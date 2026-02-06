قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وفد جامعة دي مونتفورت البريطانية يزور مستشفى المنيرة

عبدالصمد ماهر

استقبلت وزارة الصحة والسكان، وفدًا من جامعة «دي مونتفورت» البريطانية، لتهنئة الوزارة بحصول 5 مستشفيات مصرية على الاعتماد الدولي في مجال مكافحة مقاومة المضادات الميكروبية، وتصنيف ثلاثة منها كمراكز تميز عالمية، إضافة إلى بحث تعزيز التعاون في التدريب، اعتماد المستشفيات، والبحث العلمي في هذا المجال.

يأتي اللقاء في إطار تنفيذ الخطة القومية لمكافحة مقاومة المضادات الميكروبية، التي أطلقها الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، داعيًا إلى تكاتف الجهود الوطنية والدولية لمواجهة هذا التحدي العالمي، وتحسين جودة الرعاية الطبية للمواطن المصري.

 97 مستشفى نموذجيًا

وعقد الدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة والسكان اجتماعًا مع الوفد، بحث خلاله سبل تعزيز الشراكة لتحقيق أهداف الخطة القومية.

وأكد قنديل مواصلة تنفيذ منظومة متكاملة لمكافحة المقاومة في 97 مستشفى نموذجيًا، تشمل مستشفيات وزارة الصحة، والمستشفيات الخاصة، ومستشفيات هيئة الرعاية الصحية وهيئة قناة السويس، مع التدرج لإدراج باقي المنشآت.

وتشمل المنظومة تعزيز ممارسات منع ومكافحة العدوى، التشخيص المعملي وترصد الميكروبات المقاومة، والاستخدام الرشيد للمضادات الحيوية.

ونظمت الوزارة جولة تعليمية لطلبة الجامعة في مستشفى المنيرة العام - الحاصل على الاعتماد الدولي - للتعرف على أركان المنظومة المصرية، والتطبيق العملي لمكافحة المقاومة، بما في ذلك الاستخدام الصحيح للمضادات الحيوية، إجراءات مكافحة العدوى، والترصد الإلكتروني لعدوى المستشفيات.

من جانبه، أعرب الدكتور هاميلتون رايان، الأستاذ بجامعة دي مونتفورت ومدير برنامج الاعتماد العالمي لترشيد استخدام المضادات بالجمعية البريطانية لمضادات الميكروبات، عن رغبته في مشاركة المتخصصين المصريين في تدريبات عالمية لبناء قدرات مقدمي الرعاية الصحية في مكافحة العدوى والمقاومة، إضافة إلى المساهمة في تقييم أداء المستشفيات دوليًا، وقياس مدى استيفائها لمعايير الاعتماد، وتعزيز الأبحاث العلمية وتوظيف مخرجاتها لتحسين جودة الخدمات الصحية.

حضر اللقاء الدكتور راضي حماد رئيس قطاع الطب الوقائي والصحة العامة، والدكتور هشام مجدي رئيس الإدارة المركزية للصحة العامة، والدكتورة سالي محيي الدين مدير عام الإدارة العامة لمكافحة العدوى، وفريق الاعتماد بالإدارة، إلى جانب الدكتورة روت هيلين ماري من الجامعة، والدكتورة سادنا باجوات والدكتورة يارا محسن من منظمة الصحة العالمية.

وتؤكد الوزارة أن هذه الشراكات الدولية تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الجهود الوطنية لمواجهة مقاومة المضادات الميكروبية، وضمان استدامة فعالية العلاجات، وحماية صحة المواطنين والأجيال القادمة.

