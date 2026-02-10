قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قانون العقوبات .. إجراءات مشددة على نشر الصور والفيديوهات الخادشة للحياء
أحمد أبو الغيط : الاستثمار المدخل الرئيس لزيادة الإنتاجية العربية وتوفير فرص العمل
حكم الاعتماد في تفسير القرآن الكريم على الذكاء الاصطناعي
بايرن ميونخ يبدأ محادثات مع هاري كين بشأن تجديد عقده
استشهاد 5 فلسطينيين بأحدث موجة إبادة من الاحتلال
ارتفاع ضحايا حادث ميني باص نادي الاتحاد السكندري إلى 11 مصابا
الأردن: قانون الكابينيت يزيد من شراسة الاستيطان غير الشرعي في الضفة الغربية
هبوط اضطراري لطائرة وسط شارع مزدحم بأمريكا .. شاهد
سعر طبق البيض في المزرعة بـ 108 جنيهات.. شعبة الدواجن تعلن الأسعار
الاستخبارات العسكرية تنظم دورات تدريبة لقوات البعثات الأممية والاتحاد الأفريقى
وقف الإخلاء .. هل يتم تعديل قانون الإيجار القديم قريباً؟
انقلاب ميني باص الاتحاد السكندري وإصابة 8 لاعبين بفريق الطائرة
محافظات

محافظ قنا يتفقد معرض أهلًا رمضان بنجع حمادي لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة | صور

معرض أهلا رمضان
معرض أهلا رمضان
يوسف رجب

تفقد الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، سير العمل بمعرض «أهلًا رمضان» المقام بمدينة نجع حمادي بشارع 15 مايو داخل حديقة الزهور، في إطار جهود الدولة لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، لتوفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة وجودة مناسبة، تزامنًا مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، بما يسهم في تلبية احتياجات الأسر المصرية ودعم الفئات الأولى بالرعاية.

ويقام المعرض بالتعاون بين مديرية التموين بمحافظة قنا، والغرفة التجارية، في إطار خطة متكاملة تستهدف توسيع نطاق المعارض والمنافذ السلعية بمختلف مراكز المحافظة، بما يحقق استقرار الأسعار ويعزز توافر السلع الأساسية للمواطنين طوال الشهر الكريم.

رافق المحافظ، خلال جولته كل من حسن القط وكيل وزارة التموين بقنا، وحسن كحلاوي، مسؤول الغرفة التجارية بنجع حمادي، وحسين الزمقان رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية والشعبية، كما شارك في الجولة النائب أحمد الدربي عضو مجلس النواب، وكل من اللواء الحسن عباس، وأحمد السيد، واللواء عبد الفتاح الشحات، ونان نصر الله، أعضاء مجلس الشيوخ.

وتفقد محافظ قنا أقسام المعرض المختلفة، التي تضم 15 بايكة مجهزة بالكامل، بمشاركة 10 من كبار التجار والموردين، حيث يشمل المعرض جميع السلع الأساسية والمواد الغذائية، إلى جانب اللحوم الطازجة والمجمدة، وذلك بخصومات مميزة تلبي احتياجات المواطنين وتسهم في تحقيق التوازن السعري داخل الأسواق.

كما رافق المحافظ خلال الجولة العقيد أشرف بغدادي ممثل جهاز مستقبل مصر، إلى جانب ممثلي مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك، حيث شدد محافظ قنا، على أهمية تكثيف الرقابة التموينية، وضبط الأسواق، والتأكد من توافر السلع بكميات مناسبة، مؤكدًا أن المحافظة لن تتهاون في مواجهة أي ممارسات احتكارية أو محاولات لرفع الأسعار دون مبرر.

وعلى هامش الجولة، تفقد محافظ قنا، مبادرة حزب حماة الوطن، لمحاربة الغلاء، مشيدًا بدورها في دعم المواطنين، كما تفقد ميدان المحطة بمدينة نجع حمادي، ووجه بتكثيف أعمال التطوير ورفع كفاءة الميدان، بما يسهم في تحسين المظهر الحضاري للمدينة، ويعكس جهود الدولة في الارتقاء بمستوى الخدمات والبنية التحتية المقدمة للمواطنين.

