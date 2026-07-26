نيفين رجب تطرح التيزر الرسمي لأغنية "بنت الحلال"

كشفت الفنانة نيفين رجب، عن التيزر الرسمي لأحدث أعمالها الغنائية، فيديو كليب بعنوان "بنت الحلال"، ونشرته عبر جميع صفحاتها على السوشيال ميديا.

ومن المنتظر طرح الأغنية خلال أيام، عبر قناتها الخاصة على اليوتيوب، وجميع المنصات الموسيقية، ومحطات الراديو، في عمل تسعى من خلاله إلى تقديم تجربة فنية متنوعة ومختلفة.

وكتبت نيفين رجب تعليقا مع نشرها التيزر: "جاهزين؟.. بنت الحلال هتكون مفاجأة الفترة الجاية… قريبًا".

أغنية "بنت الحلال" من كلمات هاني رجب، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع موسيقي شريف قاسم، وإنتاج نيفين رجب، وإخراج جريزمان.

من جانبها قالت نيفين رجب: هذه الأغنية قريبة جدا إلى قلبي، وتميل إلى الطابع الرومانسي البسيط، وتتناسب مع أجواء الصيف، وتتحدث عن مشاعر شخص يشعر بأن الطرف الآخر لم يعد يمنحه نفس القدر من الاهتمام الذي كان موجودا في السابق.

وعبرت نيفين عن سعادتها وحماسها بأغنيتها الجديدة "بنت الحلال" وأكدت أنها تنتظر بفارغ الصبر، طرحها ووصولها إلى الجمهور حيث أنه من المتوقع أن تحدث الأغنية ردود أفعال إيجابية، على كافة الوسائل وخاصة الـــ "سوشيال ميديا" لما بها من مفاجأة فنية فى جميع عناصرها.

شاركت نيفين مجموعة من الصور التي تم التقاطها في كواليس العمل، ظهر من خلالها جميع المشاركين أثناء التسجيل، وكشفت عن جلسات العمل، والتحضيرات التي سبقت التسجيل، للوصول إلى الشكل النهائي الذي سيسمعه الجمهور.