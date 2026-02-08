قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
احتفالا بعيد ميلادها.. ابنة صلاح عبدالله تُثير الجدل بأناقتها وأنوثتها في جلسة تصوير|شاهد

ابنة صلاح عبدالله تثير الجدل بجلسة تصوير احتفالا بعيد ميلادها
ابنة صلاح عبدالله تثير الجدل بجلسة تصوير احتفالا بعيد ميلادها

شاركت الإعلامية دنيا صلاح عبدالله، جمهورها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام جلسة تصوير جديدة لها احتفالًا بعيد ميلادها.

وظهرت ابنة صلاح عبدالله بإطلالة أنيقة مُرتدية فرير  باللون البينك .

ومن الناحية الجمالية اعتمدت على ترك شعرها القصير ووضعت بعض اللمسات الجمالية البسيطة.

وتتميز ابنة صلاح عبد الله بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

 

دنيا صلاح عبدالله تنضم لمسلسل قسمة العدل

أعلنت الإعلامية دنيا صلاح عبدالله عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» مشاركتها في مسلسل قسمة العدل.

ونشرت دنيا صلاح عبدالله مجموعة صور معلقة: بسم الله توكلت علي الله ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم ،اللهم أرزقني القبول وحب الناس يا رب اللهم أمين، قريب اوي إن شاء الله دور مني في مسلسل قسمة العدل أخراج أحمد خالد.

أبطال مسلسل قسمة العدل

يشارك بجانب ايمان العاصي في مسلسل قسمة العدل مجموعة كبيرة من النجوم من بينهم: محمد جمعة، رشدي الشامي، دنيا ماهر، خالد كمال، عابد عناني، خالد أنور، علاء قوقة، بالإضافة إلى إيناس كامل، وهو من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد خالد.
 


 

ابنة صلاح عبدالله تثير الجدل بجلسة تصوير احتفالا بعيد ميلادها ابنة صلاح عبد الله دنيا صلاح عبدالله عيد ميلاد دنيا صلاح عبدالله

