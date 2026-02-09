قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد نشر الواقعة على صدى البلد.. القبض على الطفل المتهم بإصابة جارته بالغربية
وزير التعليم: الوزارة تعمل على إدراج مفاهيم التوعية بمخاطر الإنترنت ضمن المناهج الدراسية
زلزال بوشهر يتصدر المشهد.. 461 هزة أرضية تضرب إيران خلال أسبوع واحد فقط
7 آلاف وجبة يوميا و37 درسا.. الجامع الأزهر يوضح خطته خلال رمضان
مصر تقود حركة التنمية العمرانية المستدامة في إفريقيا وآسيا عبر بروتوكول تعاون ثلاثي
أسعار الدولار واليورو والجنيه الإسترليني والدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه
وزير الخارجية الروسي: إعلان ماكرون عن اتصاله ببوتين يشبه عرضًا يستهدف إثارة الجمهور
رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: خفض تخصيب اليورانيوم مشروط برفع كامل للعقوبات
ناقدة: مها نصار عملت دعاية لـ مناعة زي اللي عملتها والدة شيماء جمال لـ ورد وشوكولاتة l خاص
إدراج مفاهيم التوعية بمخاطر الإنترنت والاستخدام الآمن للمنصات في المناهج الدراسية
وزير التعليم: إنشاء منصة تعليمية وتوفير باقة إنترنت للطلاب تحجب المواقع الضارة
توجيه حكومي عاجل بتخفيض أسعار الدواجن المجمدة بالمجمعات الاستهلاكية على مستوى الجمهورية
لدعم التحول الرقمى.. افتتاح المركز البيومتري للأوراق الثبوتية بجامعة قنا

يوسف رجب

افتتح الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة قنا، المركز البيومتري للأوراق الثبوتية، في إطار دعم جهود التحول الرقمي وتطوير منظومة الخدمات الإدارية بالجامعة، بما يسهم في تحسين جودة الأداء المؤسسي وتقديم خدمات دقيقة وسريعة لمتلقي الخدمة.

جاء الافتتاح بحضور الدكتور عباس منصور، الرئيس الأسبق لجامعة جنوب الوادى، والدكتور محمد عزوز، رئيس جامعة الأقصر الأسبق ورئيس مجلس أمناء جامعة جنوب الوادي الأهلية، والدكتور محمد سعيد، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد وائل عبد العظيم، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور أشرف موسى، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ولفيف من عمداء الكليات و القيادات الإدارية.

وأكد الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة قنا، أن افتتاح المركز البيومتري للأوراق الثبوتية يمثل نقلة نوعية في منظومة العمل الإداري والخدمي داخل الجامعة، ويأتي ضمن توجهها نحو تطبيق التحول الرقمي والحوكمة الإلكترونية، بما يعزز كفاءة الأداء ويرسخ مبادئ الشفافية.
 وأوضح رئيس جامعة قنا، أن المركز يسهم في التسهيل على متلقي الخدمة، ودعم منظومة الحوكمة الإلكترونية، من خلال الاعتماد على قواعد بيانات موحدة ومؤمنة،  وتحسين مستوى الدقة والانضباط في تقديم الخدمات.

ووجّه عكاوى، الشكر إلى الإدارة الهندسية وجميع العاملين على تنفيذ المشروع، تقديرًا للجهود المبذولة في إنشاء المركز وخروجه بالشكل اللائق، كما أشاد بالتعاون المثمر مع كلية العلوم، مقدمًا الشكر للدكتور خالد بن الوليد عميد الكلية، لتوفير المكان المناسب لإقامة المركز ودعم المشروع.

من جانبه، أكد الدكتور محمد عمران، أهمية المركز البيومتري والدور الحيوي الذي سيقوم به في دعم منظومة التحول الرقمي داخل الجامعة.

وأشاد عمران، بالجهود الكبيرة التي بذلها رئيس الجامعة لإنشاء هذا الصرح الخدمي، ومشيرًا إلى أن المركز سيسهم في تطوير الخدمات الإدارية ورفع كفاءة العمل المؤسسي.

كما قدّم محمد نور، مدير المركز، عرضًا تقديميًا استعرض خلاله أهداف إنشاء المركز، والقطاعات والإدارات التي يتعامل معها، إلى جانب الإجراءات المتبعة لاستخراج مختلف الأوراق الثبوتية. 

وفي ختام الفعاليات، أجرى رئيس الجامعة جولة تفقدية داخل المركز، للاطلاع على سير العمل والتأكد من انتظام تقديم الخدمات داخل الأقسام المختلفة.

قنا جامعة قنا التحول الرقمى منظومة الخدمات الإدارية المركز البيومتري للأوراق الثبوتية

