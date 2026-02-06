قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صدام الكبار يفرض نفسه.. برشلونة وأتلتيكو وجها لوجه في طريق النهائي
أول تعليق مصري بعد استعادة تمثال ‌عمره 3500 عام من هولندا
مواعيد قافلة الأزهر التعليمية الكبرى لطلاب الشهادة الثانوية بـ مطروح
قرعة نصف نهائي كأس الملك.. موعد مواجهة برشلونة وأتليتكو مدريد
بعد إنتهاء الإيقاف| موعد مشاركة إمام عاشور فى تدريبات الأهلي الجماعية
افتتاح مسجد عادل بن رباح بالناصرية شرق الجبل في أسوان.. صور
مئات الليبيين يشاركون في تشييع جثمان سيف القذافي إلى مثواه الأخير | شاهد
تقارير إعلامية: الركراكي يستقيل من تدريب منتخب المغرب
زاهي حواس: فيلم الرجل ذو القبعة يدعم السياحة المصرية
قريبا ...إعلامي يفجر مفاجأة بشأن منصب شيكا بالا الجديد
مصادر: العثور على 19 رصاصة بجثة سيف الإسلام القذافي
مواعيد عمل النقل العام بالقاهرة في رمضان 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

صحة قنا: الكشف على 2424 مواطنا خلال 4 قوافل طبية مجانية بالقرى الأكثر احتياجا

القوافل الطبية بقنا
القوافل الطبية بقنا
يوسف رجب

نظمت مديرية الصحة بقنا، عدد من القوافل الطبية المجانية، في قرى مراكز المحافظة، برعاية الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، والدكتور أحمد صادق، وكيل وزارة الصحة بقنا، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين. 


وقال الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا، إن القطاع الصحي يحظى بأولوية قصوى ضمن خطط المحافظة التنفيذية، من خلال تنفيذ قوافل بشكل دوري خاصة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، وأن القوافل الطبية تمثل أحد أهم أدوات الوصول بالخدمة الصحية المتكاملة إلى المواطن في المناطق المختلفة. 


وأضاف محافظ قنا، أن تنظيم القوافل الطبية المجانية يعكس حرص الدولة على تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وتقديم خدمات وقائية وعلاجية شاملة، مؤكدًا استمرار دعم المحافظة لكافة الجهود التي تبذلها مديرية الصحة لتوسيع نطاق القوافل بين مختلف المراكز والقرى. 

وأشار الدكتور أحمد صادق، وكيل وزارة الصحة بقنا، أن مديرية الصحة نظمت خلال شهر يناير الماضي، 4 قوافل طبية مجانية شملت عددًا من القرى بمراكز المحافظة، والتي أسفرت عن تقديم الخدمات لـ 2424 مستفيدًا من أبناء القرى المستهدفة. 


وأشار صادق، إلى أنه تم تنفيذ قافلة بقرية "حجازة بحري" بمركز قوص، وقافلة بقرية "المناصرة" بمركز نجع حمادي، وقافلة بقرية "البحري قمولا" بمركز نقادة، إلى جانب قافلة بقرية "نجع الحجيري" بمركز قفط. 

وأكد وكيل وزارة الصحة بقنا، أن القوافل الطبية ضمت نخبة من الأطباء في مختلف التخصصات، وجرى خلالها توقيع الكشف الطبي المجاني وصرف العلاج اللازم للمواطنين، وتحويل الحالات التي تحتاج إلى رعاية متقدمة إلى المستشفيات العامة. 


وأشار صادق، إلى أن تلك القوافل الطبية، تأتي ضمن خطة شهرية تستهدف القرى الأكثر احتياجًا، مع التركيز على رفع الوعي الصحي والوقاية من الأمراض المزمنة والمعدية، بما يسهم في تحسين مؤشرات الصحة العامة على مستوى المحافظة.
 

وزارة الصحة قنا القوافل الطبية المستشفيات العامة أخبار قنا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

قبل رمضان.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الجمعة

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة

240 جنيها زيادة| ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة 6-2-2026

البلوجر روح

القصة الكاملة لأزمة البلوجر روح من الشهرة لمحاولة إنهاء حياتها

المستشار ناجي شحاتة في حوار سابق مع صدى البلد

وفاة المستشار محمد ناجي شحاتة رئيس الجنايات السابق

ماجد الجنيدي

لن أتنازل عن حقه.. والد الطفل ضحية التخدير يكشف تفاصيل صادمة عن آخر لحظات ابنه

إبستين

شبح بملابس برتقالية قرب زنزانة إبستين.. كاميرا المراقبة تكشف لغزا ليلة وفاته

قطع المياه

دبروا احتياجاتكم.. قطع المياه عن مناطق بالدقي والعجوزة لمدة 8 ساعات اليوم

سعر الذهب

سعر أشهر عيار ذهب اليوم 6-2-2026

ترشيحاتنا

اللافتات

حقيقة عدم وجود لافتات إرشادية بمحور جمال عبد الناصر

اسعاف

مصرع مسن صدمته سيارة أثناء قيادته دراجة هوائية بقنا

ارشيفية

الأمان تحول لجريمة.. إنقاذ طفلة من التعذيب داخل أسرة بديلة بالجيزة

بالصور

قافلة إنسانية لدعم الأسر الأولى بالرعاية وذوي الهمم بـ الإسماعيلية

الفاعليات
الفاعليات
الفاعليات

دينا الشربيني وآسر ياسين يخطفان الأنظار.. لقطات خاصة من مسلسل «اتنين غيرنا»

مسلسل اتنين غيرنا
مسلسل اتنين غيرنا
مسلسل اتنين غيرنا

مسلسلات رمضان 2026 .. التفاصيل الكاملة لمسلسل روج أسود وقنوات العرض

روج أسود
روج أسود
روج أسود

نيو ستارت.. مخاوف من عودة سباق التسلح النووي من جديد

اختبار لقنبلة نووية - أرشيفية
اختبار لقنبلة نووية - أرشيفية
اختبار لقنبلة نووية - أرشيفية

فيديو

روج أسود

مسلسلات رمضان 2026 .. التفاصيل الكاملة لمسلسل روج أسود وقنوات العرض

الطالب إبراهيم

بعد 45 عملية جراحية وحروق تجاوزت 75%.. طفل يستعيد الحياة بنجاح أول زراعة جلد في مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

المزيد