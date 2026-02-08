قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قبل غلق باب القيد.. إيقاف قيد وبيع نجوم في الزمالك وصفقات سوبر بـ الأهلي
رئيس المحكمة الدستورية العليا: الذكاء الاصطناعي أداة ضرورية لتطوير العمل القضائي
إصابة شخصين في حريق هائل بمصنع تنر في طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي
رئيس الدستورية العليا: استقلال القضاء مرتبط بالإجراءات القضائية | بث مباشر
هيئة الدواء تحذر من الاستخدام العشوائي لحقن التخسيس
انفجار في شركة صينية للتكنولوجيا الحيوية يسفر عن وفاة 8 أشخاص
حريق محدود داخل إحدى الكرفانات بمطار القاهرة
غرفة الصناعات النسجية: واردات الملابس الأمريكية تنمو 9% ومصر تحقق 20% زيادة في الصادرات
الاتحاد الأوروبي يحذر تيك توك: غير تصميمك أو تواجه غرامة ضخمة
حتى القضبان لم تفرق بين الدم.. السجن المشدد 5 سنوات لشقيقين وغرامة 50 ألف جنيه للاتجار بالمخدرات بشرم الشيخ
حكم نهائي بإعدام المتهم بالاعتداء على سجدة طفلة المنوفية
ليفاندوفسكي يدخل التاريخ مجددا.. كيف يقود النجم البولندي برشلونة للحفاظ على صدارة الدوري الإسباني؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

اتشتمت بأمي.. دنيا الألفي تكشف تفاصيل خناقة حفل الزفاف

دنيا الألفي
دنيا الألفي
أحمد إبراهيم

كشفت المطربة دنيا الألفي، كواليس أزمة فيديو حفل الزفاف، الذي تسبب في إيقافها وتحويلها للتحقيق من قبل نقابة المهن الموسيقية. 

وقالت دنيا الألفي، في مقطع فيديو نشرته عبر فيسبوك، أن الجدل المثار حول فيديو الأزمة به سوء تفاهم، وأن السبب في الأزمة هو بودي جارد بحفل الزفاف.

وتابعت دنيا الألفي، أن البودي جارد، تشاجر مع أخوتها قبل حفل الزفاف، ولكن والدها أنها الأزمة وعنف أشقائها، فقالت: «وقرآن ربنا .. اللي حصل أخر قلة أدب وأخر إهانة مع أخواتي قبل ما أخش الفرح وبابايا زعق لأخواتي وخلاص الموضوع خلص». 

وأوضحت دنيا الألفي، أنها تفاجئت في حفل الزفاف أن البودي جارد يتوعدها بنظرات تطورت إلى شتائم عدة مرات، وأن الجارد تشاجر مع أحد أعضاء فرقة حمو تريكا.

وأضافت دنيا الألفي، أن الأمر تطور بأن الجارد وجه لها السباب بالأم والأب، ما جعلها تفقد أعصابها وحدثت الأزمة، وتفاجئت بانتشار الفيديو عبر تيك توك، وعلقت: «أنا مش بستحمل حد يشتمني خالص وبالذات مامتي لأنها ست محترمة في بيتها».

أزمة دنيا الألفي

حالة من الجدل أثيرت في الساعات الماضية، حول المطربة دنيا الألفي، بعد إحيائها إحدى حفلات الزفاف مؤخرًا، إذ ظهرت وهي تقوم بالبصق في وجه أحد المعازيم.

وتعود الواقعة، إلى حفل زفاف أحيته دنيا الألفي، قبل يومين، بعدها انتشر فيديو لها عبر تطبيق تيك توك، وهي تقوم بالبصق في وجه أحد المعازيم، وتوجه له الشتائم، بعد مشادة بينهما.

مقطع الفيديو، انتشر بشكل واسع عبر تيك توك، وباقي منصات السوشيال ميديا، وطالب البعض بالتحقيق مع دنيا الألفي.

دنيا الألفي ترد

وبعد الواقعة، نشرت دنيا الألفي، مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على فيسبوك، لترد على الواقعة، فقالت: «اللي حصل امبارح في الفرح كان موقف صعب عليّا ومكنش مقبول بأي شكل.. أنا بنت وبشتغل في شغلي بكل احترام، ومن حقي الاحترام  في أي مكان أكون فيه.

وتابعت، دنيا الألفي: «كل واحد فينا ليه طاقة وصبر، ولما الموقف بيزيد عن حدّه طبيعي يطلع مننا رد فعل، وأنا اعترف إني خرجت عن شعوري لحظة لأني إنسانة قبل أي حاجة.وكلنا بنغلط

وأضافت دنيا الألفي: «بحب جمهوري وبعتذر له لو اتضايق من اللي حصل.. لكن في نفس الوقت مفيش بنت تقبل على نفسها قلة احترام او ألفاظ خارجه تسمعها أو تجاوز بشكل عام .. شكراً لكل حد فهم ودعمني وانا من غيرك مش حاجه». 

إيقاف دنيا الألفي

وبعد الواقعة، صدر قرار من نقابة المهن الموسيقية، بإحالة دنيا الألفي، إلى التحقيق على خلفية حفل الزفاف التي أحيته أول أمس الجمعة. 

وأعلنت دنيا الألفي، عن إحالتها للتحقيق، بمنشور عبر فيسبوك، نشرت فيه قرار نقابة المهن الموسيقية، وعلقت: «احتراما لقرار سيادة النقيب / استاذ مصطفي كامل .. و نفيب فرع الدقهليه / استاذ حازم محي الدين .. تم إيقافي عن العمل لحين انتهاء التحقيق .. الحمد الله قدر الله و ماشاء فعل».

دنيا الألفي أزمة دنيا الألفي نقابة المهن الموسيقية المطربة دنيا الألفي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وائل عوني

تريند السوشيال ميديا .. الفنان وائل عوني يكشف حقيقة اعتناقه الإسلام | القصة الكاملة

بوابة الأزهر الإلكترونية .. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس

بوابة الأزهر الإلكترونية .. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس

دواجن بيضاء

ارتفاع جنوني في أسعار الدواجن بالأسواق.. كم وصل ثمن الكيلو؟

المحال العامة

مهلة سنة لتقنين الأوضاع .. إنذار أخير للمحال غير المُرخصة | تفاصيل

مشغولات ذهبية

ارتفاع جديد في أسعار الذهب اليوم .. وهذا ثمن الجنيه

الأهلي

صرف 2 مليار علشان يتعادل .. ناقد رياضي يسخر من أداء لاعبي الأهلي أمام شبيبة القبائل

عبد الله السعيد

إعلامية تكشف: عبدالله السعيد قال لإدارة الزمالك اعفوني من سفرية زامبيا عشان نفسيتي تعبانة

وائل جمعة

«اتعاقدتوا معاهم ليه» .. وائل جمعة يهاجم مدرب الأهلي بسبب الصفقات

ترشيحاتنا

الزمالك

حافلة الزمالك تصل لملعب مباراة زيسكو الزامبي في كأس الكونفدرالية

الغندور

الغندور: ربنا يرحم شهداء الزمالك والأهلي

جاكيه

جاكيه صفقة ليفربول الجديدة يتعرض لإصابة خطيرة

بالصور

8 مقبلات رمضان على أصولها لا غنى عنها على سفرتك

8 مقبلات رمضان على أصولها لا غنى عنها على سفرتك
8 مقبلات رمضان على أصولها لا غنى عنها على سفرتك
8 مقبلات رمضان على أصولها لا غنى عنها على سفرتك

تتبيلة رمضان التى تغير طعم اللحوم بعد التخزين

تتبيلة رمضان التى تغير طعم اللحوم بعد التخزين
تتبيلة رمضان التى تغير طعم اللحوم بعد التخزين
تتبيلة رمضان التى تغير طعم اللحوم بعد التخزين

منها الإرهاق والبرد.. 9 علامات تحذيرية تدل على ضعف الدورة الدموية

علامات تحذيرك تدل على ضعف الدورة الدموية
علامات تحذيرك تدل على ضعف الدورة الدموية
علامات تحذيرك تدل على ضعف الدورة الدموية

احتفالا بعيد ميلادها.. ابنة صلاح عبدالله تُثير الجدل بأناقتها وأنوثتها في جلسة تصوير|شاهد

ابنة صلاح عبدالله تثير الجدل بجلسة تصوير احتفالا بعيد ميلادها
ابنة صلاح عبدالله تثير الجدل بجلسة تصوير احتفالا بعيد ميلادها
ابنة صلاح عبدالله تثير الجدل بجلسة تصوير احتفالا بعيد ميلادها

فيديو

محمود حجازي

مرة اجتماع وأخرى يشرب الشاي.. زوجة محمود حجازي تكشف تناقضات اعترافاته في التحقيق

أسرار محمد صلاح

أسرار محمد صلاح داخل ليفربول.. من مطربه المفضل ومن أقرب أصدقائه

أيمن بهجت قمر

هنيدي أنقذني وطلعت همي الأفلام.. أيمن بهجت قمر يكشف كواليس حياته وأعماله الفنية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : الفخراني وجائزة الاستحقاق

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي: مصر أعادت رسم خارطة النفوذ مع تركيا

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: "التابوت النووي" وانتفاضة الشوارع.. هل تكتب عُمان الفصل الأخير للجمهورية الإسلامية؟

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد