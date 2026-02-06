إصابة 5 أشخاص في انهيار حائط سور داخلي بدير في ملوي المنيا

أصيب 5 أشخاص بإصابات متفرقة بينهم صغار في حالة خطرة اثر انهيار حائط سور داخلي بدير ابوفانا بالظهير الصحراوي الغربي بمركز ملوي جنوب المنيا وذلك أثناء تواجد عدد من الزوار داخل الدير

حيث سقط جزء من سور داخلي على المتواجدين بشكل مفاجئ، تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوصول عدد من المصابين إلى المستشفى التخصصي، على خلفية انهيار سور داخل الدير.

وعلى الفور انتقلت القيادات الأمنية وقوات من مركز شرطة ملوي، مدعومة بسيارات الإسعاف، إلى موقع الحادث.

وكشفت المعاينة الأولية إصابة 6 أشخاص بينهم أطفال في حالة خطرة و أن الانهيار وقع في أحد الأسوار الداخلية للدير، ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص بإصابات تراوحت بين كسور وجروح متفرقة.

ومن جانبها فرضت الأجهزة الأمنية طوقًا أمنيًا حول المنطقة لتأمين الموقع ومنع الاقتراب، وتسهيل أعمال الفحص والمعاينة.

وفي أعقاب الحادث، جرى الدفع بفرق طبية متكاملة لتقديم الإسعافات والرعاية اللازمة للمصابين، مع نقل الحالات الحرجة إلى أقسام الرعاية بالمستشفى، فيما باشرت جهات التحقيق المعاينة الميدانية لموقع الانهيار.

