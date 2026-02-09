قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
1200 جنيه زيادة| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن
حكم صيام يوم الشك .. لماذا اختلف الفقهاء حول مشروعيته
تخفيض 20 جنيها.. التموين تعلن سعر كيلو الدواجن المجمدة
تفاصيل القبض على المتهم بالتحرش بموظفة داخل أتوبيس بالمقطم
بحبك يا صاحبي.. عمر كمال يهنئ كهربا على انتقاله إلى إنبي
مشروع قانون جديد لحماية الأطفال من المؤثرات الرقمية وضبط المحتوى الإلكتروني| خاص
أزمة الحريديم| إغلاق طرق رئيسية في إسرائيل احتجاجا على اعتقال الفارين من الخدمة العسكرية
بالأحمر.. كارولين عزمي تخطف الأنظار عبر إنستجرام
رئيس الوزراء يكشف عن قيمة استثمارات مشروع أبراج ومارينا المونت جلالة.. فيديو
ارتفاع في أسعار الذهب.. عيار 21 مفاجأة
مأساة الصلح تتحول إلى جريمة قتـ ل جماعي في فيصل| وشهود عيان: كان دائما يتدخل ليحل مشاكل الناس
البيطريين تكشف سبب ارتفاع أسعار الدواجن .. وتؤكد: الاستيراد يهدد الصناعة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

افتتاح مركز لخدمة عملاء مرضى التأمين الصحى بمستشفى قنا العام

مستشفى قنا العام
مستشفى قنا العام
يوسف رجب

افتتح الدكتور أحمد محمود صادق، وكيل وزارة الصحة بقنا، مركز خدمة عملاء منتفعي التأمين الصحي بمستشفى قنا العام، فى إطار جهود تطوير منظومة التأمين الصحي وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمنتفعين من التأمين الصحي، وتحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، والدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا.

رافقه خلال الافتتاح الدكتور محمد مصطفى، مدير عام فرع جنوب الصعيد للتأمين الصحي، والدكتور محمد الديب، مدير مستشفى قنا العام، الدكتورة سماح فخري، مدير الشؤون الطبية بهيئة التأمين الصحي بقنا والدكتورة غادة مسلم، مدير عيادات التأمين الصحى.


 

وأوضح وكيل وزارة الصحة بقنا، بأن مركز خدمة العملاء يُعزز الخدمات الطبية ويدعم جهود الإرتقاء بجودة الرعاية الصحية المقدمة، وأن الخدمات التي تقدم من خلال المكتب لمنتفعي التأمين الصحي والتي تضم خدمات العمليات، خدمات الإقامة بالمستشفي، خدمة دخول الحضانات، خدمة الغسيل الكلوي لحالات الطوارئ، خدمة التحويل لعمل أشعة، خدمة التحويل لعمل التحاليل الطبية "للمرضى المقيمين بالمستشفى"، خدمة العناية المركزة، خدمة العناية القلبية.


وأضاف صادق، بأن هذة الخدمة فى إطار التيسير على المرضى من منتفعى التأمين الصحى من تحمل عناء الذهاب إلى عيادات التأمين الصحى بقنا وتيسير حصولهم على الخدمة من مكتب خدمة العملاء داخل المستشفى.
 

وعقب الإفتتاح، تابع وكيل الوزارة الخدمات الطبية المقدمة بمستشفى قنا العام، ومن بينها متابعة العمل بقسم الأشعة المقطعية، عقب إصلاح جهاز الأشعة المقطعية والإطمئنان على سير العمل ومستوى الخدمة المقدمة للمرضى داخله.

قنا مركز خدمة عملاء منتفعي التأمين الصحي مستشفي قنا العام مرضي التأمين الصحي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيراميدز

مدرب قطاع الناشئين في بيراميدز يكشف تفاصيل حادث سقوط الأسانسير باللاعبين

النجم محمد صلاح

وفاة جد محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني والجنازة ظهر اليوم في نجريج بالغربية

الضحية

سقوط المتهمين ومناقشة شهود العيان.. تطورات بمقـ.ـتل صاحب معرض سيارات فيصل

الأهلي

موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي في الدوري المصري والقناة الناقلة

جماهير الزمالك

فرحة مبالغ فيها.. أبو الدهب يهاجم جمهور الزمالك

الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس السيسي يتوجه إلى الإمارات.. اليوم

عالم الزلازل

مفاجأة خلال 3 أيام.. تحذير جديد من عالم الزلازل فرانك هوجربيتس يشعل السوشيال ميديا

حازم حمدان

طعنة بالفخذ ونزيف حاد.. كواليس مقتل حازم حمدان بفيصل

ترشيحاتنا

الضفة

الفلسطيني للدراسات : عدد المستوطنين في الضفة الغربية يبلغ 750 ألفا تقريبا

علم اليمن

الأمم المتحدة تدعو اليمنيين لإطلاق عملية سياسية شاملة

صورة الملف

دول عربية وغربية مستعدة لدعم غزة ومفاجأة بشأن الدواجن والأرصاد والذهب والدولار.. أخبار التوك شو

بالصور

بعد حجب لعبة شهيرة .. هل تحولت الألعاب الإلكترونية إلى خطر تربوي؟

بعد حجب لعبة شهيرة.. هل تحولت الألعاب الإلكترونية لخطر تربوي؟
بعد حجب لعبة شهيرة.. هل تحولت الألعاب الإلكترونية لخطر تربوي؟
بعد حجب لعبة شهيرة.. هل تحولت الألعاب الإلكترونية لخطر تربوي؟

قبل رمضان.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول القراصيا "البرقوق المجفف"؟

قبل رمضان.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول القراصيا "البرقوق المجفف"؟
قبل رمضان.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول القراصيا "البرقوق المجفف"؟
قبل رمضان.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول القراصيا "البرقوق المجفف"؟

ألفاظ خارجة ووقف عن العمل.. 5 صور لـ دنيا الألفي

الفاظ خارجة و وقف عن العمل..5 صور لأدنيا الالفي
الفاظ خارجة و وقف عن العمل..5 صور لأدنيا الالفي
الفاظ خارجة و وقف عن العمل..5 صور لأدنيا الالفي

نانسي عجرم تثير الجدل بجمالها بفستان من تصميم إيلي صعب

نانسي عجرم تثير الجدل بجمالها عبر إنستجرام
نانسي عجرم تثير الجدل بجمالها عبر إنستجرام
نانسي عجرم تثير الجدل بجمالها عبر إنستجرام

فيديو

عالم الزلازل

مفاجأة خلال 3 أيام.. تحذير جديد من عالم الزلازل فرانك هوجربيتس يشعل السوشيال ميديا

دنيا الالفي

بعد البصق والشتائم .. دنيا الألفي توضح كواليس أزمتها الاخيرة في حفل الزفاف‎

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيطان لايغادر أمريكا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الدراما بين الفن وصناعة الوعي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: وانتهى المعرض كأجمل حلم عابر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : الفخراني وجائزة الاستحقاق

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

المزيد