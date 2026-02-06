الولايات المتحدة توافق على بيع أسلحة لأوكرانيا بـ 185 مليون دولار

وافقت الولايات المتحدة على بيع صفقة أسلحة لأوكرانيا بقيمة 185 مليون دولار، في ظل استمرار المفاوضات بين موسكو وكييف في محاولة لوقف الحرب التي اشتعلت في فبراير 2022.

وأعلن مكتب التعاون الدفاعي التابع لوزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" أن وزارة الخارجية وافقت على تسليم قطع غيار معدات عسكرية بقيمة 185 مليون دولار إلى أوكرانيا.

وجاء في بيان وزارة الخارجية الأمريكية أنها وافقت على البيع المحتمل لقطع غيار الفئة التاسعة والمعدات ذات الصلة للحكومة الأوكرانية مقابل ما يقدر بنحو 185 مليون دولار.

في وقت سابق، أفاد الممثل الدائم للولايات المتحدة لدى حلف شمال الأطلسي الناتو، ماثيو ويتاكر، بأن الولايات المتحدة ستواصل تزويد أوكرانيا بالأسلحة من خلال الحلف وسط المفاوضات.