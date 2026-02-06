قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ديني

وزير الأوقاف يعتمد تعيين رفيق القاضي رئيسا للإدارة المركزية للإدارة الإستراتيجية

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
أحمد سعيد

اعتمد الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، تنفيذَ قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر بتاريخ ٢٥ من يناير ٢٠٢٦، بتعيين رفيق إبراهيم أبو المجد محمد القاضي، رئيسًا للإدارة المركزية للإدارة الإستراتيجية؛ مع ندبه رئيسًا للإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير.

وزير الأوقاف يعتمد تعيين رفيق القاضي رئيسًا للإدارة المركزية للإدارة الإستراتيجية

يأتي ذلك في إطار جهود الوزارة لتمكين الكفاءات المتميزة، والدفع بالعناصر القادرة على التطوير وتحمل المسئولية إلى المواقع القيادية، وفق معايير الكفاءة والخبرة والإنجاز.

محافظ الدقهلية يستقبل وزير الأوقاف ومفتي الجمهورية

يذكر أن استقبل طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، صباح اليوم بديوان عام المحافظة، الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والدكتور نظير عياد، مفتي الديار المصرية، وذلك في مستهل زيارتهما للمشاركة في الفعاليات الرسمية للاحتفال بالعيد القومي الـ٧٧٦ لمحافظة الدقهلية. 

وجاء ذلك بحضور الدكتور أحمد العدل، نائب المحافظ، وعماد عبد الله، السكرتير العام للمحافظة، وعماد الدكروري، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتور السيد ربيع، مدير مديرية أوقاف الدقهلية، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة.

رحّب محافظ الدقهلية بضيوف المحافظة، معربًا عن سعادته بمشاركتهم أبناء الدقهلية احتفالاتهم بالعيد القومي، مؤكدًا أن هذه المناسبة الوطنية تُجسِّد تاريخًا مشرفًا من النضال والعطاء، وتعكس ما قدّمه أبناء الدقهلية عبر العصور من تضحيات في سبيل الوطن، مشيرًا إلى أن الاحتفال بالعيد القومي يُعزِّز قيم الانتماء والاعتزاز بالهوية الوطنية.

من جانبه، أكد الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف أن المشاركة في هذه المناسبة الوطنية تأتي تأكيدًا لدور المؤسسات الدينية في ترسيخ القيم الوطنية، ونشر الوعي الصحيح، وتعميق مفاهيم العمل والبناء والانتماء. 

وشدد الدكتور أسامة الأزهري على أن الدعوة إلى الله ترتبط ارتباطًا وثيقًا بإصلاح المجتمع وبناء الإنسان.

مخاطر الإفراط في إستهلاك مشروب الكفير
تأثير طرقة المفاصل والاصابع مع التقدم في العمر؟
الفاعليات
مسلسل اتنين غيرنا
