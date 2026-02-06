حسام موافي: التدخين أحد أسباب الانتفاخ.. والمنظار يكشف مرض المعدة

قال الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب القصر العيني، إن عمل المنظار شيء أساسي للمريض الذي يشعر بالتعب منذ فترة طويلة.

وأضاف حسام موافي، في برنامج "رب زدني علما" على قناة "صدى البلد"، أن تشخيص مرض المعدة يكون بالمنظار، فهو الذي يكشف ما بها، ويساعد الطبيب على تشخيص المرض بدقة.

وأشار إلى أن التدخين يتسبب في الانتفاخ؛ لأن نصف الهواء الناتج عن الدخان يدخل إلى المعدة.

ما هو مرض القولون التقرحي؟

وانتقل الدكتور حسام موافي، للحديث عن القولون التقرحي، مشيرا إلى أنه مرض مناعي، وأن الجهاز المناعي للإنسان أحيانا “يحارب أعضاءه”، فإذا حارب القولون؛ تحدث تقرحات.