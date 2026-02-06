قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
4 مميزات ينتظرها المستخدمون.. آبل تستعد لإطلاق آيفون جديد

هاتف iPhone 17e
هاتف iPhone 17e
احمد الشريف

كشفت منصة “9to5Mac” أن مجلة “Macwelt” الألمانية، الشقيقة لموقع "Macworld"، نشرت تقريرًا جديدًا يؤكد أن آبل تستعد لإطلاق هاتف iPhone 17e خلال شهر فبراير الجاري، مع الإشارة إلى تاريخ محتمل لهذا الإطلاق، وهو “19 فبراير”؛ ليكون موعد الإعلان الرسمي عن الهاتف. 

وأوضحت المنصة أن التقرير يستند إلى مصدر مجهول ذكر أن هذه المعلومات "متداولة بين بعض شركات تصنيع الإكسسوارات وأغطية الحماية"، ما يعني أن البيانات ما زالت في نطاق التسريبات وغير مؤكدة رسميًا من آبل حتى الآن.

شكوك حول تاريخ الإطلاق مع ترجيح طرحه خلال فبراير

أشارت 9to5Mac إلى أن اختيار يوم الخميس 19 فبراير يبدو مخالفًا للنمط المعتاد لشركة آبل، حيث تميل الشركة إلى الكشف عن أجهزتها الجديدة في بداية الأسبوع، عادة يوم الإثنين أو الثلاثاء أو الأربعاء. 

وأوضحت المنصة أن آبل لا تشارك في العادة تواريخ الإطلاق الدقيقة مع شركات الإكسسوارات؛ وهو ما يدفع للتعامل بحذر مع اليوم المحدد، لكن الجدول الزمني العام يتوافق مع موعد إطلاق هاتف iPhone 16e في العام الماضي؛ ما يجعل طرح iPhone 17e خلال فبراير "مرجحًا إلى حد كبير" بحسب التقرير.

دعم MagSafe وشريحة A19: قفزة عن الجيل السابق

أكدت 9to5Mac أن هاتف iPhone 17e سيحصل على 4 تغييرات رئيسية مقارنة بالجيل السابق iPhone 16e، من بينها “دعم تقنية الشحن اللاسلكي MagSafe” التي كانت غائبة عن سلسلة "e" حتى الآن. 

وأوضحت المنصة أن التسريبات تشير كذلك إلى أن الهاتف “سيعمل بمعالج آبل الجديد A19” بدلًا من A18، إلى جانب “مودم اتصالات محدث يحمل اسم C1X” يوفر سرعات أعلى تصل إلى ضعف سرعة المودم C1 الموجود في iPhone 16e، بالإضافة إلى “شريحة شبكات N1” المسؤولة عن الاتصال عبر Wi‑Fi والبلوتوث وتقنية Thread المستخدمة في الأجهزة المنزلية الذكية.

 

تصميم تقليدي مع نوتش وكاميرا خلفية واحدة

أشارت 9to5Mac إلى أن iPhone 17e لن يحصل على تغيير جذري في التصميم الخارجي، حيث يتوقع أن يحتفظ بالتصميم الحالي مع النوتش التقليدي أعلى الشاشة بدلًا من واجهة Dynamic Island المتاحة في فئات آيفون الأعلى سعرًا.

أوضحت المنصة أن الهاتف سيستمر في الاعتماد على كاميرا خلفية واحدة فقط، وهو ما يضعه في موقع أقل من سلسلة iPhone 17 الأساسية من حيث قدرات التصوير، كما لن يحصل على مزايا متقدمة مثل معدل التحديث العالي ProMotion أو الشاشة دائمة التشغيل أو ميزة Camera Control المخصّصة للتحكم في الكاميرا عن بُعد.

تموضع iPhone 17e كخيار أرخص في تشكيلة آبل

أكدت تقارير سابقة نقلتها 9to5Mac أن iPhone 17e يأتي ضمن خطة أوسع لدى آبل لإطلاق أربعة طرازات آيفون جديدة في 2026، مع استهداف شريحة المستخدمين الذين يرغبون في جهاز آيفون أحدث بمواصفات مقبولة وسعر أقل من الفئات الرائدة. 

وأوضحت هذه التقارير أن التسعير المتوقع للهاتف يدور حول 599 دولارًا، ما يجعله خيارًا مناسبًا لمن يريد الاستفادة من معالج A19 ودعم MagSafe وبعض تقنيات الاتصال الحديثة، مع القبول بتنازلات على مستوى الكاميرا والشاشة مقارنة بسلسلة iPhone 17 الرئيسية وهواتف Pro الأعلى في المواصفات والسعر.

