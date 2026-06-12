أخبار قنا| إخلاء سبيل أطراف مشاجرة لجنة الشهادة الإعدادية بقوص.. وصرف مستحقات مزارعي قصب السكر المتأخرة خلال 15يومًا

شهدت محافظة قنا على مدار الساعات الماضية العديد من الأحداث أبرزها، بدء بشر جداول توزيع الأسمدة المدعمة للمزارعين بالقرى، المحافظ يبحث مع خبير ياباني خطة تطبيق نظم الري الحديث، إخلاء سبيل أطراف مشاجرة لجنة الشهادة الإعدادية بعد تصالح الطرفين، مديرية التضامن الاجتماعى تعلن استمرار تلقي طلبات الترشيح لمبادرة "الأب القدوة" لعام 2026، خلال حملات موسعة توجيه 70 إنذاراً وحصر للمنشآت غير المرخصة، صرف مستحقات مزارعي قصب السكر المتأخرة خلال 15يومًا.

محافظ قنا يوجه بنشر جداول توزيع الأسمدة المدعمة للمزارعين بالقرى





وجه اللواء الدكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، بضرورة نشر وتعليق جداول توزيع وشحن الأسمدة الآزوتية المدعمة بكافة الجمعيات الزراعية على مستوى مراكز وقرى المحافظة، فى أماكن ظاهرة وواضحة للمزارعين، بما يضمن اطلاعهم على مواعيد وكميات الشحن المقررة بكل جمعية، ويسهم في تيسير حصولهم على المقررات السمادية وتحقيق مبدأ الشفافية في عمليات التوزيع.

وأوضح محافظ قنا، بأن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص الدولة على دعم المزارعين وتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي، وضمان وصول الأسمدة المدعمة إلى مستحقيها وفق الضوابط المنظمة، مشيرًا إلى أهمية إتاحة بيانات خطط الشحن والتوزيع أمام المواطنين بما يسهم في تنظيم عملية الصرف وتخفيف الأعباء عن المزارعين.







محافظ قنا يبحث مع خبير ياباني خطة تطبيق نظم الري الحديث





بحث اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، سبل إعادة تأهيل المواقع الزراعية، والتحول إلى تطبيق وسائل الري الحديث، بما يسهم في رفع كفاءة استخدام الموارد المائية وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة بالمحافظة.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع مع الخبير الياباني المهندس إيو أتشي إيتاجاكي، ووفد شركة بيكو للخدمات الزراعية والاستشارية برئاسة الدكتور عماد محمود، إلى جانب ممثلي جهاز تحسين واستصلاح الأراضي بوزارة الزراعة، وبحضور الدكتورة عبير مصطفى أبو المجد، مدير تطوير الري الحقلي بوزارة الزراعة، والمهندس صالح بغدادي، وكيل وزارة الري، والمهندس أبو العباس البدري، وكيل وزارة الزراعة، وعدد من المختصين والجهات المعنية بتنفيذ مشروعات تطوير الري الحديث.

بعد تصالح الطرفين.. إخلاء سبيل أطراف مشاجرة لجنة الشهادة الإعدادية بقنا

قررت جهات التحقيقات بقنا، إخلاء سبيل أطراف مشاجرة بين مراقب وأولياء أمور داخل لجنة اعدادية في قرية جراجوس التابعة لمركز قوص جنوب قنا، بعد تصالح الطرفين.

وكانت أجهزة الأمن بقنا، ضبطت 3 أشخاص بعد تداول فيديو أظهر مشاجرة بين مراقب وولي أمر طالب داخل لجنة إعدادية بقرية جراجوس التابعة لإدارة قوص التعليمية.

تضامن قنا: استمرار تلقي طلبات الترشيح لمبادرة "الأب القدوة" لعام 2026

أكد مجدي نجيب، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بقنا، استمرار تلقي طلبات الترشح لمبادرة "الأب القدوة" لعام 2026، تحت إشراف وتوجيهات الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، والتي تأتي في إطار دعم استقرار الأسرة المصرية، وتعزيز القيم الإيجابية داخل المجتمع، وتسليط الضوء على النماذج المضيئة التي تستحق التقدير والتكريم.

وأشار نجيب، إلى أن المبادرة تهدف إلى تكريم الآباء الذين قدموا تضحيات استثنائية في بناء أسرهم، وبذلوا جهوداً ملموسة في تنشئة أبنائهم على القيم والأخلاق الحميدة، بما يساهم في رفعة الوطن واستقراره، ليكونوا قدوة حسنة يُحتذى بها في المجتمع.



خلال حملات موسعة..توجيه 70 إنذاراً وحصر للمنشآت غير المرخصة بقنا

​وجه اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، بتكثيف جهود المتابعة الميدانية لضبط الأسواق، وتقنين أوضاع المنشآت التجارية والصناعية بمختلف مراكز المحافظة، بما يضمن تحقيق الانضباط، ودعم بيئة الاستثمار، وحماية حقوق العاملين والمواطنين.

​وفي هذا الإطار، واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص، تحت إشراف الدكتور علاء شاكر، رئيس المركز، جهودها الميدانية المكثفة عبر تنفيذ حملة تفتيشية موسعة، استهدفت حصر المنشآت غير المرخصة ومراجعة مدى التزامها بالاشتراطات القانونية والفنية، حيث أسفرت الحملة عن توجيه 14 إنذاراً قانونياً للمنشآت المخالفة.



محافظ قنا : صرف مستحقات مزارعي قصب السكر المتأخرة خلال 15يومًا

أكد اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، بأنه تم التواصل والتنسيق مع الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، لبحث ومتابعة شكاوى مزارعي المحافظة المتعلقة بتأخر صرف مستحقاتهم المالية الخاصة بمحصول قصب السكر للموسم الحالي.

وأوضح محافظ قنا، أن وزير التموين والتجارة الداخلية، أفاد بأنه تم الاجتماع مع رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن هذا الأمر، حيث أكد بشكل حاسم أنه سيتم إنهاء كافة الإجراءات وصرف هذه المستحقات المالية المتأخرة للمزارعين خلال فترة لا تتجاوز 15 يومًا، لافتًا إلى أن الدولة تضع هذا الملف على رأس أولوياتها لدعم المزارع المصري.



