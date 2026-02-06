نجم ريال مدريد ينتقل إلى الدوري الأمريكي

تعاقد جيمس رودريجيز قائد منتخب كولومبيا مع مينيسوتا يونايتد الأمريكي، اليوم الجمعة، ليصبح سابع فريق يلعب له منذ رحيله عن ريال مدريد عام 2020، ليواصل هداف كأس العالم لكرة القدم سابقا مسيرته التي جاب فيها العالم.

وأعلن النادي المنافس في الدوري الأمريكي للمحترفين أن لاعب الوسط (34 عاما) وقع عقدا ملزما قانونا حتى يونيو 2026 مع خيار تمديد التعاقد حتى ديسمبر من العام الحالي.

وسيشغل رودريجيز مقعدا ضمن اللاعبين الأجانب في الفريق لحين خضوعه للكشف الطبي وحصوله على التأشيرة.

وقال المدير الرياضي للنادي خالد الأحمد في بيان: "لا شك أن جيمس لاعب يملك الجودة والرؤية والخبرة على أعلى المستويات في اللعبة. نحن متحمسون لإضافة إبداعه وذكائه الكروي للمجموعة".

واختتم: "في الوقت ذاته، هذه الخطوة تتعلق بالقوة الجماعية- ليس الاعتماد الكلي على لاعب واحد".