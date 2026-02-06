قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

أزمة إنسانية على بوابة رفح الفلسطينية.. آلاف مرضى السرطان في غزة عالقون بلا علاج

غزة
غزة
محمد البدوي

تتفاقم الأزمة الإنسانية داخل قطاع غزة يومًا بعد يوم، في ظل استمرار القيود المفروضة على حركة المرضى عبر معبر رفح، الذي يمثل شريان الحياة الوحيد للآلاف ممن يحتاجون إلى علاج عاجل خارج القطاع. 

 نقص حاد في الإمكانيات

وبينما تتزايد أعداد المصابين بالأمراض المزمنة والخطيرة، يقف مرضى السرطان في مقدمة الفئات الأكثر تضررًا، وسط نقص حاد في الإمكانيات الطبية داخل المستشفيات.

فرص السفر للعلاج

 ومع تشغيل المعبر بمعدلات أقل بكثير من المتفق عليه، تتعثر فرص السفر للعلاج، وتتعقد معاناة المرضى وأسرهم، في وقت تتداخل فيه الاعتبارات الأمنية مع الاحتياجات الإنسانية الملحة.

تسهيل خروج آلاف المرضى

من جانبها؛ قالت رتيبة النتشة، المحلل السياسي وعضو هيئة العمل الوطني والأهلي الفلسطيني، إن معبر رفح لا يعمل سوى بجزء محدود من طاقته التشغيلية، رغم الحاجة الملحّة لتسهيل خروج آلاف المرضى من قطاع غزة، مؤكدة أن أكثر من 11 ألف مريض سرطان ينتظرون فرصة السفر لتلقي العلاج اللازم خارج القطاع.

 عملية العبور عبر المعبر

وأوضحت النتشة، خلال لقاء عبر تطبيق «زووم» ببرنامج «حديث القاهرة» مع الإعلامية هند الضاوي على قناة «القاهرة والناس»، أن عملية العبور عبر المعبر تواجه عراقيل كبيرة، نتيجة قيود مشددة تُفرض من الجانب الآخر، ما يعطل بشكل مباشر حركة المرضى والمواطنين في الاتجاهين.

ممارسات سيئة وإجراءات معقدة

وأضافت أن إسرائيل تضع عوائق أمنية صارمة أمام المغادرين والعائدين، مشيرة إلى تعرض عدد من المواطنين الفلسطينيين العائدين من غزة لممارسات سيئة وإجراءات معقدة عبر الحواجز التي تسيطر عليها إسرائيل من الجهة الفلسطينية للمعبر.

حدة الأزمة الإنسانية

وأكدت عضو هيئة العمل الوطني أن إسرائيل لا تزال تفرض سيطرتها الأمنية الكاملة على قطاع غزة، وتتحكم فعليًا في حركة الدخول والخروج قبل لحظات من العبور، رغم وجود قوات أوروبية للإشراف على المعبر، معتبرة أن هذا الوضع يكرّس أمرًا واقعًا يسهم في إبطاء تشغيل معبر رفح ويزيد من حدة الأزمة الإنسانية داخل القطاع.

غزة قطاع غزة معبر رفح إسرائيل فلسطين

مخاطر الإفراط في إستهلاك مشروب الكفير
تأثير طرقة المفاصل والاصابع مع التقدم في العمر؟
الفاعليات
مسلسل اتنين غيرنا
