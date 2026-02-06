قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب يوقع أمرا تنفيذيا يضاعف واردات لحوم البقر من الأرجنتين 4 مرات
مسعد بولس: إدارة ترامب لن تتسامح مع تدمير غذاء المحتاجين في السودان
نائب سفير مصر في زامبيا: تواصل مستمر مع بعثة الزمالك قبل مباراة زيسكو
إيمان يوسف تظهر بلوك مختلف في بوستر مسلسل أولاد الراعي
دولة التلاوة| 8 معلومات لا تعرفها عن عمر علي الفائز بجائزة الغصن الذهبي| فيديو
عمرو أديب عن زيارة أردوغان: نتنياهو مرعوب واللي حصل يدرس
عمرو سماكة: غرفة ملابس الأهلي تحتاج سيطرة.. وأرفض ذبح إمام عاشور
ترامب يهدد برسوم جمركية على السلع الهندية ويوقع أمرا تنفيذيا يخص إيران
لحق به بعد ساعة..وفاة شاب بعد مصرع عمه أسفل عجلات قطار بـ قنا
سعر الذهب اليوم السبت 7-2-2026 فى مصر | كل الأعيرة والجنيه
إطلاق نار قرب تقاطع شارعي نورث كابيتول و ماساتشوستس بـ أمريكا
سلوى بكر: كثير من البنات يرفضن الزواج بسبب العمل.. فيديو
فن وثقافة

جنا دياب تتصدر التريند بأول حملة إعلانية في مسيرتها بأغنية معاك بغني

محمد زاهر   -  
علا محمد

تصدرت جنا دياب تريند موقع إكس عقب ساعات قليلة من طرح إعلانها الأول بأغنية "معاك بغني".

وكانت جنا دياب إبنة النجم الكبير عمرو دياب قد طرحت منذ ساعات أول إعلان لها في مسيرتها الفنية، لصالح إحدى شركات المياه الغازية .

أغنية الإعلان تحمل اسم "معاك بغني" وهي من كلمات تامر حسين وكتبت جنا المقاطع الإنجليزية في الأغنية ، لحن عمرو مصطفى، وتوزيع عادل حقي ، ميكس وماستر أمير محروس، والإعلان من إخراج المخرج البريطاني جيم لينجودن.

وظهرت جنا في الإعلان تغني بالانجليزية والعربية على إيقاعات من موسيقى الأفروبيت ، وذلك في أول أغنية منفردة لها تجمع بين اللغتين العربية والانجليزية.

وقام النجم الكبير عمرو دياب بدعم جنا حيث نشر فيديو الإعلان عبر منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي قائلا لها : فخور جدًا.

يذكر أن جنا دياب بدأت مشوارها الفني في بريطانيا حيث بدأت تحضيرات أغاني باللغة الانجليزية مع احدى شركات الانتاج العالمية.

كما شاركت مع والدها الفنان عمرو دياب غناء دويتوهين هما "جميلة" في ألبوم سهران ، و "خطفوني" في ألبومه الجديد ابتدينا وحققت الأغنية نجاحا كبيرًا وتصدرت قوائم الاستماع والمشاهدات على مدار الأشهر الماضية.

جانا دياب تصدرت تريند موقع إكس

جنون الذهب مستمر.. اعرف وصل لكام وعيار 21 يحقق رقما جديدا

الأوقاف تحسم الجدل حول تشغيل مكبرات الصوت الخارجية في المساجد برمضان

أسعار السجائر اليوم كليوباترا بعد قرار الزيادة الجديدة للمستورد

200 جنيه خلال ساعة.. قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

خلي بالك.. الأرصاد تكشف عن مفاجأة غير متوقعة بشأن طقس الأسبوع المقبل

ياميش رمضان بـ بطاقة التموين | الإعلان عن خبر سار لهذه الفئات

قريبا ...إعلامي يفجر مفاجأة بشأن منصب شيكا بالا الجديد

الأوقاف: لا قرارات جديدة بشأن مكبرات صوت قرآن الفجر والمغرب قبل رمضان| خاص

جانب من الحمله

حملة ليلية مفاجئة بمدينة بدر تسترد وحدات إدارية .. صور

جانب من الجولة

جولة تفقدية للامتداد الجنوبي بالقاهرة الجديدة .. صور

محمود مراد رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة

العبور الجديدة تطلق فرصا استثمارية على طريق القاهرة – الإسماعيلية الصحراوي

حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 7 فبراير 2026 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي

حظك اليوم السبت

برج الحمل حظك اليوم السبت 7 فبراير 2026.. تمهل ولا تتسرع فى الرد

برج الحمل

برج الثور حظك اليوم السبت 7 فبراير 2026.. لا تحاول إثبات قوتك

برج الثور

برج الجوزاء حظك اليوم السبت 7 فبراير 2026.. قول لا لحماية نفسك

برج الجوزاء

البلوجر روح

القصة الكاملة لمحاولة إنهاء حياة البلوجر روح في بث مباشر.. تفاصيل صادمـ.ـة

مصطفى بكري : السهام توجه لأي شخص ناجح في هذا البلد .. فيديو

حسام موافي: التدخين أحد أسباب الانتفاخ.. والمنظار يكشف مرض المعدة

حسام موافي: الإذاعي رضا عبد السلام شخصية لا تتكرر.. فيديو

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي: مصر أعادت رسم خارطة النفوذ مع تركيا

أحمد ياسر يكتب: "التابوت النووي" وانتفاضة الشوارع.. هل تكتب عُمان الفصل الأخير للجمهورية الإسلامية؟

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

