أخبار قنا: طلاب جنوب الوادي الأهلية يُطوّرون نظامًا ذكيًا لإدارة المستشفيات.. وتوجيه بإعلان جداول وخطط توزيع الأسمدة الزراعية

شهدت محافظة قنا على مدار الساعات الماضية العديد من الأحداث أبرزها، طلاب جنوب الوادي الأهلية يطورون نظامًا ذكيًا متكاملًا لإدارة المستشفيات، المحافظ يوجه بالإعلان عن جداول وخطط توزيع الأسمدة الزراعية، رفع 128 طنًا من المخلفات والتراكمات بقنا ونجع حمادي، بروتوكول تعاون بين الجامعة والهلال الأحمر المصري لتعزيز العمل التطوعي وخدمة المجتمع، مديرية التربية والتعليم تحصد المركز الثانى جمهورياً في التحدث بالفصحي، تحرير 24 محضرًا وضبط 90 كيلو لحوم فاسدة خلال حملات رقابية، إصابة شخصين في حادث انقلاب سيارة ميكروباص داخل ترعة، المؤبد لعاملين و15 عاما لطالب بتهمة اختطاف صغير وطلب فدية 2.5 مليون.





طلاب جنوب الوادي الأهلية يطورون نظامًا ذكيًا متكاملًا لإدارة المستشفيات

نجح فريق من طلاب جامعة جنوب الوادي الأهلية بقنا ، في تطوير مشروع تخرج بعنوان «NABD»، وهو نظام ذكي متكامل لإدارة المستشفيات يهدف إلى تحسين جودة الخدمات الصحية وتسهيل التواصل بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية من خلال منصة رقمية موحدة، في خطوة مبتكرة تجمع بين التحول الرقمي وتقنيات الذكاء الاصطناعي.



وجرى تنفيذ المشروع من خلال فريق متميز من طلاب جامعة جنوب الوادي الأهلية، ضم كلا من: آمنة زاهر حمدان إسماعيل، معتز محمد سعيد ومحمد هشام عبدالمنعم، محمد علي محمد، أحمد عيد عبدالصادق، هنا سراج الدين عبدالعزيز، أريج شوقي محمد، سارة مجدي محمد، مي أسعد الخضيري وتسنيم نهاد محمد.

محافظ قنا يوجه بالإعلان عن جداول وخطط توزيع الأسمدة الزراعية

وجه اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، الأجهزة التنفيذية بمديرية الزراعة بالمحافظة، بضرورة الإعلان عن جداول وخطة صرف الأسمدة الكيماوية المقررة للمزارعين، مع إلزام المسؤولين بتعليقها بشكل واضح داخل جميع الجمعيات الزراعية المنتشرة بمختلف المراكز والقرى.

وأكد محافظ قنا، إلزام رؤساء مجالس إدارات الجمعيات الزراعية، بوضع الكشوفات الخاصة بجداول الصرف في أماكن ظاهرة ومتاحة للجميع، بالإضافة إلى ضرورة إعلام المزارعين وإخطارهم حال أي تأخير قد يطرأ على مواعيد التسليم بكل شفافية.

قنا.. رفع 128 طنًا من المخلفات والتراكمات بقنا ونجع حمادي

​واصلت الأجهزة التنفيذية بنجع حمادي وقنا، تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، جهودها المكثفة للارتقاء بمنظومة النظافة العامة، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك من خلال تكثيف حملات رفع المخلفات والقمامة بمختلف الشوارع والميادين والقرى التابعة، بما يسهم في الحفاظ على المظهر الحضاري، وتحقيق بيئة نظيفة وآمنة للمواطنين.

​وشنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، بقيادة أشرف أنور، رئيس المركز، حملات موسعة للنظافة العامة ورفع المخلفات بمختلف أنحاء المدينة والقرى التابعة، وأسفرت الأعمال عن رفع نحو 70 طناً من القمامة والمخلفات الصلبة، وذلك في إطار خطة متكاملة تستهدف تحسين مستوى النظافة، والارتقاء بالخدمات اليومية المقدمة للأهالي.

بروتوكول تعاون بين جامعة قنا والهلال الأحمر المصري لتعزيز العمل التطوعي وخدمة المجتمع



شهد الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة قنا، مراسم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين الجامعة والهلال الأحمر المصري، وقعَه عن الجامعة الدكتور محمد سعيد عبد الله، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعن الهلال الأحمر المصري الدكتور نبيل الأحمر، المدير التنفيذى للهلال الأحمر بقنا، وذلك في إطار تعزيز أوجه التعاون المشترك في مجالات العمل التطوعي والتنمية المجتمعية وخدمة المجتمع.

وأكد عكاوى، بأن جامعة قنا تحرص على تعزيز دورها المجتمعي من خلال بناء شراكات فاعلة مع المؤسسات الوطنية الرائدة، مشيرًا إلى أن التعاون مع الهلال الأحمر المصري يمثل خطوة مهمة لنشر ثقافة العمل التطوعي بين الطلاب وتنمية وعيهم بقضايا المجتمع واحتياجاته، بما يسهم في إعداد أجيال قادرة على المشاركة الإيجابية في جهود التنمية وخدمة الوطن.



تعليم قنا يحصد المركز الثانى جمهورياً في التحدث بالفصحي

حصدت مديرية التربية والتعليم بقنا، المركز الثاني على مستوى الجمهورية في مسابقة التحدث بالفصحى والإلقاء الشعري وتعميق دراسة النحو، والتي تنظمها الإدارة المركزية للتعليم العام بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للعام الدراسي ٢٠٢٥-٢٠٢٦م

وأكد طارق محمد سعد الدين، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، بأن المديرية تواصل تحقيق نتائج متميزة في مختلف المسابقات والأنشطة التعليمية، بفضل الاهتمام بتنمية مهارات الطلاب ورعاية الموهوبين، إلى جانب جهود المعلمين والموجهين في صقل قدرات الطلاب وإعدادهم للمنافسات المختلفة.



تحرير 24 محضرًا وضبط 90 كيلو لحوم فاسدة خلال حملات رقابية بقنا

أسفرت حملة شنتها الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، بمتابعة أشرف أنور، عن تحرير 8 محاضر لمحلات تعمل بدون ترخيص، إلى جانب تحرير 4 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، كما تم رفع 26 حالة إشغال تعوق حركة المواطنين، وتؤثر على المظهر الحضاري للشوارع والميادين.

​كما نجحت الحملة في ضبط 90 كيلو جرامًا من اللحوم والدواجن غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وإعدام المضبوطات وفقاً للاشتراطات الصحية المعمول بها، بما يضمن حماية صحة المواطنين وسلامتهم.



إصابة شخصين في حادث انقلاب سيارة ميكروباص داخل ترعة بقنا

أصيب شخصان فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص داخل ترعة أمام قرية الجبلاو التابعة لمركز قنا.

تلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد إصابة شخصين إثر انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق السريع داخل ترعة أمام قرية الجبلاو.





المؤبد لعاملين و15 عاما لطالب بتهمة اختطاف صغير وطلب فدية 2.5 مليون بقنا



قضت محكمة جنايات قنا، بمعاقبة عاملين بالسجن المؤبد، ومعاقبة طالب بالسجن 15 عاما، بتهمة الاشتراك فى خطف صغير بنطاق دائرة قسم شرطة قنا، للحصول على فدية مالية قدرها 2.5 مليون جنيه لاطلاق سراحه.

ترجع وقائع القضية لبداية شهر أغسطس 2024 عندما تلقت أجهزة الأمن بقنا، بلاغاً من أسرة كاراس.ع.ع، يفيد اختطاف نجلهم وطالبة خاطفيه بفدية مالية قدرها 2.5 مليون جنيه مقابل إطلاق سراحه، وبتكثيف التحريات تبين صحة الواقعة، وأن المتهمين خططا لاختطاف الطفل واحتجازه داخل أحد المنازل بهدف الحصول على مبلغ مالي من أسرته.

