رئيس الأركان الإيراني : أي مغامرة ضد إيران ستُكلل بعواقب وخيمة
خلى المهنة سلطة.. نقابة الأطباء تحيل الدكتور ضياء العوضي للتأديب
الدكتور محمد أنور: مصر لم تعد مستهلك للأدوية بل تحولت إلى قاعدة صناعية تصدر الصحة إلى العالم
مدبولي: الإصلاحات المتتالية مكنت الدولة من القضاء على السوق السوداء في سعر الصرف
الساعدي القذافي: العائلة لا تتهم أحداً في مقتل سيف الإسلام
خلال إطلاق ميثاق الشركات الناشئة.. مدبولي: نستهدف تمكين 5000 منشأة وتوفير نصف مليون فرصة عمل
تأجيل الحكم في الطعن على فوز القائمة الوطنية بغرب الدلتا في انتخابات النواب
الأسبوع المقبل.. راصد الزلازل الهولندي يحذر من هزات أرضية عنيفة
مدبولي: ميثاق الشركات الناشئة وثيقة مرنة تخضع للتحديث والتطوير المستمر
وزيرة التخطيط تكشف تفاصيل ميثاق ريادة الأعمال
مدبولي: الدولة حريصة على متابعة تطورات قطاع ريادة الأعمال وتوفير الدعم اللازم
الزمالك تحت حصار القيد.. 11 قضية دولية ومحلية.. ومستحقات تقترب من 4 ملايين دولار تعرقل صفقات الأبيض
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
محافظات

جامعة قنا تنهى كافة الاستعدادات لبدء الفصل الدراسى الثانى

رئيس جامعة قنا
رئيس جامعة قنا
يوسف رجب

أعلن الدكتور احمد عكاوي، رئيس جامعة قنا ، بأن الجامعة أنهت استعداداتها لبدء الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2025/2026، مؤكداٌ الحرص على انتظام العملية التعليمية منذ اليوم الأول، وتوفير بيئة دراسية مناسبة للطلاب.

وأكد عكاوى، جاهزية المباني الجامعية، والمدرجات، والقاعات الدراسية، والمعامل، والمكتبات، وكذلك جاهزية المدن الجامعية لاستقبال الطلاب المغتربين، وجاهزية البنية التكنولوجية لخدمة العملية التعليمية.

وأشار رئيس جامعة قنا، إلى إنه تم الانتهاء من إعداد الجداول الدراسية وإعلانها قبل بدء الدراسة، وتوزيع المحاضرات وفق الخريطة الزمنية المعتمدة، بما يضمن انتظام الدراسة منذ اليوم الأول.

وأضاف الدكتور أشرف موسى، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بأن إدارة الجامعة وضعت خطة تنفيذية للأنشطة الطلابية خلال الفصل الدراسي الثاني، تتضمن العديد من الفعاليات الثقافية  والرياضية والندوات التوعوية.

وأضاف نائب رئيس جامعة قنا، بالإضافة للأنشطة الطلابية بما يتيح للطلاب فرص المشاركة وتنمية مهاراتهم بما يسهم في بناء شخصية الطالب.

قنا جامعة قنا بدء الفصل الدراسى الثانى أخبار قنا جامعة جنوب الوادي

إمام عاشور

مين الصادق ومين الكذاب ..ناقد رياضي يطالب بالتحقيق في صحة كلام إمام عاشور

الحد الأقصى للتحويل من إنستاباي

رسميًا.. الحد الأقصى للتحويل من إنستاباي بعد إطلاق ميزة جديدة

بوابة الأزهر الالكترونية

بوابة الأزهر الإلكترونية.. رابط نتيجة الإبتدائية والإعدادية 2026

إمام عاشور

اللي اتقال كله غير صحيح.. إمام عاشور يرد على تصريحات صالح جمعة

جانب من الفيديو

عندها 90 سنة..التحقيق مع المتهمة بالتعدي على والدتها المسنة في الشرقية

إمام عاشور

كارثية بكل المقاييس.. ناقد رياضي ينتقد تصريحات صالح جمعة عن إمام عاشور

نتنياهو ويائير

نجل نتنياهو حاول الاعتداء على والده.. وعاقبه بالإبعاد إلى ميامي

قيمة معاش تكافل وكرامة بعد الزيادة 2026 وموعد صرف فبراير

قيمة معاش تكافل وكرامة بعد الزيادة 2026 وموعد صرف فبراير

كوثر محمود نقيب التمريض

بقينا ملطشة.. نقابة التمريض تتقدم ببلاغ للنيابة العامة ضد صانع محتوى

أسماك

جهاز حماية وتنمية البحيرات يحقق إنتاج 33 طنًا من مزرعة المنزلة السمكية

مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ بالقاهرة

البنك الدولى ومشروع إدارة تلوث الهواء يناقشان تطوير منظومة إدارة المخلفات بالقليوبية

بالصور

أسباب تسوس الاسنان وكيف يمكن الوقاية منه باتباع عادات صحية بسيطة؟

ما هو تسوس الأسنان؟
ما هو تسوس الأسنان؟
ما هو تسوس الأسنان؟

أول تقنية شحن سيارة كهربائية من أخرى.. ثورة في عالم المركبات

شحن السيارات الكهربائية
شحن السيارات الكهربائية
شحن السيارات الكهربائية

نصائح مهمة لمرضى السكر ومتى يجب الإفطار فورًا خلال شهر رمضان

هل يستطيع مريض السكري الصيام؟
هل يستطيع مريض السكري الصيام؟
هل يستطيع مريض السكري الصيام؟

أمريكا تحاول النجاة.. فورد تبدأ تصنيع السيارات للصين

فورد
فورد
فورد

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي: مصر أعادت رسم خارطة النفوذ مع تركيا

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: "التابوت النووي" وانتفاضة الشوارع.. هل تكتب عُمان الفصل الأخير للجمهورية الإسلامية؟

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

