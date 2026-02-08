10 فبراير.. انطلاق فعاليات الأسبوع البيئي الثامن عشر بجامعة قنا

تنطلق فعاليات الأسبوع البيئي الثامن عشر بجامعة قنا خلال الفترة من 10 إلى 16 فبراير 2026، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي، والدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، والدكتور أحمد عكاوى رئيس الجامعة وبإشراف الدكتور محمد سعيد، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأكد الدكتور أحمد عكاوى، رئيس جامعة قنا، بأن الأسبوع البيئي يُمثل إحدى الركائز الأساسية لسياسة الجامعة في دعم قضايا البيئة والتنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن الجامعة لا يقتصر دورها على العملية التعليمية والبحثية فقط، بل يمتد ليشمل بناء الوعي المجتمعي لدى الطلاب، وترسيخ مفاهيم الحفاظ على البيئة، وتعزيز السلوكيات الإيجابية المرتبطة بالاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية.

وأضاف عكاوى، بأن جامعة قنا تعمل من خلال هذه الفعاليات على دمج البُعد البيئي في الأنشطة الطلابية والخدمية، بما يسهم في إعداد جيل قادر على التفكير العلمي في مواجهة التحديات البيئية، وتقديم حلول مبتكرة ومستدامة تخدم المجتمع المحلي، وتتماشى مع توجهات الدولة المصرية وأهداف رؤية مصر 2030، مؤكدًا أن الاستثمار الحقيقي هو في وعي الشباب وقدرتهم على إحداث تغيير إيجابي.

وأوضح الدكتور محمد سعيد، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بأن فعاليات الأسبوع البيئي الثامن عشر تتضمن برنامجًا شاملًا من الأنشطة التي تنفذها كليات الجامعة المختلفة على مدار الأسبوع، وتشمل ندوات توعوية حول القضايا البيئية المعاصرة، وورش عمل متخصصة، وحملات للتبرع بالدم، إلى جانب تنظيم زيارات ميدانية للمصانع والمحميات الطبيعية لتعريف الطلاب بالواقع البيئي والتطبيقي.

وأضاف نائب رئيس جامعة قنا، أن البرنامج يشمل أيضًا إقامة معارض إنتاجية ومعارض فنية، وسوقًا خيريًا، ومعسكرات لخدمة المجتمع، فضلًا عن تنظيم مسابقات طلابية متنوعة، وماراثون رياضي يشارك فيه طلاب الجامعة، بما يعزز روح المشاركة والعمل التطوعي بين الطلاب.

ووجه نائب رئيس جامعة قنا، الشكر إلى الجهات الراعية والداعمة لفعاليات الأسبوع البيئي، مؤكدًا أن الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاعين العام والخاص تمثل عنصرًا رئيسيًا في إنجاح هذه الفعاليات وتحقيق أهدافها.

