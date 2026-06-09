أخبار قنا.. المحافظ يناقش301 شكوى وطلب للمواطنين خلال لقاء جماهيرى.. تحرير 30 محضرًا خلال أسبوع ضد مستخدمى المياه فى أغراض مخالفة

شهدت محافظة قنا على مدار الساعات الماضية العديد من الأحداث أبرزها، رفع 97 طن مخلفات بناء في حملة بقوص، مصرع شخص في حادث سيارة بطريق قفط القصير، المحافظ يتابع مع الري وبحوث النيل إصلاح انهيار جسر طراد النيل بنجع حمادى، ويناقش301 شكوى وطلب للمواطنين ويوجه بحلول عاجلة خلال لقاء جماهيرى، تحرير 30 محضرًا خلال أسبوع ضد مستخدمى المياه فى أغراض مخالفة.





رفع 97 طن مخلفات بناء في حملة بقوص



شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص جنوب قنا، حملة موسعة، تحت إشراف مباشر من الدكتور علاء شاكر، رئيس المركز، استهدفت رفع كافة تراكمات القمامة ومخلفات الهدم والبناء والتسوية بمنطقة النفق، ومحيط مستشفى العتامين التخصصي، بهدف رفع كفاءة منظومة النظافة العامة والتجميل، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح الدكتور علاء شاكر، رئيس المركز، أنه قد شارك في تنفيذ الحملة مسئولو قسم البيئة والمخلفات الصلبة، والعاملون بقسم النظافة والتجميل بالوحدة المحلية، مدعومين بعدد من المعدات الثقيلة شملت السيارات القلابة الكبيرة، ولودراً مجهزاً لرفع التراكمات الصلبة، بما ساعد على سرعة إنجاز الأعمال، وتحقيق المستهدف من الحملة في وقت قياسي.

مصرع شخص في حادث سيارة بطريق قنا القصير



لقي شخص مصرعه إثر حادث مرورى، أثناء إصلاح سيارته بطريق قفط – القصير بنطاق محافظة قنا.

تلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد مصرع شخص في حادث مرورى بطريق قفط القصير.





محافظ قنا يتابع مع الري وبحوث النيل إصلاح انهيار جسر طراد النيل بنجع حمادى

عقد اللواء دكتور مصطفى الببلاوى، محافظ قنا، اجتماعًا موسعًا مع لجنة من الري وحماية النيل ومعهدى بحوث النيل والانشاءات، لمتابعة آخر المستجدات والموقف التنفيذي الخاص بإصلاح انهيار جسر طراد النيل بمركز نجع حمادي، وذلك في إطار جهود المحافظة المستمرة للحفاظ على البنية التحتية وسلامة المواطنين.

واستمع محافظ قنا، خلال الاجتماع، إلى تقرير مفصل يتضمن آخر الموقف التنفيذي بشأن المقايسات والدراسات الهندسية التي تم إعدادها، بالإضافة إلى استعراض نتائج أعمال الجلسات والمعاينات الفنية الفورية لموقع الانهيار التي قامت بها اللجان المتخصصة لتحديد حجم الأضرار وسبل معالجتها.



خلال أسبوع.. 30 محضرًا ضد مستخدمى المياه فى أغراض مخالفة بقنا

حررت إدارة المخالفات بالقطاع التجاري بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا، 30 محضرًا خلال الأسبوع الجاري، ضد المخالفين لاستخدام مياه الشرب في أغراض غير مخصصة لها، سواء في الزراعة أو رش الشوارع، بالإضافة إلى وصلات الخلسة لمياه الشرب والصرف الصحي.



جاء ذلك في إطار الحملات التي تنفذها شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا لرصد وضبط المخالفات، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، حفاظاً على موارد الدولة.





خلال لقاء جماهيرى.. محافظ قنا يناقش301 شكوى وطلب للمواطنين ويوجه بحلول عاجلة

ناقش اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، خلال اللقاء المفتوح 301 طلبًا وشكوى متنوعة قدمها المواطنون، وشملت هذه الطلبات توفير المساعدات الإنسانية والمالية العاجلة وصرف معاشات وبحث صرف تكافل وكرامة، إلى جانب تلبية متطلبات خدمات التضامن الاجتماعي للأسر الأولى بالرعاية.

جاء ذلك خلال اللقاء الجماهيري المفتوح مع المواطنين، للاستماع إلى مطالبهم وبحث شكواهم، في إطار حرص القيادة التنفيذية على التواصل المباشر مع أبناء المحافظة وإيجاد حلول فورية ومشروعة لكافة المشكلات التي تواجههم.

