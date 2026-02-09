قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حكم صيام يوم الشك .. لماذا اختلف الفقهاء حول مشروعيته
تخفيض 20 جنيها.. التموين تعلن سعر كيلو الدواجن المجمدة
تفاصيل القبض على المتهم بالتحرش بموظفة داخل أتوبيس بالمقطم
بحبك يا صاحبي.. عمر كمال يهنئ كهربا على انتقاله إلى إنبي
مشروع قانون جديد لحماية الأطفال من المؤثرات الرقمية وضبط المحتوى الإلكتروني| خاص
أزمة الحريديم| إغلاق طرق رئيسية في إسرائيل احتجاجا على اعتقال الفارين من الخدمة العسكرية
بالأحمر.. كارولين عزمي تخطف الأنظار عبر إنستجرام
رئيس الوزراء يكشف عن قيمة استثمارات مشروع أبراج ومارينا المونت جلالة.. فيديو
ارتفاع في أسعار الذهب.. عيار 21 مفاجأة
مأساة الصلح تتحول إلى جريمة قتـ ل جماعي في فيصل| وشهود عيان: كان دائما يتدخل ليحل مشاكل الناس
البيطريين تكشف سبب ارتفاع أسعار الدواجن .. وتؤكد: الاستيراد يهدد الصناعة
جلسة إجرائية دون مناقشة وقائع بشأن التحقيق مع حلمي عبد الباقي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

قبل رمضان.. موعد صرف معاش تكافل وكرامة شهر فبراير

موعد صرف معاش تكافل وكرامة شهر فبراير 2026
موعد صرف معاش تكافل وكرامة شهر فبراير 2026
رشا عوني

بدأ العد التنازلي لبدء شهر رمضان 2026 المرتقب خلال الأسبوع المقبل، بعد ان يتم استطلاع هلال شهر رمضان والإعلان عن أول أيام الصيام خلال فبراير الجاري، ويترقب المستفيدون من مبادرة تكافل وكرامة ، موعد صرف معاش تكافل وكرامة شهر فبراير 2026، فهل سيتم صرف المساعدات قبل رمضان؟ 

 

قيمة معاش تكافل وكرامة

يخدم البرنامج حاليًا نحو 4.7 مليون أسرة، بما يعادل أكثر من 18 مليون مواطن على مستوى الجمهورية، في إطار موازنة سنوية تقترب من 54 مليار جنيه، وتختلف قيمة الصرف وفقا لطبيعة الأسرة وعدد أفرادها، سواء ضمن فئة «تكافل» أو «كرامة».

صرف تكافل وكرامة في فبراير 2026

حددت وزارة التضامن الإجتماعي، منتصف الشهر موعدا ثابتا لصرف الدعم النقدي، إذ يبدأ صرف معاش تكافل وكرامة اعتبارًا من 15 فبراير 2026، ويظل متاحا للصرف حتى نهاية الشهر، دون التقيد بيوم محدد، وهذا النظام يهدف لتخفيف الضغط على منافذ الصرف، وإتاحة الفرصة للمستفيدين لاختيار الوقت الأنسب لهم.

صرف معاش تكافل وكرامة قبل رمضان 

بحسب وزارة التضامن الإجتماعي، من المقرر صرف معاش تكافل وكرامة شهر فبراير 2026 لجميع المستفيدين، بمَن في ذلك حاملو بطاقات «ميزة»، في يوم 15 من كل شهر، وبذلك سيكون الصرف قبل بدء شهر رمضان بحوالي 4 أيام، حيث من المتوقع أن يكون أول يوم رمضان هو ١٩ فبراير ٢٠٢٦. 

طرق صرف معاش تكافل وكرامة

تُتيح وزارة التضامن عددًا من الخيارات لتسهيل حصول المستفيدين على مستحقاتهم من معاش تكافل وكرامة، والتى تتضمن الآتى:

- ماكينات الصراف الآلى ATM.

- مكاتب البريد المنتشرة فى مختلف المحافظات.

- المحافظ الإلكترونية الخاصة بشركات الدفع.

- منافذ صرف كارت ميزة البنكى.

الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي

-تسجيل الدخول إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي.

- الضغط على أيقونة الاستعلام عن المستفيدين.

- إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقمًا في الخانة المخصصة.

- الضغط على كلمة استعلام.

- تظهر نتيجة الاستعلام للمواطن وسيتعرف منها على البيانات التالية:

- المحافظة، الإدارة الاجتماعية والوحدة الاجتماعية المسجل بها.

- الرقم القومي، اسم المواطن ورقم بطاقة تكافل أو كرامة للمواطن القائم بالاستعلام.

- نوع البطاقة للمواطن «تكافل أو كرامة».

- حالة البطاقة «ساري تجميد - إيقاف».

- في حالة التجميد أو الإيقاف سيتم ذكر السبب.

- في حالة أن البطاقة سارية يتم توضيح المبلغ المستحق للمواطن.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة فبراير معاش تكافل وكرامة شروط تكافل وكرامة تكافل وكرامة شهر فبراير الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيراميدز

مدرب قطاع الناشئين في بيراميدز يكشف تفاصيل حادث سقوط الأسانسير باللاعبين

النجم محمد صلاح

وفاة جد محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني والجنازة ظهر اليوم في نجريج بالغربية

الضحية

سقوط المتهمين ومناقشة شهود العيان.. تطورات بمقـ.ـتل صاحب معرض سيارات فيصل

الأهلي

موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي في الدوري المصري والقناة الناقلة

جماهير الزمالك

فرحة مبالغ فيها.. أبو الدهب يهاجم جمهور الزمالك

الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس السيسي يتوجه إلى الإمارات.. اليوم

عالم الزلازل

مفاجأة خلال 3 أيام.. تحذير جديد من عالم الزلازل فرانك هوجربيتس يشعل السوشيال ميديا

حازم حمدان

طعنة بالفخذ ونزيف حاد.. كواليس مقتل حازم حمدان بفيصل

ترشيحاتنا

فرص العمل المتاحة

بدء التقديم على فرص عمل بمشروع الضبعة بسوهاج.. رابط ومكان التقديم

وزير الزراعة

وزير الزراعة يخصص 5 ملايين جنيه لدعم مشروعات تنمية المرأة السيناوية

رئيس مجلس الوزراء

رئيس الوزراء: أبراج ومارينا المونت جلالة إضافة مميزة لخريطة التنمية العمرانية

بالصور

بعد حجب لعبة شهيرة .. هل تحولت الألعاب الإلكترونية إلى خطر تربوي؟

بعد حجب لعبة شهيرة.. هل تحولت الألعاب الإلكترونية لخطر تربوي؟
بعد حجب لعبة شهيرة.. هل تحولت الألعاب الإلكترونية لخطر تربوي؟
بعد حجب لعبة شهيرة.. هل تحولت الألعاب الإلكترونية لخطر تربوي؟

قبل رمضان.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول القراصيا "البرقوق المجفف"؟

قبل رمضان.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول القراصيا "البرقوق المجفف"؟
قبل رمضان.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول القراصيا "البرقوق المجفف"؟
قبل رمضان.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول القراصيا "البرقوق المجفف"؟

ألفاظ خارجة ووقف عن العمل.. 5 صور لـ دنيا الألفي

الفاظ خارجة و وقف عن العمل..5 صور لأدنيا الالفي
الفاظ خارجة و وقف عن العمل..5 صور لأدنيا الالفي
الفاظ خارجة و وقف عن العمل..5 صور لأدنيا الالفي

نانسي عجرم تثير الجدل بجمالها بفستان من تصميم إيلي صعب

نانسي عجرم تثير الجدل بجمالها عبر إنستجرام
نانسي عجرم تثير الجدل بجمالها عبر إنستجرام
نانسي عجرم تثير الجدل بجمالها عبر إنستجرام

فيديو

عالم الزلازل

مفاجأة خلال 3 أيام.. تحذير جديد من عالم الزلازل فرانك هوجربيتس يشعل السوشيال ميديا

دنيا الالفي

بعد البصق والشتائم .. دنيا الألفي توضح كواليس أزمتها الاخيرة في حفل الزفاف‎

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيطان لايغادر أمريكا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الدراما بين الفن وصناعة الوعي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: وانتهى المعرض كأجمل حلم عابر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : الفخراني وجائزة الاستحقاق

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

المزيد