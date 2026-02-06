قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
يويفا يوقع عقوبتين على ريال مدريد بسبب مباراة بنفيكا .. ويُوجه إنذارًا لـ أربيلوا
الطقس غدا .. استمرار ارتفاع درجات الحرارة مع نشاط للرياح وأتربة خفيفة
مصطفى بكري : أيها الشعب اختلفوا مع الحكومات وليس عن درب الوطن
تشكيل مباراة ليدز يونايتد ونوتنجهام فورست بالدوري الإنجليزي
القصة الكاملة لمحاولة إنهاء حياة البلوجر روح في بث مباشر.. تفاصيل صادمـ.ـة
ترامب لا ينام في الطائرة الرئاسية مهما طال الوقت .. ما السر؟
أرخص 5 سيارات سيدان صينية في مصر.. تبدأ من 665 ألف جنيه
متقوليش جوزي بيعشق أكلي | ياسمين عز : ملوخيتك ساقطة يا شيماء
إصابات الحروق خطيرة | إنشاء بنك أنسجة في مستشفى متخصص .. تفاصيل مقترح برلماني
السياحة والآثار تطلق حملة إعلانية كبرى للترويج للمقصد المصري بتركيا .. صور
إلغاء قرار إخلاء سبيل 3 أشخاص لحيازتهم مواد مخدرة في مدينة نصر
وزير الخارجية يشارك في حلقة نقاشية حول توسيع آفاق السلام بالشرق الأوسط
حوادث

ذهب وفلوس وسلاح وممنوعات.. ضبط كنز علي بابا مع عصابة المخدرات في المقطم

ذهب
ذهب
رامي المهدي

كشفت تحقيقات النيابة العامة عن حجم المضبوطات والأموال وكميات من الدهب في واقعة ضبط 6 متهمين، لاتهامهم بالاتجار في المواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية و17 كيلو آيس وكمية من الذهب في المقطم.

وكشفت التحقيقات، أن الحرز الأول من المضبوط مع عصابة المخدرات في المقطم، عبارة عن أكياس وكمية من الاستروكس المخدر جاف بني اللون داخل " الحشيش تشبه مخدر البودر منهم مادة صفراء اللون والأشكال  مختلفة الاحجام .

وضبط بحوزة المتهمين مليون جنيه، وحقيبة جلدية كبيرة الحجم و خرطوش عيار ۱۲ مم ناري وبندقية.

وتم ضبط حرز آخر عبارة عن سلاح وعدد 9 غوایش ذهبية ومظروف أبيض اللون وخواتم وعدد 2 دلاية  و2 انسيال  و 3 سلاسل بدلايات و2  أسوره - و5 هواتف محمولة.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، عن أقوال الشاهد الأول مجري التحريات، عقيد بإدارة مكافحة المخدرات حيث أكد أنه نفاذا لإذن النيابة الصادر بضبط و تفتيش المتهمان الأولى و الثاني وبالتوجه إليهم حيث أيقن تواجدهم ضبطهم و الثالث حال قيامه بإخراج حقيبة من السيارة قيادته وإعطائها للثاني عقب فتحها وتبين أن بداخلها جوهر مخدر و بتفتيشهم و السيارات استقلالهم عثر بحوزتهم على احد مشتقات اندازول کاربوکسامید و سلاح ناري بندقية خرطوش و ذخيرة و مبالغ مالية ومصوغات ذهبية و عقد وحدة سكنية.

عصابة المخدرات في المقطم

وأوضح،أنه بمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش اقروا باحرازهم وحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار و السلاح الناري والذخيرة بقصد الدفاع عن تجارتهم والمبالغ المالية و المصوغات الذهبية و الوحدة السكنية متحصلات الاتجار والهواتف المحمولة للتواصل بعملاتهم و السيارات للترويج.

و أضاف أنه نفاذا للضبط والإحضار الصادر له توجه رفقة الشاهد الثاني حيث أيقنوا تواجد المتهمين الرابع و الخامس والسادس و بضبطهم و السيارات لقيامهم باستبدال حقيبة بداخلها جوهر الحشيش المخدر بين السيارات استقلالهم وبتفتيشهم و السيارات عثر بحوزتهم على جوهر الحشيش المخدر و مبالغ مالية ومصوغات ذهبية وأسلحة نارية وذخائر و عقد وحدة سكنية و هواتف محمولة و بمواجهتهم عزا قصدهم جميعا من احراز الجوهر المخدر الاتجار والمبالغ المالية حصيلته والمصوغات الذهبية متحصلات الاتجار و عزا قصد الرابع و الخامس من احراز و حيازة الأسلحة النارية والذخائر الدفاع.

وأحالت النيابة العامة، 6 متهمين إلى محكمة الجنايات في القضية رقم 11423 لسنة 2025 جنايات المقطم، والمقيدة برقم 3579 لسنة 2025 كلي جنوب القاهرة، لاتهامهم بالاتجار في المواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية و17 كيلو ايس وذخائر دون ترخيص.

ووجهت النيابة للمتهمين من الأول حتى الثالث اتهامًا بحيازة وإحراز جوهر مخدر بقصد الاتجار، وهو أحد مشتقات مادة «إندازول كربوكساميد»، وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

مصوغات ذهبية

كما أسندت للمتهمين من الرابع حتى السادس تهمة حيازة وإحراز جوهر مخدر «حشيش» بقصد الاتجار، بالمخالفة للقانون، ومبالغ مالية و مصوغات ذهبية من حصيلة تجارة المخدرات.

واتهمت النيابة المتهمين من الأول حتى الخامس بحيازة وإحراز أسلحة نارية بدون ترخيص، تمثلت في بندقيتين خرطوش غير مششخنتين، إلى جانب حيازة ذخائر عبارة عن 8 طلقات تستخدم على تلك الأسلحة، دون الحصول على ترخيص قانوني.

كما و[هت للمتهمين الرابع والخامس تهمة حيازة وإحراز سلاح ناري مششخن «بندقية آلية سريعة الطلقات»، وهو من الأسلحة التي لا يجوز الترخيص بحيازتها، فضلًا عن حيازة 10 طلقات نارية خاصة بها، دون ترخيص.

وأوضحت أوراق القضية أن الوقائع تمت بدائرة قسم شرطة المقطم بمحافظة القاهرة، خلال شهر أغسطس الماضي، وتم حبس المتهمين على ذمة القضية لحين نظرها أمام محكمة الجنايات المختصة.

النيابة العامة المواد المخدرة حيازة أسلحة نارية المقطم

