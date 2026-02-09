موعد صرف «تكافل وكرامة» عن شهر فبراير بقيمة تتجاوز 4 مليارات جنيه

تستعد وزارة التضامن الاجتماعي، لموعد صرف مساعدات برنامج «تكافل وكرامة» عن شهر فبراير 2026، لجميع المستحقين في مختلف محافظات الجمهورية.

وتتابع غرفة عمليات وزارة التضامن الاجتماعي الاستعدادات اللازمة لموعد صرف مساعدات برنامج " تكافل وكرامة"، يوم 15 فبراير؛ لضمان انتظام الصرف وسهولة حصول المستفيدين على مستحقاتهم دون معوقات ، وذلك من خلال منافذ الصرف "فروع بنك ناصر الاجتماعي وماكينات الصراف الآلي ومكاتب البريد، وفروع فوري" .



مظلة برنامج «تكافل وكرامة»

وكانت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي قد تابعت في وقت سابق صرف الدعم النقدي تحت مظلة برنامج «تكافل وكرامة» عن الشهر الماضي، والذي استفادت منه نحو 4.7 مليون أسرة، بإجمالي قيمة تجاوزت 4 مليارات جنيه.

الجدير بالذكر أن برنامج «تكافل وكرامة» يقدم دعمًا نقديًا لنحو 4.7 مليون أسرة من الأسر الأولى بالرعاية، بما يقرب من 17 مليون مواطن تقريبًا، وذلك بإجمالي موازنة سنوية تبلغ 54 مليار جنيه، عقب إقرار الزيادة الأخيرة بنسبة 25% التي تم إصدارها وتنفيذها خلال شهر إبريل الماضي، في إطار توسيع مظلة الحماية الاجتماعية.

طرق صرف معاش تكافل وكرامة

تُتيح وزارة التضامن عددًا من الخيارات لتسهيل حصول المستفيدين على مستحقاتهم من معاش تكافل وكرامة، والتى تتضمن الآتى:

- ماكينات الصراف الآلى ATM.

- مكاتب البريد المنتشرة فى مختلف المحافظات.

- المحافظ الإلكترونية الخاصة بشركات الدفع.

- منافذ صرف كارت ميزة البنكى.