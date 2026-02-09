افتتاح مركز لخدمة عملاء مرضى التأمين الصحى بمستشفى قنا العام

افتتح الدكتور أحمد محمود صادق، وكيل وزارة الصحة بقنا، مركز خدمة عملاء منتفعي التأمين الصحي بمستشفى قنا العام، فى إطار جهود تطوير منظومة التأمين الصحي وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمنتفعين من التأمين الصحي، وتحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، والدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا.

رافقه خلال الافتتاح الدكتور محمد مصطفى، مدير عام فرع جنوب الصعيد للتأمين الصحي، والدكتور محمد الديب، مدير مستشفى قنا العام، الدكتورة سماح فخري، مدير الشؤون الطبية بهيئة التأمين الصحي بقنا والدكتورة غادة مسلم، مدير عيادات التأمين الصحى.





وأوضح وكيل وزارة الصحة بقنا، بأن مركز خدمة العملاء يُعزز الخدمات الطبية ويدعم جهود الإرتقاء بجودة الرعاية الصحية المقدمة، وأن الخدمات التي تقدم من خلال المكتب لمنتفعي التأمين الصحي والتي تضم خدمات العمليات، خدمات الإقامة بالمستشفي، خدمة دخول الحضانات، خدمة الغسيل الكلوي لحالات الطوارئ، خدمة التحويل لعمل أشعة، خدمة التحويل لعمل التحاليل الطبية "للمرضى المقيمين بالمستشفى"، خدمة العناية المركزة، خدمة العناية القلبية.



وأضاف صادق، بأن هذة الخدمة فى إطار التيسير على المرضى من منتفعى التأمين الصحى من تحمل عناء الذهاب إلى عيادات التأمين الصحى بقنا وتيسير حصولهم على الخدمة من مكتب خدمة العملاء داخل المستشفى.



وعقب الإفتتاح، تابع وكيل الوزارة الخدمات الطبية المقدمة بمستشفى قنا العام، ومن بينها متابعة العمل بقسم الأشعة المقطعية، عقب إصلاح جهاز الأشعة المقطعية والإطمئنان على سير العمل ومستوى الخدمة المقدمة للمرضى داخله.