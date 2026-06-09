قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إنقاذ سيدة حاولت التخلص من حياتها في بث مباشر في المنوفية وأسرتها: مريضة سرطان ومنفصلة
بعد حديث أمير رمسيس.. مختار جمعة: التنمر على ذوي الهمم جريمة شرعية وقانونية ويجب إكرامهم
بقعة زيت بطول 150 مترًا في شاطئ الجبيل بطور سيناء.. وتحرك عاجل لاحتواء التلوث وكشف المتسبب| ما القصة؟
الدينار الكويتي بكام؟..أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء
حرارة قياسية وفيضانات وجفاف.. إل نينيو يهدد من جديد| إيه اللي بيحصل؟
المونديال قرب.. موعد حفل افتتاح بطولة كأس العالم 2026
بسبب التسريبات.. توزيع امتحان الرسم بدل الهندسة بلجان الإعدادية بالاسكندرية اليوم
مقتل عناصر من حماس في غارة استهدفت مقر الشرطة البحرية بخان يونس
رقمنة التراخيص (QR Code).. مقترح برلماني لمواجهة المنشآت الطبية غير المرخصة
حسام حسن يراهن على جيل جديد.. وبلجيكا وإيران أبرز منافسي المنتخب الوطني في المجموعة السابعة بكأس العالم 2026
تفاصيل استعداد وزارة التعليم لامتحانات الثانوية العامة
إلحق اشتري قبل ما يغلى.. شعبة الذهب تعلن المتوقع بشأن الأسعار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ قنا يوجه بالإعلان عن جداول وخطط توزيع الأسمدة الزراعية

محافظ قنا
محافظ قنا
يوسف رجب

وجه اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، الأجهزة التنفيذية بمديرية الزراعة بالمحافظة، بضرورة الإعلان عن جداول وخطة صرف الأسمدة الكيماوية المقررة للمزارعين، مع إلزام المسؤولين بتعليقها بشكل واضح داخل جميع الجمعيات الزراعية المنتشرة بمختلف المراكز والقرى.

وأكد محافظ قنا، إلزام رؤساء مجالس إدارات الجمعيات الزراعية، بوضع الكشوفات الخاصة بجداول الصرف في أماكن ظاهرة ومتاحة للجميع، بالإضافة إلى ضرورة إعلام المزارعين وإخطارهم حال أي تأخير قد يطرأ على مواعيد التسليم بكل شفافية.

وأشار الببلاوي، إلى أنه سيتم تكثيف المتابعة الميدانية لأعمال التوزيع من خلال تشكيل لجان رقابية متخصصة لمتابعة العمليات داخل الجمعيات، موجهًا بصرف الكميات وفقاً لنسب المزارعين الموردين، وذلك في إطار إحكام الحوكمة والرقابة على منظومة التوزيع للقضاء على السوق السوداء وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

وشدد محافظ قنا، على دعم الدولة الكامل للمزارعين، وتوفير كافة التسهيلات والمستلزمات الزراعية التي تضمن له تحقيق أعلى إنتاجية للمحاصيل الزراعية.

وأشار الببلاوى، إلى أن تذليل العقبات أمام المزارعين يأتي على رأس أولويات العمل التنفيذي بالمحافظة باعتبارهم الركيزة الأساسية للتنمية الزراعية والأمن الغذائي.

قنا الأسمدة الكيماوية الجمعيات الزراعية تكثيف المتابعة الميدانية الأمن الغذائي أخبار قنا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الكارت الموحد

بديل بطاقة التموين.. كل ما تريد معرفته عن الكارت الموحد الجديد

شبورة

توخوا الحذر.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية خطيرة خلال طقس اليوم

اسعار الدواجن اليوم

هبوط البيض والبانيه.. أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء

ابراهيم فايق

إبراهيم فايق يكشف اسم المدير الفني الجديد للأهلي وكواليس الاتفاق

دعاء الأرق وعدم القدرة على النوم

دعاء الأرق وعدم القدرة على النوم.. لمن يعاني التوتر ردّد كلمات تريح القلب وتبعث الطمأنينة

الاهلي

عارف بياناته.. شوبير يشوق جماهير الأهلي لاسم المدير الفني الجديد

منتخب مصر

الفراعنة صنعوا حالة.. شرطي أمريكي يكشف سبب رقصه مع الجماهير المصرية

احمد حسن

أحمد حسن يكشف عروض خوان بيزيرا وموقف الزمالك منها

ترشيحاتنا

سعر البيض اليوم

فرصتك للشراء.. سعر كرتونة البيض اليوم للمستهلك

أسعار العملات اليوم

الدولار بكام؟.. أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم

مواعيد القطارات

مواعيد القطارات على خط «القاهرة - الإسكندرية» اليوم الأحد 7 يونيو 2026

بالصور

أطعمة تحارب هشاشة العظام.. ماذا يجب أن تأكل للحفاظ على قوة العظام؟

أطعمة تحارب هشاشة العظام.. ماذا يجب أن تأكل للحفاظ على قوة العظام؟
أطعمة تحارب هشاشة العظام.. ماذا يجب أن تأكل للحفاظ على قوة العظام؟
أطعمة تحارب هشاشة العظام.. ماذا يجب أن تأكل للحفاظ على قوة العظام؟

ميرنا جميل تثير الجدل بجمبسوت كب.. شاهد

ميرنا جميل تثير الجدل بجمبسوت كب|شاهد
ميرنا جميل تثير الجدل بجمبسوت كب|شاهد
ميرنا جميل تثير الجدل بجمبسوت كب|شاهد

3 مكونات فقط لعمل مكرونة كريمية مثل المطاعم.. وصفة سريعة بمذاق لا يقاوم

3 مكونات فقط لعمل مكرونة كريمية مثل المطاعم.. وصفة سريعة بمذاق لا يقاوم
3 مكونات فقط لعمل مكرونة كريمية مثل المطاعم.. وصفة سريعة بمذاق لا يقاوم
3 مكونات فقط لعمل مكرونة كريمية مثل المطاعم.. وصفة سريعة بمذاق لا يقاوم

وفاة شخص تكشف ثغرة قاتلة في نظام تويوتا الذكي

تويوتا تاكوما
تويوتا تاكوما
تويوتا تاكوما

فيديو

نظام الطيبات يثير قلق الصحة السعودية

تجنبوا "نظام الطيبات" .. تحذير عاجل من الصحة السعودية

عامل دليفري

حولت له الفلوس وسابت له المرتبة.. نهاية غير متوقعة لقصة فتاة مع عامل توصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: إما القاهرة أو الفوضى!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: ميثاق الأثر في فلسفة الحياة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الـ AI ينافس شاكيرا عالميا

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع.. قناة السويس الجديدة للعبور الآمن للاقتصاد المصري

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : هل يتم التضحية بـ نتنياهو من أجل إسرائيل؟!

المزيد