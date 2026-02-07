كونسيساو يهاجم التحكيم بعد خسارة الاتحاد أمام النصر ويرفض الخوض في ملف بنزيما

أبدى البرتغالي سيرجيو كونسيساو، المدير الفني لفريق اتحاد جدة، استياءه الشديد من قرارات التحكيم خلال مواجهة فريقه أمام النصر، التي أقيمت مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من دوري روشن السعودي للمحترفين، مؤكدا أن فريقه تعرض للظلم، ومشددا في الوقت ذاته على رفضه الحديث عن رحيل الفرنسي كريم بنزيما.

وخسر اتحاد جدة أمام النصر بهدفين دون مقابل، في مباراة وصفها مدرب الاتحاد بأنها كانت متقاربة المستوى، رغم النتيجة النهائية.

مستوى متقارب رغم الخسارة

وقال كونسيساو في تصريحات بالمؤتمر الصحفي عقب اللقاء إن فريقه قدم أداء جيدا أمام أحد أقوى المرشحين للفوز بلقب الدوري، موضحا أن الاتحاد خاض المباراة بعد فترة لم تكن سهلة، لكنه ظهر بصورة إيجابية داخل الملعب.

وأضاف أن اللقاء كان متكافئا في مجرياته، وأن الفوارق لم تكن كبيرة بين الفريقين، مشيرا إلى أن التفاصيل التحكيمية لعبت دورا حاسما في تغيير مسار المباراة.

انتقادات حادة للحكم

ووجه مدرب الاتحاد انتقادات مباشرة لحكم اللقاء، مؤكدا أن قراراته أثرت بشكل واضح على نتيجة المباراة، وقال إن فريقه كان يستحق الحصول على ركلة جزاء بعد ارتطام الكرة بيد أحد لاعبي النصر.

وتابع أن الحكم تغاضى عن هذه الحالة، إلى جانب تجاهله لمسة يد أخرى على اللاعب أنجيلو في الدقيقة العشرين، كما احتسب تسللا على موسى ديابي في هجمة وصفها بالواعدة، معتبرا أن الحكم لم يقدم أداء جيدا خلال اللقاء.

موقف حاسم من ملف بنزيما

وعند سؤاله عن رحيل الفرنسي كريم بنزيما، رفض كونسيساو الخوض في الأمر، مؤكدا أنه لا يريد الحديث عنه، لأنه لم يعد جزءا من الفريق، بعدما رحل خلال فترة الانتقالات الماضية.

إشادة باللاعبين ودعوة للجماهير

واختتم مدرب اتحاد جدة تصريحاته بالإشادة بلاعبي فريقه، مؤكدا أنهم خاضوا المباراة بروح قتالية وقوة كبيرة، ولم يرتكبوا أخطاء كبرى، وقدم لهم الشكر على ما بذلوه داخل الملعب.

كما أعرب عن أمله في حضور الجماهير ودعم الفريق في المباريات المقبلة، مؤكدا أن دعم المدرجات يمثل عنصرا مهما في المرحلة القادمة.