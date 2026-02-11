أحمد حسن يزف بشري سارة لجماهير الزمالك

كشف أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق، عن جاهزية عبدالله السعيد لمباراة سموحة اليوم ضمن مؤجلات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.

و كتب أحمد حسن : الزمالك يؤكد جاهزية عبدالله السعيد لمباراة سموحة اليوم وقدرته على خوض اللقاء.

ويواجه نادي الزمالك منافسه سموحة اليوم على ملعب ستاد السويس بالإسماعيلية ضمن مؤجلات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويسعى نادي الزمالك لتحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط للحفاظ على وصافة الدورى،والاقتراب من المنافسة على لقب الدورى.

غيابات الزمالك

ويغيب عن الزمالك كلا من عمرو ناصر وآدم كايد وبارون أوشينج بسبب الإصابة، فيما ابتعد محمود جهاد لعدم اكتمال جاهزيته الفنية،

وقرر معتمد جمال المدير الفني لنادي الزمالك ابعاد الثنائي محمد عواد وسيف فاروق جعفر عن مباراة سموحة لأسباب فنية.

ويدخل فريق سموحة المباراة بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على بيراميدز بنتيجة هدفين مقابل هدف في الجولة الماضية.

وتقام مباراة الزمالك ضد سموحة اليوم في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة على ملعب السويس وتذاع عبر قناة أون سبورت.

ويحتل نادي الزمالك المركز الثاني بجدول ترتيب الدورى المصري برصيد 28 نقطة وبفارق 7 نقاط عن سيراميكا كليوباترا متصدر المسابقة، بينما جاء سموحة فى المركز الخامس برصيد 25 نقطة.