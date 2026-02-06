قلة النوم تهدد مستويات الكوليسترول وصحة القلب.. خبراء يحذرون من عدم راحة الجسم

أكّد خبراء صحة أن قلة النوم المزمنة لا تؤثر فقط على اليقظة والمزاج، بل تترك أثرًا عميقًا على مستويات الكوليسترول في الدم وصحة القلب والأوعية الدموية.

كيف تؤثر قلة النوم على الكوليسترول؟

تشير دراسات طبية، إلى أن الحصول على ساعات نوم غير كافية قد يرفع من الكوليسترول الضار (LDL) ويقلل من الكوليسترول الجيد (HDL)، إضافة إلى تأثيرات هرمونية وهرمونية قد تسرّع من تطور تصلب الشرايين وأمراض القلب، وفقا لما نشر في موقع "هيلث لاين" ، ومن ابرزها:

ـ ارتفاع الكوليسترول “الضار” وانخفاض “الجيد”:

وأظهرت دراسات أن النوم لأقل من 6 ساعات في الليلة يرتبط بارتفاع مستويات الكوليسترول الضار LDL وانخفاض مستويات الكوليسترول الجيد HDL، ما يزيد من خطر تراكم الدهون في الشرايين والتحوّل نحو مرض القلب التاجي.

ـ تأثير هرموني غير مباشر:

قلة النوم تعطل توازن الهرمونات المسؤولة عن تنظيم الشهية والوزن، مثل زيادة هرمون التوتر كورتيزول وزيادة هرمون الجوع غريلين، ونقص هرمون الليبتين الذي يحافظ على التمثيل الغذائي. هذه الاضطرابات تسهم في زيادة الوزن وارتفاع الكوليسترول.

كيف تؤثر قلة النوم على الكوليسترول؟

ـ التهابات وارتفاع الدهون الثلاثية:

البحث العلمي يشير أيضًا إلى أن الحرمان من النوم يؤثر على الجينات التي تنظم الأيض والالتهابات، ما يرفع مستويات البروتينات الالتهابية ويقلل من قدرة الجسم على نقل الدهون، وبالتالي يزيد مستوى الدهون الثلاثية الضارة في الدم.

ـ آثار قلة النوم حتى على الشباب:

أظهرت دراسات سكانية أن قلة النوم في مرحلة المراهقة مرتبطة بارتفاع الكوليسترول في مرحلة البلوغ، مما يؤكد أن آثار النوم الضعيف تبدأ مبكرًا وتؤثر على الصحة القلبية على المدى الطويل.

كيف تؤثر قلة النوم على الكوليسترول؟

لماذا يعد النوم عاملًا مهمًا لصحة القلب؟

ـ أثناء النوم، يقوم الجسم بإصلاح الخلايا، تنظيم ضغط الدم، والتوازن الهرموني.

ـ اضطراب النوم مقترن بزيادة التوتر والالتهابات، ما يساهم في تصلب الشرايين وتشكُّل لويحات الكوليسترول.

ـ الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات النوم المزمنة لديهم مخاطر أعلى للإصابة بأمراض القلب والسكري وغيرها من الحالات المزمنة.

كيف تؤثر قلة النوم على الكوليسترول؟

نصائح الخبراء لتحسين النوم وتقليل مخاطر الكوليسترول

ـ احرص على 7–9 ساعات نوم ليلي منتظم كل يوم.

ـ ثبت عادة وقت نوم واستيقاظ ثابت، حتى في أيام العطل.

ـ تجنّب الشاشات الثقيلة والوجبات الكبيرة قبل النوم.

ـ ممارسة نشاطًا بدنيًا منتظمًا لتحسين جودة النوم وحرق الدهون.