قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مقترح برلماني لإنشاء نقابة لصناع المحتوى الرقمي لإنهاء فوضى السوشيال ميديا
إياتا: شركات الطيران ستتكبد خسائر إضافية بـ100 مليار دولار جراء الأزمة الإيرانية
القبض على 9 رجال وسيدة يستغلون 11 طفلا في أعمال التسول بشوارع الجيزة
الدعم النقدي على طاولة الحكومة.. مطالب بدراسة دقيقة قبل التخلي عن منظومة الخبز المدعم
تل أبيب تحت نيران القصف.. إيران أطلقت 30 صاروخا على إسرائيل
نيسان تطلق إنتاج "ماجنيت" في مصر.. ومدبولي: نتطلع لرؤية أول سيارة كهربائية للشركة قريبًا
إعلام إيراني: انفجارات ضخمة في طهران
إنجاز استراتيجي.. منال عوض تعلن الانتهاء من تقرير الإبلاغ الوطني الرابع وتقرير الشفافية الأول لمصر
موجة حارة ورطوبة.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس اليوم
منتدبة للمراقبة من أسوان.. وفاة "مدُرسة" في حادث سير بكفر الدوار
جمبلاط: الاستثمار في العنصر البشري والذكاء الاصطناعي أساس تطوير شركات الإنتاج الحربي
"شاومينج" يدعي تداول امتحان الرياضيات البحتة بالثانوية الأزهرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

قنا.. رفع 97 طن مخلفات بناء في حملة بقوص

حملات نظافة بقنا
حملات نظافة بقنا
يوسف رجب

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص جنوب قنا، حملة موسعة، تحت إشراف مباشر من الدكتور علاء شاكر، رئيس المركز، استهدفت رفع كافة تراكمات القمامة ومخلفات الهدم والبناء والتسوية بمنطقة النفق، ومحيط مستشفى العتامين التخصصي، بهدف رفع كفاءة منظومة النظافة العامة والتجميل، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح الدكتور علاء شاكر، رئيس المركز، أنه قد شارك في تنفيذ الحملة مسئولو قسم البيئة والمخلفات الصلبة، والعاملون بقسم النظافة والتجميل بالوحدة المحلية، مدعومين بعدد من المعدات الثقيلة شملت السيارات القلابة الكبيرة، ولودراً مجهزاً لرفع التراكمات الصلبة، بما ساعد على سرعة إنجاز الأعمال، وتحقيق المستهدف من الحملة في وقت قياسي.

وأكد شاكر، أن جهود الحملة أسفرت عن رفع وإزالة 97 طنًا من القمامة ومخلفات الهدم والبناء من المناطق المستهدفة، الأمر الذي ساهم في تحسين المظهر العام، وتحقيق سيولة مرورية ملحوظة بمحيط المستشفى.

وتابع رئيس المركز، أنه تم نقل جميع المخلفات والتراكمات التي جرى رفعها بشكل مباشر إلى المدفن الصحي الآمن بصحراء العليقات، خارج الحيز العمراني، وبعيداً عن الكتلة السكنية للمدينة، وذلك في إطار الالتزام بالاشتراطات البيئية والصحية، ومنع أي آثار سلبية قد تنتج عن التخلص غير الآمن من المخلفات.

وأشار شاكر، إلى أن حملات النظافة ورفع الإشغالات تتم بشكل يومي ودوري بجميع قرى ونجوع المركز، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، للحفاظ على ما تحقق من نتائج إيجابية.

واصلت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة قوص، تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور مصطفى الببلاوى، محافظ قنا، جهودها المكثفة للارتقاء بمستوى النظافة العامة، وتحسين البيئة المحيطة بالمواطنين، من خلال تنفيذ حملات ميدانية موسعة تستهدف إزالة التراكمات والمخلفات بمختلف المناطق الحيوية، بما يسهم في توفير بيئة صحية وآمنة، وإظهار المدينة بالمظهر الحضاري اللائق.

قنا مدينة قوص منظومة النظافة العامة تحسين المظهر العام خارج الحيز العمراني رفع الإشغالات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنزين

بعد الزيادة الأخيرة.. أسعار البنزين والسولار اليوم الإثنين

الدواجن

تغيرات مفاجئة في أسعار الفراخ بالأسواق اليوم.. الكيلو بكام؟

الأهلي والزمالك

صفقة مفاجأة.. لاعب الزمالك يقترب من الانتقال إلى الأهلي

الميت يختار من يزوره

هل الميت يختار من يزوره في المنام؟.. انتبه فزيارته لك لها 9 أسباب

الداخلية تكشف تفاصيل خناقة عربة السيدات بمترو الأنفاق

ضرب بالشباشب.. الداخلية تكشف تفاصيل خناقة عربة السيدات بمترو الأنفاق

الذهب

تشتري ولا تبيع.. نصائح مهمة من شعبة الذهب للمواطنين بعد هبوط الأسعار

ظبط صاحب فيديو حرق العلم

الداخلية تكشف ملابسات فيديو حرق العلم وتضبط مرتكبه بالمنوفية

موعد صرف مرتبات يونيو 2026 وزيادة الأجور الجديدة رسميًا

موعد صرف مرتبات يونيو 2026 وزيادة الأجور الجديدة رسميا

ترشيحاتنا

هيئة الرقابة المالية

الرقابة المالية تدرس مشروعا للربط الإلكتروني الكامل بينها وبين القطاع غير المصرفي.. تفاصيل

رامي أبو النجا

البنك المركزي: نمتلك أدوات لمواجهة الصدمات الخارجية

الدكتور محمد عوض رئيس هيئة الاستثمار

مركز خدمات المستثمرين بالإسكندرية يقدم خدمات ما بعد التأسيس لـ32 ألف شركة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: إما القاهرة أو الفوضى!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: ميثاق الأثر في فلسفة الحياة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الـ AI ينافس شاكيرا عالميا

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع.. قناة السويس الجديدة للعبور الآمن للاقتصاد المصري

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : هل يتم التضحية بـ نتنياهو من أجل إسرائيل؟!

المزيد