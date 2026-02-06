خلال حملات رفع إشغالات.. تحرير 119محضرا بمراكز شمال قنا

حررت الأجهزة التنفيذية بمحافظة قنا، عددا من المخالفات 119 محضر إشغال، خلال حملات مكثفة لضبط الشوارع في مراكز المحافظة، من أجل تحقيق السيولة المرورية والحفاظ على المظهر الحضاري.



وأوضح الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، أن الوحدات المحلية بالتنسيق مع الجهات المعنية، واصلت تنفيذ الحملات المكثفة لإزالة الإشغالات والتعديات بالشوارع والميادين العامة، لفرض الانضباط ورفع كفاءة النظافة.



وأسفرت الجهود بمركز الوقف، عن تحرير 10 محاضر إشغال، و5 محاضر نظافة، مع توجيه 7 إنذارات بيئية، وتحرير محضرين للبيئة، فضلًا عن رصد 5 حالات إصلاح بيئي تم التعامل معها فورًا.



وفي مركز فرشوط، تمكنت الحملات من رفع 46 حالة إشغال طريق، وتحرير 12 محضرًا للمخالفين، للتصدي لأي مظاهر عشوائية تعوق حركة المارة وتشوه المظهر العام للمدينة.



أما في مركز نجع حمادي، فقد أسفرت الحملات عن تحرير 26 محضر إشغال، و4 محاضر نظافة، وتوجيه إنذارين بيئيين، وتحرير محضرين للبيئة، بالإضافة إلى فحص 9 شكاوى ميدانية تم التعامل معها عبر لقاءات مباشرة مع المواطنين، وجارٍ استكمال الفحص الفني للشكاوى الواردة عبر منظومة الشكاوى الموحدة لإعداد البيان التفصيلي الخاص بها.



وشدد محافظ قنا، على استمرار هذه الحملات بشكل يومي بكافة المراكز والقرى، للتصدي لأي مخالفات وفرض الانضباط العام، وتوفير بيئة نظيفة وشوارع منظمة للمواطنين في قنا.

