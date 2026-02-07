ضبط 35 مخالفة متنوعة خلال حملة إشغالات مكبرة على المحال بمدينة قنا

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، حملة إشغالات مكبرة، استهدفت عددًا من المحال التجارية داخل المدينة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، بشأن تكثيف حملات الإشغالات وإزالة المخالفات، للحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة، وضمن رؤية 2030.



وقال الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، إن الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، برئاسة أشرف أنور، تمكنت من تنفيذ حملة اشغالات، والتي ضبطت حوالي 35 حالة متنوعة، من أجل الحفاظ على حركة الشوارع، وإزالة كافة التعديات والاشغالات على الطرق العامة.





ووجه محافظ قنا، بضرورة استمرار الحملات بشكل يومي وفق الخطة التي وضعتها المحافظة، من أجل تحقيق السيولة المرورية، وإعادة الانضباط إلى الشارع، وضبط المخالفين ومنع ظاهرة التعدي على حرم الطريق العام.



وأشار أشرف أنور، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، إلى أن الحملة استهدفت عدد من الشوارع الرئيسية، بإشراف كل من محمد عز، وفراج الوحش نواب المدينة، بمشاركة مسؤولي الاشغالات والتراخيص والمرافق، والتي تمكنت من إزالة كافة صور التعديات والإشغالات التي تعيق حركة المواطنين والمركبات.



وشدد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، على عدم السماح بأي مخالفات تعيق حركة الشوارع، والعمل على تحقيق الانضباط في الشارع القنائي، وفرض سيادة القانون، حرصًا على المصلحة العامة وسلامة المواطنين.