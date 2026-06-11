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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

نيفين رجب تكشف لـ صدى البلد تفاصيل أغنيتها الجديدة بنت الحلال.. فيديو

الفنانة نيفين رجب مع أوركيد سامي
الفنانة نيفين رجب مع أوركيد سامي
أوركيد سامي

كشفت المطربة نيفين رجب، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد الإخباري، عن تفاصيل أحدث أعمالها الغنائية التي تحمل عنوان "بنت الحلال"، والمقرر طرحها خلال الأيام القليلة المقبلة على مختلف المنصات الموسيقية ومواقع التواصل الاجتماعي.

وأكدت نيفين رجب أن الأغنية تنتمي إلى نوعية الدراما اللايت، وهي تجربة مختلفة ومميزة تتوقع أن تنال إعجاب الجمهور، خاصة أنها تجمع بين الكلمات المؤثرة واللحن المميز الذي يخدم فكرة الأغنية وأحداثها بشكل كبير.

وأوضحت أن أغنية "بنت الحلال" من كلمات هاني رجب، وألحان أحمد سعيد، مشيرة إلى أن العمل جاء نتيجة تعاون مثمر مع فريق عمل يمتلك خبرات كبيرة في المجال الفني، وهو ما انعكس على جودة الأغنية منذ المراحل الأولى للتحضير.

وأضافت نيفين رجب أن أكثر ما جذبها للمشاركة في هذا العمل كان الكلمات واللحن، إلى جانب حالة الانسجام التي جمعتها بفريق العمل، مؤكدة أن الأغنية تحمل رسالة ومشاعر قريبة من الجمهور، وهو ما دفعها للتحمس الشديد لتقديمها.

وأشارت إلى أنها انتهت من معظم التحضيرات الخاصة بالأغنية، استعدادًا لطرحها رسميًا خلال الأيام المقبلة، معربة عن أملها في أن تحقق "بنت الحلال" نجاحًا كبيرًا وأن تترك بصمة مميزة لدى الجمهور ومحبي الأغنية العربية.

واختتمت نيفين رجب تصريحاتها بالتأكيد على أنها تحرص دائمًا على اختيار الأعمال التي تضيف إلى مشوارها الفني، وتقدم من خلالها محتوى غنائيًا مختلفًا، مشددة على أن "بنت الحلال" تمثل خطوة جديدة تتمنى أن تنال إعجاب الجمهور فور طرحها.
https://youtube.com/shorts/jHNks4HHlac?si=c483CgLdDCrRPn2H

نيفين رجب اخبار الفن نجوم الفن

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