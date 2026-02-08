الرئيس الأوكراني: الضمانات الأمنية ضرورية لحمايتنا من أي هجوم روسي في المستقبل

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن الضمانات الأمنية في المفاوضات مع الجانب الروسي ضرورية لنجاح الاتفاقيات، وحماية أوكرانيا من أي هجوم محتمل من قبل روسيا في المستقبل.

وقال زيلينسكي - عبر حسابه على منصة "إكس" نقلتها صحيفة "أوكراينسكا برافدا" الأوكرانية - "إننا أجرينا نقاشا مفصلا مع فريقنا التفاوضي بعد محادثات مع الأمريكيين، وفي إطار ثلاثي مع الروس".. مشيرا إلى أن كل اجتماع يضيف وضوحا بشأن كيفية وموعد إنهاء الحرب فعليا.

وأوضح أن أعضاء الوفد الأوكراني قدموا شرحًا مفصلاً لكيفية سير المحادثات.. وتابع: "أوكرانيا بحاجة إلى نتائج ملموسة، ومن أهم ركائز تحقيق سلام دائم ضمانات أمنية فعالة".

وأضاف: "لم تبدأ أوكرانيا هذه الحرب، بل روسيا هي من يجب أن تضع حدًا لها.. المهم هو أن يظل شركاؤنا منخرطين بفعالية، وأن يعملوا معًا من أجل السلام، وأن ينظروا في جميع المقترحات الواقعية.. أشكر الولايات المتحدة على استعدادها للتيسير والمساعدة".

وتابع قائلا: "لقد استعرضنا مع الفريق التقدم المحرز في مسودات الوثائق الأساسية لإنهاء الحرب، فضلًا عن احتمالات عقد اجتماعات جديدة في المستقبل القريب.. أعتقد أننا بحاجة إلى مزيد من التقدم.. لقد عرضتُ رؤيتنا لإطار عمل الحوار المستقبلي، ونعمل على وضع جدول زمني للخطوات اللازمة.. سنُبقي شركاءنا الأوروبيين على اطلاع دائم بآخر مستجدات المفاوضات والآفاق الحقيقية لعملية التفاوض برمتها".

وكان الرئيس الأوكراني قد أكد - في تصريحات أمس /السبت/ - أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تريد إنهاء الحرب في أوكرانيا بحلول يونيو القادم، وكشف عن عرض أمريكي لعقد لقاء بين الوفدين الروسي والأوكراني في ميامي خلال أسبوع.