توك شو

بـ100 جنيه للكيلو.. أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 11 فبراير 2026

منار عبد العظيم

استقرت أسعار الدواجن في الأسواق المحلية اليوم الأربعاء 11 فبراير 2026، مواصلة حالة الهدوء النسبي دون تحركات سعرية ملحوظة، سواء في بورصة الدواجن أو لدى تجار التجزئة، وذلك بعد موجة من التغيرات التي شهدها السوق خلال الأيام الماضية.

وسجل سعر كيلو الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن نحو 91 جنيهًا تسليم أرض المزرعة، وسط توازن نسبي بين معدلات العرض والطلب.

 

أسعار الفراخ البيضاء للمستهلك

بلغ سعر كيلو الدواجن البيضاء نحو 91 جنيهًا داخل المزارع، فيما تراوح سعر البيع للمستهلك داخل محال الدواجن والأسواق الشعبية حول مستوى 101 جنيه للكيلو، باختلاف المناطق وتكاليف النقل.

 

أسعار الفراخ البلدي اليوم

وفيما يتعلق بالدواجن البلدي، سجل سعر الكيلو داخل المزارع نحو 120 جنيهًا، بينما وصل متوسط سعر البيع للمستهلك في الأسواق إلى حوالي 130 جنيهًا للكيلو، مع استمرار الإقبال عليها من قبل شريحة من المستهلكين.

 

سعر الفراخ الساسو

أما الفراخ الساسو، فقد سجل سعر الكيلو في أسواق الجملة نحو 105 جنيهات، بينما بلغ متوسط سعرها للمستهلك داخل الأسواق قرابة 115 جنيهًا للكيلو، مع تفاوت طفيف من منطقة لأخرى.

 

أسعار البيض اليوم

على صعيد البيض، بلغ سعر طبق البيض الأبيض نحو 130 جنيهًا للمستهلك، مقابل قرابة 115 جنيهًا في أسواق الجملة.

كما سجل سعر طبق البيض الأحمر حوالي 135 جنيهًا للمستهلك، مقارنة بنحو 120 جنيهًا لدى تجار الجملة، وسط استقرار نسبي في حركة البيع والشراء.

وأشار الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية عز إلى أن وزير التموين والتجارة الداخلية أصدر توجيهات بتوفير الدواجن بسعر 100 جنيه للكيلو، وهو ما ساهم بشكل كبير في تهدئة الأسعار داخل الأسواق، وأوجد حالة من الانضباط النسبي في حركة البيع والشراء.

وأكد أن مثل هذه الإجراءات تسهم في الحد من الممارسات الاحتكارية وتعزز المنافسة الإيجابية بين التجار.

وأكد، أن مبادرة «أهلا رمضان» هذا العام تأتي في إطار شراكة كاملة بين الحكومة والقطاع الخاص، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة فعالة من وزارة التموين والتجارة الداخلية، بهدف تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.

وأوضح عز، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح» المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، ويقدمه الإعلاميان رامي الحلواني ومروة فهمي، أن المبادرة تستهدف توفير جميع السلع الأساسية والاستراتيجية للمواطنين في أقرب نقطة لمحل إقامتهم، بما يضمن سهولة الوصول إليها دون أعباء إضافية.

 

خصومات من 15% إلى 25% على السلع الأساسية

وأشار أمين عام اتحاد الغرف التجارية إلى أن نسب التخفيضات ضمن المبادرة تتراوح بين 15% و25%، وفقًا لنوع السلعة، لافتًا إلى أن الهدف هو تحقيق توازن في الأسواق وتوفير بدائل متنوعة بأسعار مناسبة تلبي احتياجات الأسر المصرية خلال الشهر الكريم.

وأكد أن التنسيق المستمر بين الجهات المعنية يسهم في ضمان استقرار المعروض وتوافر السلع بالكميات الكافية، بما يمنع حدوث أي أزمات أو نقص في الأسواق.

 

أكثر من 3000 منفذ ومعرض على مستوى الجمهورية

وكشف عز أنه تم التوسع هذا العام في عدد المنافذ المشاركة، ليصل إلى أكثر من 3000 منفذ وشادر ومعرض في مختلف محافظات الجمهورية، بما يضمن انتشار المبادرة على نطاق واسع.

وأوضح أن المبادرة تغطي مختلف المناطق من مرسى مطروح شمالًا إلى حلايب وشلاتين جنوبًا، مرورًا بالعريش وسائر محافظات الجمهورية، بما يعكس حرص الدولة على وصول السلع المخفضة إلى جميع المواطنين دون استثناء.

آلية متكاملة لضبط الأسواق

وأوضح أمين عام اتحاد الغرف التجارية أن نجاح المبادرة يعتمد على منظومة تعاون متكاملة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، حيث تقوم المحافظات بتوفير أماكن إقامة المنافذ والمعارض، فيما تتحمل الدولة توفير المرافق الأساسية مثل الكهرباء والحراسة.

وأضاف أن الغرف التجارية تتولى إنشاء وإدارة المنافذ، بما يضمن كفاءة التشغيل واستمرار ضخ السلع بشكل منتظم، مؤكدًا أن الهدف النهائي هو تحقيق استقرار الأسواق وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين خلال شهر رمضان المبارك.

أسعار الدواجن سعر كيلو الدواجن الفراخ الساسو

