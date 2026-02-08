التعليم تراقب إلتزام المدارس الدولية بتدريس مواد الهوية الوطنية وتطبيق اجراءات السلامة

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تعليمات عاجلة لمديري مديريات التربية والتعليم ، شددت خلالها على متابعة إلتزام المدارس الدولية بتدريس مواد الهوية الوطنية ، ومراجعة كافة الاجراءات التي وجهت بها الوزارة خلال الفترة الماضية لضمان سلامة الطلاب

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف ، أن المسئولية الملقاة على عاتق مديري ووكلاء المديريات التعليمية مسئولية وطنية كبرى، في ظل الإشراف على تعليم نحو ما يزيد عن 25 مليون طالب يمثلون مستقبل مصر، مشيرًا إلى أن ثمار ما يتم العمل عليه اليوم سينعكس بوضوح في المستقبل من خلال أجيال من الخريجين القادرين على النجاح والاندماج في سوق العمل، مؤكدًا أن دور مدير المديرية دور محوري وقوي، ويُعد أحد الأعمدة الأساسية في نجاح العملية التعليمية واستقرارها.

وأضاف الوزير محمد عبد اللطيف أن الوزارة تنظر إلى مديري المديريات ووكلاء المديريات ومديري الإدارات التعليمية باعتبارهم وحدة متكاملة في تنفيذ السياسات التعليمية، وأن أي نجاح أو إخفاق في المنظومة التعليمية يُعد مسؤولية جماعية تستوجب التنسيق الكامل والعمل بروح الفريق الواحد.

وكان قد انطلق أمس السبت الفصل الدراسي الثاني في مدارس المحافظات التي لا تطبق اجازة السبت ، بينما انطلقت الدراسة في مدارس باقي المحافظات اليوم الأحد ، وسط تعليمات مشددة من وزارة التربية والتعليم بالضرورة الحفاظ على الانضباط

الخريطة الزمنية الخاصة بـ الفصل الدراسي الثاني 2026

وحسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، التفاصيل النهائية للخريطة الزمنية الخاصة بـ الفصل الدراسي الثاني 2026 في جميع مدارس الجمهورية ، معلنة ما يلي :