مقـ.ـتل 7 وإصابة 22 في اشتباكات في شبوة باليمن

أفادت مصادر يمنية، اليوم، بمقتل سبعة وإصابة 22 آخرين من أنصار المجلس الانتقالي الجنوبي، إثر إطلاق نار من قبل قوات حكومية في مدينة عتق، مركز محافظة شبوة جنوب اليمن، وفق ما نقلته “سكاي نيوز عربية” في خبر عاجل.

وبحسب المصادر، اندلعت المواجهات خلال تظاهرة لأنصار المجلس الانتقالي، قبل أن تتطور الأوضاع إلى اشتباكات مباشرة مع القوات الحكومية المنتشرة في المدينة، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

توتر متصاعد في شبوة

وتعد محافظة شبوة إحدى أبرز بؤر التوتر بين الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا والمجلس الانتقالي الجنوبي، الذي يطالب بانفصال جنوب اليمن ويتمتع بنفوذ عسكري وأمني واسع في عدد من المحافظات الجنوبية، بدعم إماراتي.

وشهدت عتق خلال السنوات الماضية جولات من المواجهات بين الطرفين، في ظل صراع على النفوذ والسيطرة على المنشآت الحيوية، لا سيما مع الأهمية الاستراتيجية والاقتصادية للمحافظة الغنية بالموارد النفطية والغازية.

وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه الساحة اليمنية هشاشة أمنية متزايدة، رغم المساعي الإقليمية والدولية لدفع مسار التهدئة، وسط مخاوف من أن يؤدي تجدد التوتر في الجنوب إلى تعقيد المشهد السياسي والأمني في البلاد.