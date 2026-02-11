قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
المستشار محمود الشريف وزير العدل الجديد يؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي
هل يعوض النصيري اتحاد جدة بعد رحيل كريم بنزيما؟ بداية نارية وأرقام قياسية تعيد رسم ملامح هجوم العميد قاريا
بعد أدائه اليمين الدستورية.. حسن رداد يتعهد ببذل الجهود لتطوير منظومة العمل
المهندس رأفت هندي يؤدي اليمين الدستورية وزيرًا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
جوهر نبيل يصل مقر وزارة الشباب والرياضة لمباشرة مهام عمله عقب أداء اليمين الدستورية
عبد العزيز قنصوة يؤدى اليمين الدستورية وزيرا للتعليم العالى أمام الرئيس السيسي
273 هدفًا في أقل من موسمين.. كيف أعاد فليك صياغة هوية برشلونة الهجومية وحوّله إلى أقوى خط نار في القارة العجوز؟
حسين عيسى يؤدي اليمين الدستورية نائبا لرئيس الوزراء للشئون الاقتصادية
احتفالات وبث مباشر.. الافتاء تستعد لاستطلاع هلال شهر رمضان
العراق.. وساطة أمريكية لاختيار رئيس البلاد
مباحثات لدفع مزيد من الحركة السياحية السعودية إلى مصر
محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول المتوقع أمام سندرلاند
رياضة

أحمد حسن يزف بشري سارة لجماهير الزمالك

ميرنا محمود

كشف أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق، عن جاهزية عبدالله السعيد لمباراة سموحة اليوم ضمن مؤجلات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.

و كتب أحمد حسن : الزمالك يؤكد جاهزية عبدالله السعيد لمباراة سموحة اليوم وقدرته على خوض اللقاء.

ويواجه نادي الزمالك منافسه سموحة اليوم على ملعب ستاد السويس بالإسماعيلية ضمن مؤجلات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويسعى نادي الزمالك لتحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط للحفاظ على وصافة الدورى،والاقتراب من المنافسة على لقب الدورى.

غيابات الزمالك
ويغيب عن الزمالك كلا من عمرو ناصر وآدم كايد وبارون أوشينج بسبب الإصابة، فيما ابتعد محمود جهاد لعدم اكتمال جاهزيته الفنية،

وقرر معتمد جمال المدير الفني لنادي الزمالك ابعاد الثنائي محمد عواد وسيف فاروق جعفر عن مباراة سموحة لأسباب فنية.

ويدخل فريق سموحة المباراة بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على بيراميدز بنتيجة هدفين مقابل هدف في الجولة الماضية.

وتقام مباراة الزمالك ضد سموحة اليوم في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة على ملعب السويس وتذاع عبر قناة أون سبورت.

ويحتل نادي الزمالك المركز الثاني بجدول ترتيب الدورى المصري برصيد 28 نقطة وبفارق 7 نقاط عن سيراميكا كليوباترا متصدر المسابقة، بينما جاء سموحة فى المركز الخامس برصيد 25 نقطة.

أحمد حسن عبدالله السعيد سموحة الدوري المصري الممتاز الزمالك

