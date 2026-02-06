قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب يوقع أمرا تنفيذيا يضاعف واردات لحوم البقر من الأرجنتين 4 مرات
مسعد بولس: إدارة ترامب لن تتسامح مع تدمير غذاء المحتاجين في السودان
نائب سفير مصر في زامبيا: تواصل مستمر مع بعثة الزمالك قبل مباراة زيسكو
إيمان يوسف تظهر بلوك مختلف في بوستر مسلسل أولاد الراعي
دولة التلاوة| 8 معلومات لا تعرفها عن عمر علي الفائز بجائزة الغصن الذهبي| فيديو
عمرو أديب عن زيارة أردوغان: نتنياهو مرعوب واللي حصل يدرس
عمرو سماكة: غرفة ملابس الأهلي تحتاج سيطرة.. وأرفض ذبح إمام عاشور
ترامب يهدد برسوم جمركية على السلع الهندية ويوقع أمرا تنفيذيا يخص إيران
لحق به بعد ساعة..وفاة شاب بعد مصرع عمه أسفل عجلات قطار بـ قنا
سعر الذهب اليوم السبت 7-2-2026 فى مصر | كل الأعيرة والجنيه
إطلاق نار قرب تقاطع شارعي نورث كابيتول و ماساتشوستس بـ أمريكا
سلوى بكر: كثير من البنات يرفضن الزواج بسبب العمل.. فيديو
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
نجم ريال مدريد ينتقل إلى الدوري الأمريكي

مجدي سلامة

تعاقد جيمس رودريجيز قائد منتخب كولومبيا مع مينيسوتا يونايتد الأمريكي، اليوم الجمعة، ليصبح سابع فريق يلعب له منذ رحيله عن ريال مدريد عام 2020، ليواصل هداف كأس العالم لكرة القدم سابقا مسيرته التي جاب فيها العالم.

وأعلن النادي المنافس في الدوري الأمريكي للمحترفين أن لاعب الوسط (34 عاما) وقع عقدا ملزما قانونا حتى يونيو 2026 مع خيار تمديد التعاقد حتى ديسمبر من العام الحالي.

وسيشغل رودريجيز مقعدا ضمن اللاعبين الأجانب في الفريق لحين خضوعه للكشف الطبي وحصوله على التأشيرة.

وقال المدير الرياضي للنادي خالد الأحمد في بيان: "لا شك أن جيمس لاعب يملك الجودة والرؤية والخبرة على أعلى المستويات في اللعبة. نحن متحمسون لإضافة إبداعه وذكائه الكروي للمجموعة".

واختتم: "في الوقت ذاته، هذه الخطوة تتعلق بالقوة الجماعية- ليس الاعتماد الكلي على لاعب واحد".

جيمس رودريجيز منتخب كولومبيا مينيسوتا يونايتد الأمريكي

الذهب

جنون الذهب مستمر.. اعرف وصل لكام وعيار 21 يحقق رقما جديدا

وزارة الأوقاف

الأوقاف تحسم الجدل حول تشغيل مكبرات الصوت الخارجية في المساجد برمضان

أسعار السجائر اليوم

أسعار السجائر اليوم كليوباترا بعد قرار الزيادة الجديدة للمستورد

أسعار الذهب

200 جنيه خلال ساعة.. قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

حالة الطقس

خلي بالك.. الأرصاد تكشف عن مفاجأة غير متوقعة بشأن طقس الأسبوع المقبل

ياميش رمضان

ياميش رمضان بـ بطاقة التموين | الإعلان عن خبر سار لهذه الفئات

شيكابالا

قريبا ...إعلامي يفجر مفاجأة بشأن منصب شيكا بالا الجديد

أسامة رسلان

الأوقاف: لا قرارات جديدة بشأن مكبرات صوت قرآن الفجر والمغرب قبل رمضان| خاص

البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق

البطريرك إبراهيم إسحق ينعى ضحايا انهيار سور مبنى دير أبو فانا

دير القديس «أبو فانا» المتوحد

الأنبا ديمتريوس يترأس صلوات جنازة أطفال حادث دير أبو فانا

المستشارة أمل عمار تلتقي وزيرة التضامن والأسرة بالمملكة المغربية لبحث تعزيز التعاون المشترك

تعاون مصري - مغربي في دعم جهود تمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا

حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 7 فبراير 2026 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي

برج الحمل حظك اليوم السبت 7 فبراير 2026.. تمهل ولا تتسرع فى الرد

برج الثور حظك اليوم السبت 7 فبراير 2026.. لا تحاول إثبات قوتك

برج الجوزاء حظك اليوم السبت 7 فبراير 2026.. قول لا لحماية نفسك

البلوجر روح

القصة الكاملة لمحاولة إنهاء حياة البلوجر روح في بث مباشر.. تفاصيل صادمـ.ـة

مصطفى بكري

مصطفى بكري : السهام توجه لأي شخص ناجح في هذا البلد .. فيديو

التدخين

حسام موافي: التدخين أحد أسباب الانتفاخ.. والمنظار يكشف مرض المعدة

الإذاعي رضا عبد السلام

حسام موافي: الإذاعي رضا عبد السلام شخصية لا تتكرر.. فيديو

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي: مصر أعادت رسم خارطة النفوذ مع تركيا

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: "التابوت النووي" وانتفاضة الشوارع.. هل تكتب عُمان الفصل الأخير للجمهورية الإسلامية؟

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

