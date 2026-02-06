شاهد.. أول ظهور لـ روان بن حسين بعد الإفراج عنها

حرصت الفنانة الكويتية روان بن حسين على مشاركة جمهورها ومتابعيها صورة جديدة عبر حسابها على إنستجرام، في أول تعليق لها بعد الإفراج عنها وانتهاء مدة عقوبتها التي استمرت 6 أشهر وغرامة 20 ألف درهم والإبعاد خارج الإمارات بعد إلقاء القبض عليها في حالة سكر.

ونشرت روان، صورة عبر خاصية "ستوري" عبر حسابها على "إنستجرام"، ظهرت فيها من داخل الطائرة، وعلقت عليها قائلة : ",الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه".

قضية روان بن حسين وشرطة دبي

بدأت قضية روان بن حسين عندما أوقفتها شرطة دبي وهي في حالة سكر بين وقيامها بالاعتداء على بعض افراد من شرطة دبي خلال توقيفها واستجوابها وقالت النيابة العامة في بيان رسمي ليها عبر صفحتها على موقع أكس جاء فيه : رداً على ما هو متداول على منصات التواصل الاجتماعي بشأن ما تروّج له السيدة (ر.ح) وهي من جنسية خليجية، من إدعاءات حول ما هو مُتّخذ حيالها من إجراءات قانونية في دبي، أوضحت النيابة العامة لإمارة دبي بأن التحقيقات أظهرت أن السيدة المذكورة قد تم توقيفها وهي في حالة سكر في مكان عام، محدثةً شغباً، كما قامت كذلك بالاعتداء على أفراد من شرطة دبي ووجهت لهم ألفاظاً نابية، أثناء تأديتهم عملهم، حيث أمرت النيابة العامة في دبي بإحالتها والدعوى الجزائية إلى محكمة الجنايات في دبي للبت في القضية.

وأكدت النيابة العامة، أن سيادة القانون أمر لا يمكن التهاون فيه أو الإخلال بمتطلباته، وأن أحكام القانون يتم تطبيقها في دبي على المواطن والمقيم دون تفرّقة. وشدّدت النيابة العامة على أن كل من تسوّل له نفسه خرق القانون سيكون قيد المسائلة، فيما يبقى حكم القانون الفيصل في الأول والمرجعية الرئيسية لحقوق وواجبات كل أنسان يعيش على أرض دبي أو يقصدها زائراً مُكرماً.

الحكم على روان حسين بعد الاعتداء على شرطة دبي

عاقبت المحكمة في دبي روان بن حسين بالحبس 6 أشهر وتغريمها 20 ألف درهم وابعادها خارج الامارات بعد ثبوت تهمة الاعتداء على افراد الشرطة وظهورها في حالة سكر وعدم التزامها بالتعليمات واثارة الشغب.

من هي روان حسين؟

وبعد صدور حكم عليها بدأ مستخدمي التواصل الاجتماعي في البحث عن شخصية روان حسين وتبين أن روان بن حسين تحمل الجنسية الكويتية وتعمل بلوجر ونستعرض في السطور القادمة معلومات عنها :

تحمل روان بين حسين الجنسية الكويتية

والدها كويتي ووالدتها فلسطينية الجنسية

مواليد 30 ديسمبر 1996

كانت تعاني من السمنة وزيادة الوزن في طفولتها

حازت بشهرة كبيرة عند عملها كـ بلوجر

من مواليد برج الجدي

تخرجت من كلية القانون من الولايات المتحدة الامريكية

تزوجت من رجل الأعمال الليبي يوسف المقريف

أنجبت منه طفل وانفصلت عنه

لديها متابعين في الكويت ومنطقة الخليج

تعمل في مجال الأزياء والاعلانات لماركات عبر حسابها على إنستجرام