مصرع صغير صعقاً بالكهرباء أثناء اللهو بكاتيل شاى في قنا

لقى طفل مصرعه، صعقا بالكهرباء، داخل منزله بمركز نجع حمادي شمال قنا، أثناء اللهو بغلاى شاى" كاتيل".



تلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارًا من غرفة العمليات، بمصرع طفل صعقًا بالكهرباء بقرية نجع موسى علام التابع لمركز نجع حمادى.

وتبين مصرع إبراهيم.أ 8 أعوام، صعقا بالكهرباء، أثناء اللهو في غلاي كهربائي" كاتيل شاى"، داخل منزله.

ودفع مرفق إسعاف قنا، بسيارة إلى موقع البلاغ وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى نجع حمادى العام، لوضعها تحت تصرف النيابة العامة.



تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.