جامعة قنا تنهى كافة الاستعدادات لبدء الفصل الدراسى الثانى

أعلن الدكتور احمد عكاوي، رئيس جامعة قنا ، بأن الجامعة أنهت استعداداتها لبدء الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2025/2026، مؤكداٌ الحرص على انتظام العملية التعليمية منذ اليوم الأول، وتوفير بيئة دراسية مناسبة للطلاب.

وأكد عكاوى، جاهزية المباني الجامعية، والمدرجات، والقاعات الدراسية، والمعامل، والمكتبات، وكذلك جاهزية المدن الجامعية لاستقبال الطلاب المغتربين، وجاهزية البنية التكنولوجية لخدمة العملية التعليمية.

وأشار رئيس جامعة قنا، إلى إنه تم الانتهاء من إعداد الجداول الدراسية وإعلانها قبل بدء الدراسة، وتوزيع المحاضرات وفق الخريطة الزمنية المعتمدة، بما يضمن انتظام الدراسة منذ اليوم الأول.

وأضاف الدكتور أشرف موسى، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بأن إدارة الجامعة وضعت خطة تنفيذية للأنشطة الطلابية خلال الفصل الدراسي الثاني، تتضمن العديد من الفعاليات الثقافية والرياضية والندوات التوعوية.

وأضاف نائب رئيس جامعة قنا، بالإضافة للأنشطة الطلابية بما يتيح للطلاب فرص المشاركة وتنمية مهاراتهم بما يسهم في بناء شخصية الطالب.