى محيط اللجان بقنا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

بأسعار مغرية وبديلة للتوك توك| السيارة الكيوت تنتشر في مصر.. ومشتري يعلق

الكيوت
الكيوت
إسراء عبدالمطلب

شهدت شوارع القاهرة خلال الفترة الأخيرة انتشارًا ملحوظًا للسيارة المعروفة باسم "الكيوت"، بعد السماح لها بالعمل بشكل رسمي، لتتحول تدريجيًا إلى بديل جديد لوسائل النقل الصغيرة، خاصة في الأحياء السكنية والمناطق ذات الكثافات المتوسطة. 

وجذبت السيارة اهتمام عدد متزايد من السائقين والمواطنين، نظرًا لحجمها الصغير، وانخفاض استهلاكها للوقود، وسهولة حركتها داخل الشوارع الضيقة، إلى جانب اعتبارها خيارًا أكثر أمانًا وتنظيمًا مقارنة بالتوك توك.

ومن جانبه، قال محمد إبراهيم، سائق السيارة الكيوت، إنه اتخذ قرارًا جريئًا ببيع التوك توك الذي كان يمتلكه ويعمل عليه منذ سنوات، وقام بشراء سيارة "كيوت" باعتبارها بديلًا أكثر أمانًا وتنظيمًا.

وأضاف إبراهيم في تصريحات لـ “صدى البلد”، أنه اشترى السيارة الكيوت بنحو 200 ألف جنيه، ويعمل بها حاليًا في منطقة الحصري بـ 6 أكتوبر ، مشيرًا إلى أنها تتمتع بعدة مميزات، أبرزها أنها تشبه السيارة الملاكي في شكلها الخارجي ولكن بحجم أصغر، وتعمل بمحرك سعة 216 سي سي، وهو أقوى من محرك التوك توك، فضلًا عن عملها بالغاز والبنزين مع استهلاك محدود للوقود.

ولفت إبراهيم إلى أنها تتحمل الضغط والعشوائيات وبها تبريد أفضل في درجات الحرارة المرتفعة من التوكتوك، ولفت أن سرعتها لا تزيد عن 70 وأنها موفرة في البنزين، ولفت أنه غير مسموح له أن يخرج عن المنطقة المحددة له في الترخيص على على عكس التاكسي الذي يستطيع الذهاب لكافة المناطق.

وأضاف أن السيارة أكثر أمانًا وصالحة للاستخدام كوسيلة توصيل، خاصة لنقل الأطفال إلى المدارس والحضانات، لافتًا إلى أن مازال بعض المواطنين يتجنبوها على عكس التوكتوك لأنهم لا يعلموان أنها سيارة أجرة معتقدين أنها سيارات خاصة نظرًا لأنها تشبه سيارات الملاكي، بسبب تصميمها المختلف.

الكيوت التوكتوك السيارة الكيوت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل يجوز صلاة الرجل بالمنزل دائما ودون عذر؟

هل يجوز صلاة الرجل في المنزل دائما ودون عذر؟.. الإفتاء تجيب

منتخب مصر

موعد مباراة مصر وأنجولا في كأس أمم أفريقيا 2025 والقنوات الناقلة

اتحاد الكرة

جلطة في المخ.. حارس منتخب مصر السابق في العناية المركزة

مشغولات ذهبية

عقب صعوده.. مفاجأة جديدة في سعر الذهب بمصر اليوم

طقس اليوم

طقس اليوم .. شبورة كثيفة وأمطار تضرب هذه المناطق

صرخات التعذيب تنتهي بهروب جماعي من مصحة إدمان في المريوطية| تفاصيل

صرخات التعذيب تنتهي بهروب جماعي من مصحة إدمان في المريوطية.. تفاصيل

عداد الكهرباء

باق 3 أيام ..تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

دواجن بيضاء

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الأحد.. اعرف وصلت كام؟

ترشيحاتنا

نابولي

نابولي يتقدم على كريمونيزي بثنائية في الشوط الأول

منتخب السودان

التشكيل الرسمي لمباراة غينيا الاستوائية والسودان

سموحة

سموحة يواصل الانتصارات في دوري الممتاز (أ) للكرة الطائرة

بالصور

طريقة عمل حمص الشام

طريقة عمل حمص الشام.
طريقة عمل حمص الشام.
طريقة عمل حمص الشام.

بعد وفاة المطرب دقدق.. ماهي أول أعراض سرطان الدماغ؟

اعراض سرطان المخ
اعراض سرطان المخ
اعراض سرطان المخ

مشروب من 4 مكونات يرفع المناعة و مضاد للالتهابات

مشروب من 4 مكونات يرفع المناعة و مضاد للاتهابات
مشروب من 4 مكونات يرفع المناعة و مضاد للاتهابات
مشروب من 4 مكونات يرفع المناعة و مضاد للاتهابات

خلى بشرتك مثل الزجاج.. بـ باكت شاي أخضر

خلى بشرتك مثل الزجاج.. بـ باكت شاى أخضر
خلى بشرتك مثل الزجاج.. بـ باكت شاى أخضر
خلى بشرتك مثل الزجاج.. بـ باكت شاى أخضر

فيديو

ارتباط شريف سلامة ونيللى كريم ؟

هل ارتبط شريف سلامة بـ نيللي كريم بعد انفصاله عن داليا مصطفى؟

منة فضالي

الحجاب قد ينهي مشواري الفني.. اعترافات جريئة من منة فضالي

هروب جماعي من مصحة علاج الإدمان بالمريوطية

بعد واقعة مصحة المريوطية| خبير قانوني: الحبس وجوبي على مصحات الإدمان المخالفة لحماية المرضى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: مصر القديمة وسياستها الخارجية

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

المزيد