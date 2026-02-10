التموين: كيلو الفراخ المجمدة دخل أهلا رمضان بـ 100 جنيه

أكد عبد الباسط عبد النعيم وكيل وزارة التموين بالقاهرة، أن الوزارة تعمل على مراقبة كافة حلقات تدجاول السلع الغذائية والعمل على زيادة المعروض من السلع لضبط الاسعار .

وقال عبد الباسط عبد النعيم في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز"، :" تم افتتاح معرض أهلا رمضان في أرض المعارض بالقاهرة ويشارك فيه 120 عارض للسلع ".

وتابع عبد الباسط عبد النعيم :" معرض اهلا رمضان يوف كافة السلع الاساسية والخضروات والفاكهة واللحوم الطازجة والدواجن المجمدة "مضيفا:" يتم بيع الدواجن المجمدة بسعر 100 جنيه للكيلو داخل معارض اهلا رمضان ".



واكمل عبد الباسط عبد السميع :" كافة السلع الغذائية المتواجدة في معارض اهلا رمضان بجودة مرتفعة "، مضيفا:" المنتج والعارض في المعارض اهلا رمضان يتنازل عن جزء من هامش الربح الخاص به ".



ولفت عبد الباسط عبد السميع :" هناك حرص على إقامة معراض اهلا رمضان في الاحياء الشعبية وذات الكثافات المرتفعة “، مضيفا:” نتوسع في أسواق اليوم الواحد في كافة انحاء الجمهورية لتوفير السلع للمواطنين ".

