هل تتغير التقييمات في المدارس تزامنًا مع شهر رمضان؟.. خبير تربوي تكشف
قوة إسرائيلية تختطف أحد قادة الجماعة الإسلامية في لبنان
لابورتا يكشف كواليس الانسحاب التاريخي.. لماذا ترك برشلونة مشروع السوبرليج وترك ريال مدريد وحيدًا في مواجهة اليويفا؟
إعلام إيراني: بدء جلسة غير علنية للبرلمان لبحث مسار المفاوضات مع الولايات المتحدة
زراعة الأعضاء وإنشاء الجامعات.. تعزيز التعاون الصحي بين مصر وإسبانيا
60 سيارة إسعاف.. لحظة استقبال دفعة جديدة من الفلسطينيين
قبل رمضان أم بعده؟.. موعد انتهاء فصل الشتاء رسميا
سقوط المتهمين ومناقشة شهود العيان.. تطورات بمقـ.ـتل صاحب معرض سيارات فيصل
وزير الزراعة يتفقد عددا من المشروعات التنموية بشمال سيناء.. اليوم
العربيات ولعت.. الصور الأولى لمصرع وإصابة 13 شخصا في حادث طريق السلوم
البنك المركزي يوجه البنوك بتوسيع الخدمات الرقمية ودمج الصيرفة الإسلامية.. تفاصيل
خلال 7 سنوات.. إيلون ماسك يعلن عزمه لبناء مدينة بشرية على المريخ
أخبار البلد

موعد صرف «تكافل وكرامة» عن شهر فبراير بقيمة تتجاوز 4 مليارات جنيه

كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

تستعد وزارة التضامن الاجتماعي، لموعد صرف مساعدات برنامج «تكافل وكرامة» عن شهر فبراير 2026، لجميع المستحقين في مختلف محافظات الجمهورية.

وتتابع غرفة عمليات وزارة التضامن الاجتماعي الاستعدادات اللازمة لموعد  صرف مساعدات برنامج " تكافل وكرامة"، يوم 15 فبراير؛  لضمان انتظام الصرف وسهولة حصول المستفيدين على مستحقاتهم دون معوقات ، وذلك من خلال منافذ الصرف "فروع بنك ناصر الاجتماعي وماكينات الصراف الآلي ومكاتب البريد، وفروع فوري" .


مظلة برنامج «تكافل وكرامة» 

وكانت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي قد تابعت في وقت سابق صرف الدعم النقدي تحت مظلة برنامج «تكافل وكرامة» عن الشهر  الماضي، والذي استفادت منه نحو 4.7 مليون أسرة، بإجمالي قيمة تجاوزت 4 مليارات جنيه.

الجدير بالذكر أن برنامج «تكافل وكرامة» يقدم دعمًا نقديًا لنحو 4.7 مليون أسرة من الأسر الأولى بالرعاية، بما يقرب من 17 مليون مواطن تقريبًا، وذلك بإجمالي موازنة سنوية تبلغ 54 مليار جنيه، عقب إقرار الزيادة الأخيرة بنسبة 25% التي تم إصدارها وتنفيذها خلال شهر إبريل الماضي، في إطار توسيع مظلة الحماية الاجتماعية.

طرق صرف معاش تكافل وكرامة

تُتيح وزارة التضامن عددًا من الخيارات لتسهيل حصول المستفيدين على مستحقاتهم من معاش تكافل وكرامة، والتى تتضمن الآتى:

- ماكينات الصراف الآلى ATM.

- مكاتب البريد المنتشرة فى مختلف المحافظات.

- المحافظ الإلكترونية الخاصة بشركات الدفع.

- منافذ صرف كارت ميزة البنكى.

وزارة التضامن الاجتماعي صرف مساعدات تكافل وكرامة المستحقين الجمهورية

