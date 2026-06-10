تعليم قنا يحقق فى واقعة اشتباك بين أولياء أمور ومراقبين بمدرسة العبور

بدأت مديرية التربية والتعليم بقنا، التحقيق في واقعة تداول مقطع فيديو يظهر مشاجرة بين أحد المراقبين وعدد من أولياء الأمور داخل فناء إحدى المدارس.

وتبين من المعلومات الأولية، أن الواقعة حدثت داخل لجنة مدرسة العبور بقرية جراجوس التابعة لإدارة قوص التعليمية، حيث ظهر في الفيديو مشادة كلامية تطورت إلى تشابك بالأيدي، بين المراقب وولي أمر.

وانتقل عبد الله القباني، مدير إدارة قوص التعليمية، إلى المدرسة محل المشاجرة لمتابعة الواقعة، وتم فتح تحقيق عاجل ورفع مذكرة تفصيلية إلى وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

كانت لجنة مدرسة العبور بجراجوس شهدت مشاداة كلامية فى فناء المدرسة، تطورت إلى اشتباك بين أولياء أمور الطلاب، وأحد المراقبين باللجنة، لمحاولة الغش داخل اللجنة.

وحدث تدافع من الأهالى المحيطين بالمدرسة، فى محاولة لفض الاشتباك بين أولياء الأمور والمراقبين داخل لجنة الامتحانات.