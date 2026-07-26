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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

هيفاء وهبي تحتفل بلبنان : مستقبله حلو وما بيوقع أبداً | صور

حفل هيفاء وهبي
حفل هيفاء وهبي
محمد سعيد

أشعلت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي أجواء العاصمة اللبنانية ، في حفل غنائي عالمي ضخم، وسط حضور جماهيري كبير وتفاعل استثنائي من الجمهور، لتقدم واحدة من أبرز الحفلات الفنية خلال موسم الصيف.

خطفت هيفاء وهبي الأنظار منذ لحظة صعودها إلى المسرح، وقدمت مجموعة من الاستعراضات الفنية واللوحات البصرية المميزة، في عرض متكامل جمع بين الغناء والاستعراض والإبهار، وسط أجواء عالمية تليق بمكانتها الفنية.

وقدّمت الديفا هيفا خلال الحفل باقة من أشهر أغنياتها، من بينها «بدنا نروق»، و«شو المطلوب»، و«بحبك»، و«متسوبيشي»، وسط تفاعل كبير من الجمهور الذي ردد كلمات الأغاني معها في أجواء حماسية استثنائية.

هيفاء وهبي

وشهد الحفل تفاعلًا لافتًا بين هيفاء وهبي وجمهورها، حيث شاركها الحضور الغناء طوال فقرات الحفل، في مشاهد عكست الشعبية الكبيرة التي تتمتع بها النجمة اللبنانية، ومكانتها الخاصة لدى جمهورها في لبنان والوطن العربي.

وخلال الحفل، أعربت هيفاء وهبي عن سعادتها وفخرها بالحضور الجماهيري الكبير، مؤكدة أن هذا المشهد يجسد صورة لبنان الجميل، وقالت إن وجود هذا العدد الكبير من الجمهور يمثل رسالة للعالم بأن «لبنان موجود، ولبنان كبير وحلو وما بيوقع أبداً، ومستقبله حلو».

هيفاء وهبي

أعمال هيفاء وهبي 

ويأتي حفل هيفاء وهبي في لبنان ضمن سلسلة من النجاحات الفنية التي تحققها خلال موسم الصيف، بالتزامن مع النجاح الكبير الذي تحققه أحدث أعمالها الغنائية، وعلى رأسها أغنيتا «بحبك» و«متسوبيشي»، اللتان حققتا انتشارًا واسعًا وتفاعلًا كبيرًا عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وتواصل هيفاء وهبي خلال الفترة المقبلة جولتها الفنية، حيث تستعد لإحياء حفل غنائي ضخم في مصر بالساحل الشمالي، يليه حفل كبير في تونس، ضمن سلسلة من الحفلات التي تلتقي خلالها بجمهورها في عدد من الدول العربية.

حفل هيفاء وهبي
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