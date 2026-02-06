في تحد ٍ لـ طموحات ترامب .. فرنسا وكندا تفتتحان قنصليتين بـ جرينلاند

افتتحت كندا وفرنسا قنصليتين دبلوماسيتين في عاصمة جزيرة جرينلاند يوم الجمعة، في خطوة تعكس دعمهما لحليفتهما في حلف شمال الأطلسي "الناتو"، الدنمارك، وللجزيرة القطبية الشمالية، وذلك في أعقاب مساعي الولايات المتحدة لفرض سيطرتها على الإقليم الدنماركي شبه المستقل.

وتوجهت وزيرة الخارجية الكندية، أنيتا أناند، إلى نوك لافتتاح القنصلية، التي يقول مسؤولون إنها ستساهم أيضاً في تعزيز التعاون في قضايا مثل أزمة المناخ وحقوق الإنويت، ورافقتها في الافتتاح الحاكمة العامة لشؤون السكان الأصليين في كندا، ماري سيمون، بحسب ما أفادت به صحيفة الجارديان البريطانية.

وأعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أن جان نويل بوارييه سيتولى مهام القنصل العام للبلاد، لتكون بذلك أول دولة من دول الاتحاد الأوروبي تُنشئ قنصلية عامة في جرينلاند.

وأوضحت الوزارة أن بوارييه "سيُكلف بالعمل على تعميق مشاريع التعاون القائمة مع جرينلاند في المجالات الثقافية والعلمية والاقتصادية، بالإضافة إلى تعزيز العلاقات السياسية مع السلطات المحلية".

كانت كندا قد وعدت بافتتاح قنصلية في جرينلاند عام ٢٠٢٤، قبل تصريحات ترامب الأخيرة بشأن ضمها، وتأجل الافتتاح الرسمي من نوفمبر بسبب سوء الأحوال الجوية.

التقت أناند بنظيرها الدنماركي، لارس لوك راسموسن، في الدنمارك يوم الخميس، ونشرت على وسائل التواصل الاجتماعي أن "كندا ومملكة الدنمارك، بوصفهما دولتين قطبيتين، تعملان معًا لتعزيز الاستقرار والأمن والتعاون في جميع أنحاء المنطقة".

أعلنت فرنسا أن قرار افتتاح مقرها الدبلوماسي اتُخذ خلال زيارة رئيسها، إيمانويل ماكرون، في يونيو.

كان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أعلن في يناير أنه سيفرض تعريفات جمركية جديدة على الدنمارك وسبع دول أوروبية أخرى عارضت دعواته لضم الولايات المتحدة لجرينلاند، ثم تراجع فجأة عن تهديداته بعد أن صرّح بأنه تم التوصل إلى "إطار عمل" لاتفاق بشأن الوصول إلى هذه المنطقة الغنية بالمعادن بمساعدة الأمين العام لحلف الناتو، مارك روته.

ولم تُكشف سوى تفاصيل قليلة عن هذا الاتفاق.

بدأت الأسبوع الماضي محادثات فنية بين الولايات المتحدة والدنمارك وجرينلاند لوضع اتفاقية أمنية بشأن القطب الشمالي.

وكان وزيرا خارجية الدنمارك وغرينلاند قد اتفقا على تشكيل فريق عمل خلال اجتماع مع نائب الرئيس الأمريكي، جيه دي فانس، ووزير الخارجية، ماركو روبيو، قبل أن يُطلق ترامب تهديداته بفرض رسوم جمركية.