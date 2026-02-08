موعد مباراة بيراميدز وريفرز يونايتد في دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

يخوض فريق بيراميدز مواجهة قوية أمام نظيره ريفرز يونايتد النيجيري، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتضم المجموعة الأولى من دوري أبطال إفريقيا أندية: بيراميدز، نهضة بركان المغربي، باور ديناموز الزامبي، وريفرز يونايتد النيجيري.

موعد مباراة بيراميدز وريفرز يونايتد

تنطلق مباراة بيراميدز أمام ريفرز يونايتد اليوم الأحد في تمام الساعة 6:00 مساءً بتوقيت القاهرة وتذاع عبر beIN Sports Extra 8 الناقل الحصري لمنافسات دوري أبطال إفريقيا.

وتشهد المجموعة منافسة كبيرة على المركز الثاني، بعدما حسم بيراميدز تأهله مبكرًا، فيما لا يزال الصراع قائمًا بين نهضة بركان وباور ديناموز على بطاقة العبور الثانية.

ملعب مباراة بيراميدز وريفرز يونايتد

تقام المباراة على ملعب “جودسويل أكابيو” بمدينة أويو النيجيرية، وهو أحد الملاعب المعروفة في نيجيريا باستضافته للعديد من المواجهات القارية المهمة.

يدخل بيراميدز اللقاء وهو في وضع مريح بعدما ضمن التأهل من الجولة الماضية، عقب وصوله إلى النقطة العاشرة.

في المقابل، يأتي نهضة بركان في المركز الثاني برصيد 7 نقاط، يليه باور ديناموز ثالثًا بنفس الرصيد، بينما يتذيل ريفرز يونايتد المجموعة برصيد نقطة واحدة فقط.

