البابا تواضروس يلتقي عددًا من ممثلي المعاهد الكنسية بأكاديمية مارمرقس | صور

عقد قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، لقاءً اليوم الجمعة، مع ممثلي عدد من المعاهد الكنسية، وذلك بمقر أكاديمية مار مرقس القبطية بمركز لوجوس بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون.

تم خلال اللقاء التعريف بأكاديمية مار مرقس القبطية، والاستماع لآراء ومقترحات الحضور بخصوص تطوير العملية التعليمية والارتقاء بمعايير الجودة الأكاديمية في الكليات اللاهوتية والمعاهد الكنسية المعترف بها في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.





يأتي هذا اللقاء - وهو الثالث - ضمن سلسلة لقاءات تعقد مع الكليات والمعاهد التعليمية الكنسية.

حضر اللقاء ممثلو أكاديمية TEACH بلندن، ومعهد الرعاية والتربية، ومدرسة راكوتي، ومدرسة تيرانُس.