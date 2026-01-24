قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نداء لأهل مصر.. تحذير عاجل من البنك الأهلي لملايين العملاء
تأجيل موعد دورة الألعاب الآسيوية الشتوية 2029 بالسعودية
نشأت الديهي يتحدث عن وثيقة التأمين البنكية لأبناء الشهداء
مبلغ يقترب من المليار دولار.. ألمانيا تبحث دعم تخلي جنوب إفريقيا عن الفحم
الرئيس السيسي يتابع باستمرار.. وزير الكهرباء يوجه بالالتزام بالخطة الزمنية لإنهاء محطة الضبعة
ترامب ينتقد حاكم مينيسوتا: عناصر ICE اضطروا للدفاع عن أنفسهم
البيت الأبيض يسخر من الانتقادات بعد نشر صورة لترامب مع بطريق في جرينلاند
موعد صرف معاش شهر فبراير 2026
الضرائب تستكمل ندوات التثقيف الضريبي الأسبوعية.. تفاصيل
السنباطي تشيد بتوجيهات الرئيس لإعداد تشريع ينظم استخدام الأطفال للسوشيال
يعزي نضال الشافعي.. أول ظهور لمحمود حجازي بعد أزمته مع زوجته
رئيس يحمل أوجاع أبنائه.. السيسي يكرم أسر شهداء رجال الشرطة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

البيت الأبيض يسخر من الانتقادات بعد نشر صورة لترامب مع بطريق في جرينلاند

ترامب والبطريق
ترامب والبطريق
القسم الخارجي

رد البيت الأبيض على موجة من السخرية والانتقادات التي طالت صورة مركبة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ظهر فيها برفقة بطريق يحمل العلم الأمريكي في جزيرة جرينلاند، في منشور أثار جدلاً واسعاً عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وكتب البيت الأبيض عبر حسابه على منصة "إكس": "لا يهتم البطريق بآراء أولئك الذين لا يستطيعون الفهم"، في تعليق اعتبره متابعون رداً ساخراً على الجدل الدائر. وكان الحساب نفسه قد نشر في وقت سابق الصورة المثيرة للجدل مرفقة بعبارة: "عانقوا البطريق".

وأشعلت الصورة موجة تعليقات ساخرة، حيث تداول مستخدمون صوراً معدلة إضافية، من بينها مشاهد تخيلية لدب قطبي يلاحق ترامب، في إشارة إلى غرابة المشهد. وأشار منتقدون إلى أن طيور البطريق لا تعيش في جرينلاند، معتبرين أن الصورة تحمل طابعاً رمزياً أو دعائياً أكثر من كونها واقعية.

ويأتي هذا الجدل في ظل استمرار الحديث داخل دوائر سياسية أمريكية عن اهتمام واشنطن المتجدد بجرينلاند. وكانت إدارة ترامب قد سعت في فترات سابقة لإظهار ما وصفته بـ"فرص التعاون الاستراتيجي" مع الجزيرة، وسط نقاشات تتعلق بالأمن والموارد والموقع الجيوسياسي.

وفي سياق متصل، كان ترامب قد أعلن سابقاً أنه عقب اجتماعه مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، جرى وضع الخطوط العريضة لاتفاقيات محتملة تتعلق بجرينلاند، مشيراً إلى أن أي اتفاق مستقبلي "قد يشكل حلاً مميزاً للولايات المتحدة ولدول الحلف". كما صرح في حديث صحفي بأن بلاده "ستحصل على كل ما تريده من جرينلاند" نتيجة للمفاوضات الجارية.

البيت الأبيض دونالد ترامب ترامب والبطريق جزيرة جرينلاند البطريق وجرينلاند

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رمضان صبحي

المحكمة لـ رمضان صبحي ما سبب إعفاءك من الجيش؟ والأخر يرد "قانون كان نازل أن لو والدك مسافر تدفع فلوس وتاخد إعفاء"

800 جنيه دفعة واحدة.. قفزة جنونية جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

800 جنيه دفعة واحدة| قفزة جنونية جديدة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

شريف اكرامي

أول تعليق من شريف إكرامي على وقف تنفيذ حبس رمضان صبحي في قصية التزوير

تحذير هام من الأرصاد.. رياح مثيرة للرمال والأتربة تغطي هذه المناطق غدً ا

تحذير هام من الأرصاد.. رياح مثيرة للرمال والأتربة تغطي هذه المناطق غدًا

نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس

نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس .. توضيح عاجل بشأنها

شنط رمضان

زكاة أم صدقة؟.. دار الإفتاء تحسم الجدل حول الحكم الشرعي لشنطة رمضان

الاهلي

ثنائي الأهلي يجمعان متعلقاتهما استعدادا لمغادرة القلعة الحمراء

الرئيس السيسي

أنت مش جاي عشان تقضي وقت سعيد .. الرئيس السيسي لوزير الخارجية: معلش جت فيك يا بدر

ترشيحاتنا

رئيس الجمهورية

محافظ الغربية يشيد ببطولات الشرطة خلال مشاركته الاحتفال بعيدهم الـ74 بحضور رئيس الجمهورية

رئيس الجمهورية

رئيس جامعة طنطا يهنئ الرئيس السيسي بذكرى ثورة يناير وعيد الشرطة

الرئيس السيسي

محافظ الجيزة يهنئ الرئيس السيسي بالذكرى الـ74 لعيد الشرطة

بالصور

يعزي نضال الشافعي.. أول ظهور لمحمود حجازي بعد أزمته مع زوجته

محمود حجازى
محمود حجازى
محمود حجازى

شخصيات سهر الليالي كلها أصدقائي .. تامر حبيب يفتح قلبه في عندك وقت مع عبلة

تامر حبيب مع عبلة سلامة
تامر حبيب مع عبلة سلامة
تامر حبيب مع عبلة سلامة

المعكرونة التركية تسيطر على السوشيال ميديا.. وصفة سهلة ولذيذة تشعل الترند

طريقة عمل المكرونة التركية
طريقة عمل المكرونة التركية
طريقة عمل المكرونة التركية

محافظ الشرقية يتابع أعمال الصيانة والإصلاح في كوبري الصاغة بالزقازيق| صور

كوبري
كوبري
كوبري

فيديو

برومو مسلسل "الكينج"

رمضان 2026 .. طرح البرومو الدعائى لمسلسل "الكينج" بطولة محمد إمام

حلوي أم خدعة؟

حلوى أم خدعة؟ حقيقة تشيز كيك الزبادي بين الترند والصحة

لقاء الخميسي تظهر برفقة زوجها

لقاء الخميسي تظهر لأول مرة بعد أزمة بعد زواج محمد عبد المنصف السري

الرئيس عبد الفتاح السيسي

رسائل قوية من الرئيس السيسي باحتفالية عيد الشرطة| متورطناش في أي مؤامرة.. وربنا نصرنا وكان معانا في ظروف صعبة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عيد الشرطة المصرية.. إنسان يحمل السلاح ليحمي الحياة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شاهدة على الأسرار

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

المزيد