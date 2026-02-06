صحة قنا: الكشف على 2424 مواطنا خلال 4 قوافل طبية مجانية بالقرى الأكثر احتياجا

نظمت مديرية الصحة بقنا، عدد من القوافل الطبية المجانية، في قرى مراكز المحافظة، برعاية الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، والدكتور أحمد صادق، وكيل وزارة الصحة بقنا، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.



وقال الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا، إن القطاع الصحي يحظى بأولوية قصوى ضمن خطط المحافظة التنفيذية، من خلال تنفيذ قوافل بشكل دوري خاصة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، وأن القوافل الطبية تمثل أحد أهم أدوات الوصول بالخدمة الصحية المتكاملة إلى المواطن في المناطق المختلفة.



وأضاف محافظ قنا، أن تنظيم القوافل الطبية المجانية يعكس حرص الدولة على تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وتقديم خدمات وقائية وعلاجية شاملة، مؤكدًا استمرار دعم المحافظة لكافة الجهود التي تبذلها مديرية الصحة لتوسيع نطاق القوافل بين مختلف المراكز والقرى.



وأشار الدكتور أحمد صادق، وكيل وزارة الصحة بقنا، أن مديرية الصحة نظمت خلال شهر يناير الماضي، 4 قوافل طبية مجانية شملت عددًا من القرى بمراكز المحافظة، والتي أسفرت عن تقديم الخدمات لـ 2424 مستفيدًا من أبناء القرى المستهدفة.



وأشار صادق، إلى أنه تم تنفيذ قافلة بقرية "حجازة بحري" بمركز قوص، وقافلة بقرية "المناصرة" بمركز نجع حمادي، وقافلة بقرية "البحري قمولا" بمركز نقادة، إلى جانب قافلة بقرية "نجع الحجيري" بمركز قفط.

وأكد وكيل وزارة الصحة بقنا، أن القوافل الطبية ضمت نخبة من الأطباء في مختلف التخصصات، وجرى خلالها توقيع الكشف الطبي المجاني وصرف العلاج اللازم للمواطنين، وتحويل الحالات التي تحتاج إلى رعاية متقدمة إلى المستشفيات العامة.



وأشار صادق، إلى أن تلك القوافل الطبية، تأتي ضمن خطة شهرية تستهدف القرى الأكثر احتياجًا، مع التركيز على رفع الوعي الصحي والوقاية من الأمراض المزمنة والمعدية، بما يسهم في تحسين مؤشرات الصحة العامة على مستوى المحافظة.

