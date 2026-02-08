قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قبل قمة الليلة.. أرقام لا تُنسى لـ محمد صلاح ضد مانشستر سيتي
ملعب العقدة والضغوط.. ماذا ينتظر ريال مدريد في ميستايا أمام فالنسيا فى الدوري الإسباني؟
اليوم .. انتهاء الميركاتو الشتوي في الدوري المصري
احتفالا بعيد ميلادها.. ابنة صلاح عبدالله تُثير الجدل بأناقتها وأنوثتها في جلسة تصوير|شاهد
ذروة الموجة الحارة.. الأرصاد تكشف مفاجأة في حالة الطقس الأيام المقبلة
مستقبل محمد صلاح مع ليفربول يفتح الباب لسيناريو سعودي كبير
حرارة فبراير تعيد سيناريو 2010.. العظمى تلامس 30 درجة وتحذيرات من تخفيف الملابس
ارتفاع جديد في أسعار الذهب اليوم .. وهذا ثمن الجنيه
الكويت تُدين استهداف منشآت مدنية وقوافل إغاثة في ولايتي شمال وجنوب كردفان بالسودان
تحرك الدفعة الخامسة من العائدين الفلسطينيين إلى قطاع غزة عبر معبر رفح
مواجهة إفريقية مرتقبة للزمالك أمام زيسكو الزامبي.. الموعد والقنوات الناقلة
11 لاعبا في قائمة الزمالك لمواجهة زيسكو بالكونفيدرالية الإفريقية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

التعليم تراقب إلتزام المدارس الدولية بتدريس مواد الهوية الوطنية وتطبيق اجراءات السلامة

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تعليمات عاجلة لمديري مديريات التربية والتعليم ، شددت خلالها على متابعة إلتزام المدارس الدولية بتدريس مواد الهوية الوطنية ، ومراجعة كافة الاجراءات التي وجهت بها الوزارة خلال الفترة الماضية لضمان سلامة الطلاب

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف ، أن المسئولية الملقاة على عاتق مديري ووكلاء المديريات التعليمية مسئولية وطنية كبرى، في ظل الإشراف على تعليم نحو ما يزيد عن 25 مليون طالب يمثلون مستقبل مصر، مشيرًا إلى أن ثمار ما يتم العمل عليه اليوم سينعكس بوضوح في المستقبل من خلال أجيال من الخريجين القادرين على النجاح والاندماج في سوق العمل، مؤكدًا أن دور مدير المديرية دور محوري وقوي، ويُعد أحد الأعمدة الأساسية في نجاح العملية التعليمية واستقرارها.

وأضاف الوزير محمد عبد اللطيف أن الوزارة تنظر إلى مديري المديريات ووكلاء المديريات ومديري الإدارات التعليمية باعتبارهم وحدة متكاملة في تنفيذ السياسات التعليمية، وأن أي نجاح أو إخفاق في المنظومة التعليمية يُعد مسؤولية جماعية تستوجب التنسيق الكامل والعمل بروح الفريق الواحد.

وكان قد انطلق أمس السبت الفصل الدراسي الثاني في مدارس المحافظات التي لا تطبق اجازة السبت ، بينما انطلقت الدراسة في مدارس باقي المحافظات اليوم الأحد ، وسط تعليمات مشددة من وزارة التربية والتعليم بالضرورة الحفاظ على الانضباط 

الخريطة الزمنية الخاصة بـ الفصل الدراسي الثاني 2026

وحسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، التفاصيل النهائية للخريطة الزمنية الخاصة بـ الفصل الدراسي الثاني 2026 في جميع مدارس الجمهورية ، معلنة ما يلي : 

  •  موعد بدء الفصل الدراسي الثاني : من 7 فبراير 2026 حتى 11 يونيو 2026
  •  عدد أيام الدراسة في الفصل الدراسي الثاني 84 يوما بعد حذف أيام الجمع والسبت والاجازات الرسمية
  •  بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2026 لصفوف النقل من 16 مايو 2026 حتى 24 مايو 2026
  •  موعد امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 الترم الثاني : من 4 يونيو 2026 حتى 11 يونيو 2026
  •  موعد امتحانات الدبلومات الفنية 2026 : بدء التجهيز لها الاحد الموافق 31 مايو 2026
  •  موعد امتحانات الثانوية العامة 2026 : من السبت 20 يونيو 2026
  •  موعد التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الابتدائي : من 20 ابريل 2026 حتى 22 ابريل 2026
  • موعد التقييم النهائي للصفين الأول والثاني الابتدائي ( عقد جميع امتحانات المواد خارج المجموع عملي وانشطة ومستوى رفيع ولغة ثانية) من 11 مايو 2026 حتى 13 مايو 2026
وزارة التربية والتعليم التعليم الفصل الدراسي الثاني 2026 المدارس

وائل عوني

«طاب والله ما أنا رادد».. أول تعليق ساخر من وائل عوني بعد شائعة اعتناقه الإسلام

وائل عوني

تريند السوشيال ميديا .. الفنان وائل عوني يكشف حقيقة اعتناقه الإسلام | القصة الكاملة

بعد قرار التبكير.. موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2026

بعد قرار التبكير.. موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2026

المحال العامة

مهلة سنة لتقنين الأوضاع .. إنذار أخير للمحال غير المُرخصة | تفاصيل

الأهلي

صرف 2 مليار علشان يتعادل .. ناقد رياضي يسخر من أداء لاعبي الأهلي أمام شبيبة القبائل

الدواجن

المرتب نزل .. الفراخ ولعت | اشتباك على الهواء بين لميس الحديدي واتحاد منتجي الدواجن

عبد الله السعيد

إعلامية تكشف: عبدالله السعيد قال لإدارة الزمالك اعفوني من سفرية زامبيا عشان نفسيتي تعبانة

صورة من اللقاء

بعد تأهله لربع النهائي .. ترتيب مجموعة الأهلي بعد نهاية الجولة الخامسة بدوري أبطال إفريقيا

بالصور

احتفالا بعيد ميلادها.. ابنة صلاح عبدالله تُثير الجدل بأناقتها وأنوثتها في جلسة تصوير|شاهد

ابنة صلاح عبدالله تثير الجدل بجلسة تصوير احتفالا بعيد ميلادها
هيفاء وهبي تثير الجدل بإطلالة فوق الركبة

تريند السوشيال ميديا .. الفنان وائل عوني يكشف حقيقة اعتناقه الإسلام | القصة الكاملة

فيديو

محمود حجازي

مرة اجتماع وأخرى يشرب الشاي.. زوجة محمود حجازي تكشف تناقضات اعترافاته في التحقيق

أسرار محمد صلاح

أسرار محمد صلاح داخل ليفربول.. من مطربه المفضل ومن أقرب أصدقائه

أيمن بهجت قمر

هنيدي أنقذني وطلعت همي الأفلام.. أيمن بهجت قمر يكشف كواليس حياته وأعماله الفنية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : الفخراني وجائزة الاستحقاق

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي: مصر أعادت رسم خارطة النفوذ مع تركيا

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: "التابوت النووي" وانتفاضة الشوارع.. هل تكتب عُمان الفصل الأخير للجمهورية الإسلامية؟

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

