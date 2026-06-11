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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

قنا..إجراء مقابلات توظيف للشباب بالتعاون مع شركة لصناعة السيارات

مقابلات المتقدمين للوظائف
مقابلات المتقدمين للوظائف
يوسف رجب

نظمت إدارة تشغيل الشباب بديوان عام محافظة قنا، مقابلات شخصية للمتقدمين لشغل عدد من الوظائف الفنية بشركة لصناعة السيارات، تحت رعاية اللواء دكتور مصطفى الببلاوى، محافظ قنا.
 

جاء ذلك خلال استقبال المتقدمين بالنادي الاجتماعى، بحضور سمية حسن، مدير إدارة تشغيل الشباب ومسؤول مديرية العمل، في إطار جهود محافظة قنا لتوفير فرص عمل للشباب ودعم جهود التمكين الاقتصادي.

وقالت سمية حسن، مدير إدارة تشغيل الشباب، إن المقابلات تأتي في إطار التعاون المستمر بين المحافظة ومؤسسات القطاع الخاص لتوفير فرص عمل حقيقية للشباب من أبناء المحافظة، وتنفيذًا لتوجيهات محافظ قنا، بضرورة فتح آفاق جديدة للتشغيل وربط الشباب بفرص العمل المتاحة في مختلف القطاعات الإنتاجية.

وأوضحت حسن، بأن الوظائف المتاحة بالشركة شملت عدداً من التخصصات الفنية، منها فني لحام، وفني كهرباء سيارات، وفني ميكانيكا، حيث تم إجراء المقابلات للمتقدمين وفقاً للشروط والمعايير التي حددتها الشركة لاختيار العناصر المؤهلة لشغل الوظائف المعلن عنها.

وأكدت مدير إدارة تشغيل الشباب بقنا، استمرار جهود المحافظة بناءً على توجيهات محافظ قنا، في التنسيق مع الشركات والمؤسسات المختلفة لتوفير المزيد من فرص العمل للشباب، بما يسهم في خفض معدلات البطالة ودعم خطط التنمية بالمحافظة.
 

قنا إدارة تشغيل الشباب مقابلات توظيف صناعة السيارات مديرية العمل فرص عمل للشباب أخبار قنا

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