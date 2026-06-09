محافظ قنا يوجه بالإعلان عن جداول وخطط توزيع الأسمدة الزراعية

وجه اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، الأجهزة التنفيذية بمديرية الزراعة بالمحافظة، بضرورة الإعلان عن جداول وخطة صرف الأسمدة الكيماوية المقررة للمزارعين، مع إلزام المسؤولين بتعليقها بشكل واضح داخل جميع الجمعيات الزراعية المنتشرة بمختلف المراكز والقرى.

وأكد محافظ قنا، إلزام رؤساء مجالس إدارات الجمعيات الزراعية، بوضع الكشوفات الخاصة بجداول الصرف في أماكن ظاهرة ومتاحة للجميع، بالإضافة إلى ضرورة إعلام المزارعين وإخطارهم حال أي تأخير قد يطرأ على مواعيد التسليم بكل شفافية.

وأشار الببلاوي، إلى أنه سيتم تكثيف المتابعة الميدانية لأعمال التوزيع من خلال تشكيل لجان رقابية متخصصة لمتابعة العمليات داخل الجمعيات، موجهًا بصرف الكميات وفقاً لنسب المزارعين الموردين، وذلك في إطار إحكام الحوكمة والرقابة على منظومة التوزيع للقضاء على السوق السوداء وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

وشدد محافظ قنا، على دعم الدولة الكامل للمزارعين، وتوفير كافة التسهيلات والمستلزمات الزراعية التي تضمن له تحقيق أعلى إنتاجية للمحاصيل الزراعية.

وأشار الببلاوى، إلى أن تذليل العقبات أمام المزارعين يأتي على رأس أولويات العمل التنفيذي بالمحافظة باعتبارهم الركيزة الأساسية للتنمية الزراعية والأمن الغذائي.