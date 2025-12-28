بأسعار مغرية وبديلة للتوك توك| السيارة الكيوت تنتشر في مصر.. ومشتري يعلق

شهدت شوارع القاهرة خلال الفترة الأخيرة انتشارًا ملحوظًا للسيارة المعروفة باسم "الكيوت"، بعد السماح لها بالعمل بشكل رسمي، لتتحول تدريجيًا إلى بديل جديد لوسائل النقل الصغيرة، خاصة في الأحياء السكنية والمناطق ذات الكثافات المتوسطة.

وجذبت السيارة اهتمام عدد متزايد من السائقين والمواطنين، نظرًا لحجمها الصغير، وانخفاض استهلاكها للوقود، وسهولة حركتها داخل الشوارع الضيقة، إلى جانب اعتبارها خيارًا أكثر أمانًا وتنظيمًا مقارنة بالتوك توك.

ومن جانبه، قال محمد إبراهيم، سائق السيارة الكيوت، إنه اتخذ قرارًا جريئًا ببيع التوك توك الذي كان يمتلكه ويعمل عليه منذ سنوات، وقام بشراء سيارة "كيوت" باعتبارها بديلًا أكثر أمانًا وتنظيمًا.

وأضاف إبراهيم في تصريحات لـ “صدى البلد”، أنه اشترى السيارة الكيوت بنحو 200 ألف جنيه، ويعمل بها حاليًا في منطقة الحصري بـ 6 أكتوبر ، مشيرًا إلى أنها تتمتع بعدة مميزات، أبرزها أنها تشبه السيارة الملاكي في شكلها الخارجي ولكن بحجم أصغر، وتعمل بمحرك سعة 216 سي سي، وهو أقوى من محرك التوك توك، فضلًا عن عملها بالغاز والبنزين مع استهلاك محدود للوقود.

ولفت إبراهيم إلى أنها تتحمل الضغط والعشوائيات وبها تبريد أفضل في درجات الحرارة المرتفعة من التوكتوك، ولفت أن سرعتها لا تزيد عن 70 وأنها موفرة في البنزين، ولفت أنه غير مسموح له أن يخرج عن المنطقة المحددة له في الترخيص على على عكس التاكسي الذي يستطيع الذهاب لكافة المناطق.

وأضاف أن السيارة أكثر أمانًا وصالحة للاستخدام كوسيلة توصيل، خاصة لنقل الأطفال إلى المدارس والحضانات، لافتًا إلى أن مازال بعض المواطنين يتجنبوها على عكس التوكتوك لأنهم لا يعلموان أنها سيارة أجرة معتقدين أنها سيارات خاصة نظرًا لأنها تشبه سيارات الملاكي، بسبب تصميمها المختلف.