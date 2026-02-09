قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بغارات متفرقة.. الاحتلال الإسرائيلي يقصف شرقي غزة ورفح وخان يونس
انتحال صفة شيخ الأزهر عبر صفحات ومجموعات وهمية.. وهذه عقوبة المتهمين
بعد إيقاف عن العمل.. رد فعل جديد من دنيا الألفي بعد فيديو التراشق بالألفاظ
وزير الخارجية الروسي: لن نسمح بنشر أسلحة تهددنا في أوكرانيا
تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي.. تفاصيل إقامة مهرجان عالمي للحرف التراثية
الرئيس السيسي يصل أبوظبي في زيارة أخوية
صفقة المصالح الكبرى.. هآرتس: قمة نتنياهو - ترامب ترسم ملامح الحكم الجديد في غزة
تشريح جثة صاحب معرض سيارات فيصل وطلب تحريات البحث الجنائي
الوادي الجديد تشدد الحظر التام والنهائي لتقديم الشيشة داخل الكافيهات
وزير الخارجية: العلاقات بين مصر وأمريكا ركيزة أساسية للاستقرار في الشرق الأوسط
الزراعة: توطين صناعة التقاوي في مصر لتقليل الاستيراد ودعم الصادرات
مصر تدين قرارات الحكومة الإسرائيلية لتعميق مخطط الضم في الضفة الغربية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مد فترة تسجيل استمارة الثانوية العامة 2026 حتى الخميس المقبل

وزير التعليم
وزير التعليم
ياسمين بدوي

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خبرا عاجلا لطلاب الثانوية العامة 2026 

حيث قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، مد فترة تسجيل استمارة الثانوية العامة 2026 على موقع وزارة التربية والتعليم الإلكتروني حتى يوم الخميس الموافق 12 فبراير 2026، وذلك لإتاحة الفرصة لباقي الطلاب الذين لم يتمكنوا من التسجيل.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنها تهيب بطلاب الثانوية العامة بسرعة تسجيل الاستمارة الإلكترونية لامتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة قبيل يوم الخميس المقبل باعتباره آخر موعد متاح للتسجيل وسيتم بعده إغلاق التسجيل نهائيا.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، خطوات مراجعة استمارة الثانوية العامة 2026  ، مؤكدة ما يلي :

  • يقوم الطالب بتسليم استمارة الثانوية العامة 2026 الإلكترونية بكافة مشتملاتها ، والتي تم طباعتها من موقع وزارة التربية والتعليم ، إلى مسئول شئون الطلبة في المدرسة طبقا لما قام بتسجيله إلكترونياً ، وتسليم أصل شهادة ميلاد حديثة ( كمبيوتر) وصورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي للطالب وعدد 3 صور حديثة للطالب مقاس 4×6 سم ، على أن تكون مطابقة للصورة الموجودة في الاستمارة الإلكترونية ، مدون اسم الطالب كاملا أسفل الصورة وخلفها طبقا لشهادة الميلاد وتختم من الخلف بخاتم شعار الجمهورية .
  • يلتزم الطالب و ولي أمره بالتوقيع على الإقرار المرفق بمشتملات استمارة الثانوية العامة 2026 والخاص بعدم حيازة المحمول أو أي اجهزة إلكترونية أخرى داخل لجنة سير الامتحان بعد اطلاعه على القرار الوزاري المنظم لذلك
  • تعتمد المدارس استمارات الثانوية العامة 2026 الإلكترونية بمشتملاتها لجميع الطلاب وكشوف 150 د امتحانات المطبوعة من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة بعد مراجعتها
  • على المرشد التعليمي بكل مدرسة مراجعة البيانات الخاصة بـ استمارة الثانوية العامة 2026 الإلكترونية لكل طالب والتأكد من صحتها ومراعاة الآتي :

- الشعبة ( مواد التخصص)
- اللغة الأجنبية الأولى 
- اللغة الأجنبية الثانية
- الديانة 
- المواد المترجمة
- مواد الرسوب للطلاب الراسبين

  •  على الطالب أن يوضح في استمارة الثانوية العامة 2026 اللغة الاجنبية الأولى ( الإنجليزية أو الفرنسية أو الألمانية ) ، واللغة الأجنبية الثانية ( الإنجليزية - الفرنسية - الألمانية - الألمانية - الإيطالية - الأسبانية - الصينية ) التي يرغب الطالب الامتحان فيها ، وإذا كان الطالب معفي من اللغة الأجنبية الثانية يرفق صورة من طلب الاعفاء بأستمارة التقدم ويوضح الشعبة التي يؤدي الامتحان فيها لتحديد المواد التخصصية
  •  يسجل طلاب مدارس اللغات في الاستمارة الإلكترونية المواد التي سوفيؤدون الامتحان فيها باللغة الاجنبية الأولى
  •  يتم سداد مبلغ 20 جنيها نظير استخراج بيان دجات رسوب عن كل طالب ( راسب قيد) على أن تقوم المدرسة بسداد هذه المبالغ بحوالة بريدية واحدة للطلاب الراسبين بالمدرسة باسم الإدارة المركزية للامتحانات
  • على المرشد التعليمي وشئون الطلبة  بالمدرسة وأقسام شئون الطلبة والامتحانات بالادارات التعليمية التأكد من صحة قيد الطلاب بالمدارس الخاصة بمصروفات التي تشرف الادارات التعليمية على امتحاناتها ، وتعتمد نتائجها ومراجعة صحة حصول الطلاب على شهادة اتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي ونجاحه في الصفين الأول والثاني الثانوي العام واعتماد كشوف 150 د امتحانات الخاصة بتلك المدارس وختمها بخاتم شعار الجمهورية على أن تكون المدرسة وشئون الطلبة بالادارة التعليمية مسئولين عن صحة هذه البيانات
  • بالنسبة للطلاب المقيدين بالصف الثالث الثانوي بالمدارس الخاصة بمصروفات وسبق نجاحهم في الصف الثاني الثانوي من مديرية اخرى فعلى شئون الطلبة والامتحانات بالادارة التعليمية ، والتأكد من ارفاق الشهادات الدراسية الخاصة بنجاحهم موضحا بها الشعبة واللغة الثانية مع كشوف 150 د امتحانات 

موعد امتحانات الثانوية العامة 2026
 

وحسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قرارها النهائي بشأن موعد امتحانات الثانوية العامة 2026 للدورين الأول والثاني

حيث قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن يكون موعد امتحانات الثانوية العامة 2026 الدور الأول اعتبارا من السبت 20 يونيو 2026

كما قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن يكون موعد امتحانات الثانوية العامة 2026 الدور الثاني اعتبارا من يوم السبت الموافق 22 أغسطس 2026 

نماذج استرشادية

كما أعلن محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه سيتم طرح النماذج الاسترشادية لـ امتحانات الثانوية العامة 2026 خلال الفترة المقبلة، لإتاحة الفرصة أمام الطلاب للتعرف على شكل وطبيعة الامتحانات.

وزارة التربية والتعليم الثانوية العامة 2026 الثانوية العامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

استخراج رخصة قيادة لأول مرة في 2026

كيفية استخراج رخصة قيادة لأول مرة في 2026

الإيجار القديم

برلمانية عن الإيجار القديم: الهم أصبح أكبر بعد إقرار القانون

إمام عاشور

مخاوف من هروب اللاعب... هل أرسل الأهلي مندوبا مع إمام عاشور للسعودية؟

الدواجن

بعد ارتفاع أسعار الدواجن.. استجابة عاجلة من الحكومة ورد مفاجئ من المنتجين

كباكا

اللاعب رفض الأهلي.. كواليس فشل صفقة كباكا في اللحظات الأخيرة

تريزيجيه

غياب مؤثر قبل مباريات حاسمة.. التقييم الطبي يكشف مدة غياب تريزيجيه عن الأهلي

اشرف داري

2 مليون دولار تربك الأهلي.. أشرف داري يُشعل أزمة داخل القلعة الحمراء

النجم محمد صلاح

وفاة جد محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني والجنازة ظهر اليوم في نجريج بالغربية

ترشيحاتنا

أسامة منير

وفاة عمة الإعلامي أسامة منير.. تفاصيل

إميل شوقي

صدمة جديدة يتلقاها فنان شهير بعد وفاة شقيقه

مرسي جميل عزيز

في ذكراه.. خلاف مرسي جميل عزيز مع محمد عبد الوهاب

بالصور

رغم شعبيتها.. فورد ترفض تصنيع هذه السيارة مرة أخرى

فورد
فورد
فورد

14 علامة خفية تكشف لك نقص فيتامين د قبل فوات الأوان

14 علامة خفية تكشف لك نقص فيتامين د قبل فوات الأوان
14 علامة خفية تكشف لك نقص فيتامين د قبل فوات الأوان
14 علامة خفية تكشف لك نقص فيتامين د قبل فوات الأوان

الدمامل في المناطق الحساسة.. الأسباب وكيفية العلاج

الدمامل في المناطق الحساسة.. الأسباب وكيفية العلاج
الدمامل في المناطق الحساسة.. الأسباب وكيفية العلاج
الدمامل في المناطق الحساسة.. الأسباب وكيفية العلاج

بمقصورة رانج روفر.. شاهد سيارة هوندا الرياضية الجديدة

هوندا
هوندا
هوندا

فيديو

عالم الزلازل

مفاجأة خلال 3 أيام.. تحذير جديد من عالم الزلازل فرانك هوجربيتس يشعل السوشيال ميديا

دنيا الالفي

بعد البصق والشتائم .. دنيا الألفي توضح كواليس أزمتها الاخيرة في حفل الزفاف‎

تصريحات محمد شاهين

زعلت كتير جدا.. محمد شاهين يكشف كواليس رحلته الصعبة في التمثيل وأسرار نجاحه

مرض نادر

شعرت بحموضة وأصابها سعال… طبيبة تكتشف إصابة بمرض نادر غير مرئي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيطان لايغادر أمريكا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الدراما بين الفن وصناعة الوعي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: وانتهى المعرض كأجمل حلم عابر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : الفخراني وجائزة الاستحقاق

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

المزيد