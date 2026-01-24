البيت الأبيض يسخر من الانتقادات بعد نشر صورة لترامب مع بطريق في جرينلاند

رد البيت الأبيض على موجة من السخرية والانتقادات التي طالت صورة مركبة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ظهر فيها برفقة بطريق يحمل العلم الأمريكي في جزيرة جرينلاند، في منشور أثار جدلاً واسعاً عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وكتب البيت الأبيض عبر حسابه على منصة "إكس": "لا يهتم البطريق بآراء أولئك الذين لا يستطيعون الفهم"، في تعليق اعتبره متابعون رداً ساخراً على الجدل الدائر. وكان الحساب نفسه قد نشر في وقت سابق الصورة المثيرة للجدل مرفقة بعبارة: "عانقوا البطريق".

وأشعلت الصورة موجة تعليقات ساخرة، حيث تداول مستخدمون صوراً معدلة إضافية، من بينها مشاهد تخيلية لدب قطبي يلاحق ترامب، في إشارة إلى غرابة المشهد. وأشار منتقدون إلى أن طيور البطريق لا تعيش في جرينلاند، معتبرين أن الصورة تحمل طابعاً رمزياً أو دعائياً أكثر من كونها واقعية.

ويأتي هذا الجدل في ظل استمرار الحديث داخل دوائر سياسية أمريكية عن اهتمام واشنطن المتجدد بجرينلاند. وكانت إدارة ترامب قد سعت في فترات سابقة لإظهار ما وصفته بـ"فرص التعاون الاستراتيجي" مع الجزيرة، وسط نقاشات تتعلق بالأمن والموارد والموقع الجيوسياسي.

وفي سياق متصل، كان ترامب قد أعلن سابقاً أنه عقب اجتماعه مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، جرى وضع الخطوط العريضة لاتفاقيات محتملة تتعلق بجرينلاند، مشيراً إلى أن أي اتفاق مستقبلي "قد يشكل حلاً مميزاً للولايات المتحدة ولدول الحلف". كما صرح في حديث صحفي بأن بلاده "ستحصل على كل ما تريده من جرينلاند" نتيجة للمفاوضات الجارية.