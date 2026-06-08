قنا.. رفع 97 طن مخلفات بناء في حملة بقوص

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص جنوب قنا، حملة موسعة، تحت إشراف مباشر من الدكتور علاء شاكر، رئيس المركز، استهدفت رفع كافة تراكمات القمامة ومخلفات الهدم والبناء والتسوية بمنطقة النفق، ومحيط مستشفى العتامين التخصصي، بهدف رفع كفاءة منظومة النظافة العامة والتجميل، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح الدكتور علاء شاكر، رئيس المركز، أنه قد شارك في تنفيذ الحملة مسئولو قسم البيئة والمخلفات الصلبة، والعاملون بقسم النظافة والتجميل بالوحدة المحلية، مدعومين بعدد من المعدات الثقيلة شملت السيارات القلابة الكبيرة، ولودراً مجهزاً لرفع التراكمات الصلبة، بما ساعد على سرعة إنجاز الأعمال، وتحقيق المستهدف من الحملة في وقت قياسي.

وأكد شاكر، أن جهود الحملة أسفرت عن رفع وإزالة 97 طنًا من القمامة ومخلفات الهدم والبناء من المناطق المستهدفة، الأمر الذي ساهم في تحسين المظهر العام، وتحقيق سيولة مرورية ملحوظة بمحيط المستشفى.

وتابع رئيس المركز، أنه تم نقل جميع المخلفات والتراكمات التي جرى رفعها بشكل مباشر إلى المدفن الصحي الآمن بصحراء العليقات، خارج الحيز العمراني، وبعيداً عن الكتلة السكنية للمدينة، وذلك في إطار الالتزام بالاشتراطات البيئية والصحية، ومنع أي آثار سلبية قد تنتج عن التخلص غير الآمن من المخلفات.

وأشار شاكر، إلى أن حملات النظافة ورفع الإشغالات تتم بشكل يومي ودوري بجميع قرى ونجوع المركز، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، للحفاظ على ما تحقق من نتائج إيجابية.

واصلت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة قوص، تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور مصطفى الببلاوى، محافظ قنا، جهودها المكثفة للارتقاء بمستوى النظافة العامة، وتحسين البيئة المحيطة بالمواطنين، من خلال تنفيذ حملات ميدانية موسعة تستهدف إزالة التراكمات والمخلفات بمختلف المناطق الحيوية، بما يسهم في توفير بيئة صحية وآمنة، وإظهار المدينة بالمظهر الحضاري اللائق.