جنا دياب تتصدر التريند بأول حملة إعلانية في مسيرتها بأغنية معاك بغني

تصدرت جنا دياب تريند موقع إكس عقب ساعات قليلة من طرح إعلانها الأول بأغنية "معاك بغني".

وكانت جنا دياب إبنة النجم الكبير عمرو دياب قد طرحت منذ ساعات أول إعلان لها في مسيرتها الفنية، لصالح إحدى شركات المياه الغازية .

أغنية الإعلان تحمل اسم "معاك بغني" وهي من كلمات تامر حسين وكتبت جنا المقاطع الإنجليزية في الأغنية ، لحن عمرو مصطفى، وتوزيع عادل حقي ، ميكس وماستر أمير محروس، والإعلان من إخراج المخرج البريطاني جيم لينجودن.

وظهرت جنا في الإعلان تغني بالانجليزية والعربية على إيقاعات من موسيقى الأفروبيت ، وذلك في أول أغنية منفردة لها تجمع بين اللغتين العربية والانجليزية.

وقام النجم الكبير عمرو دياب بدعم جنا حيث نشر فيديو الإعلان عبر منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي قائلا لها : فخور جدًا.

يذكر أن جنا دياب بدأت مشوارها الفني في بريطانيا حيث بدأت تحضيرات أغاني باللغة الانجليزية مع احدى شركات الانتاج العالمية.

كما شاركت مع والدها الفنان عمرو دياب غناء دويتوهين هما "جميلة" في ألبوم سهران ، و "خطفوني" في ألبومه الجديد ابتدينا وحققت الأغنية نجاحا كبيرًا وتصدرت قوائم الاستماع والمشاهدات على مدار الأشهر الماضية.