قبل رمضان.. موعد صرف معاش تكافل وكرامة شهر فبراير

بدأ العد التنازلي لبدء شهر رمضان 2026 المرتقب خلال الأسبوع المقبل، بعد ان يتم استطلاع هلال شهر رمضان والإعلان عن أول أيام الصيام خلال فبراير الجاري، ويترقب المستفيدون من مبادرة تكافل وكرامة ، موعد صرف معاش تكافل وكرامة شهر فبراير 2026، فهل سيتم صرف المساعدات قبل رمضان؟

قيمة معاش تكافل وكرامة

يخدم البرنامج حاليًا نحو 4.7 مليون أسرة، بما يعادل أكثر من 18 مليون مواطن على مستوى الجمهورية، في إطار موازنة سنوية تقترب من 54 مليار جنيه، وتختلف قيمة الصرف وفقا لطبيعة الأسرة وعدد أفرادها، سواء ضمن فئة «تكافل» أو «كرامة».

صرف تكافل وكرامة في فبراير 2026

حددت وزارة التضامن الإجتماعي، منتصف الشهر موعدا ثابتا لصرف الدعم النقدي، إذ يبدأ صرف معاش تكافل وكرامة اعتبارًا من 15 فبراير 2026، ويظل متاحا للصرف حتى نهاية الشهر، دون التقيد بيوم محدد، وهذا النظام يهدف لتخفيف الضغط على منافذ الصرف، وإتاحة الفرصة للمستفيدين لاختيار الوقت الأنسب لهم.

صرف معاش تكافل وكرامة قبل رمضان

بحسب وزارة التضامن الإجتماعي، من المقرر صرف معاش تكافل وكرامة شهر فبراير 2026 لجميع المستفيدين، بمَن في ذلك حاملو بطاقات «ميزة»، في يوم 15 من كل شهر، وبذلك سيكون الصرف قبل بدء شهر رمضان بحوالي 4 أيام، حيث من المتوقع أن يكون أول يوم رمضان هو ١٩ فبراير ٢٠٢٦.

طرق صرف معاش تكافل وكرامة

تُتيح وزارة التضامن عددًا من الخيارات لتسهيل حصول المستفيدين على مستحقاتهم من معاش تكافل وكرامة، والتى تتضمن الآتى:

- ماكينات الصراف الآلى ATM.

- مكاتب البريد المنتشرة فى مختلف المحافظات.

- المحافظ الإلكترونية الخاصة بشركات الدفع.

- منافذ صرف كارت ميزة البنكى.

الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي

-تسجيل الدخول إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي.

- الضغط على أيقونة الاستعلام عن المستفيدين.

- إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقمًا في الخانة المخصصة.

- الضغط على كلمة استعلام.

- تظهر نتيجة الاستعلام للمواطن وسيتعرف منها على البيانات التالية:

- المحافظة، الإدارة الاجتماعية والوحدة الاجتماعية المسجل بها.

- الرقم القومي، اسم المواطن ورقم بطاقة تكافل أو كرامة للمواطن القائم بالاستعلام.

- نوع البطاقة للمواطن «تكافل أو كرامة».

- حالة البطاقة «ساري تجميد - إيقاف».

- في حالة التجميد أو الإيقاف سيتم ذكر السبب.

- في حالة أن البطاقة سارية يتم توضيح المبلغ المستحق للمواطن.