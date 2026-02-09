إعلام إيراني: بدء جلسة غير علنية للبرلمان لبحث مسار المفاوضات مع الولايات المتحدة

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل عن "إعلام إيراني" ببدء جلسة غير علنية للبرلمان لبحث مسار المفاوضات الولايات المتحدة بحضور وزير الخارجية ورئيس الأركان.

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم، بأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تتوقع من إيران تقديم تنازلات ملموسة تتعلق بالملف النووي وعدد من القضايا الأخرى، في إطار المسار التفاوضي الجاري بين الجانبين.

ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية عن المصادر قولها إن واشنطن أبلغت طهران بوضوح أن الاجتماع المقبل يجب أن يكون «ذا مضمون ذي مغزى»، مع انتظار طرح مقترحات عملية من الوفد الإيراني برئاسة وزير الخارجية عباس عراقجي.

وكان المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، إلى جانب جاريد كوشنر وقائد القيادة المركزية الأمريكية الأدميرال براد كوبر، قد عقدوا، الجمعة، اجتماعاً مع عراقجي ومسؤولين إيرانيين رفيعي المستوى في سلطنة عمان.

ووصفت المصادر الاجتماع الأول بأنه «إيجابي»، لكنه ركز أساساً على آلية التفاوض وتنظيم القنوات الدبلوماسية، من دون الخوض في التفاصيل الجوهرية للملفات الخلافية.

وأضافت أن الإدارة الأمريكية تنتظر من طهران الدخول في الجولة المقبلة وهي مستعدة لتقديم تنازلات حقيقية، معتبرة أن ذلك سيكون اختباراً لجدية إيران في المضي قدماً نحو تفاهمات أوسع.