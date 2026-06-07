أخبار قنا.. إحالة المتغيبين للتحقيق بوحدتين صحيتين بنجع حمادى..إحالة 4 ملاحظين ومراقب للتحقيق بلجنة دبلومات فنية بسبب محمول

شهدت محافظة قنا على مدار الساعات الماضية العديد من الأحداث أبرزها، إحالة المتغيبين للتحقيق بوحدتي صحة القناوية والسلامية بنجع حمادى، المحافظ يطمئن على سير الامتحانات خلال تفقد لجان الشهادة الإعدادية، إعادة فتح طريق مغلق منذ 10 سنوات بنجع حمادى، إحالة 4 ملاحظين ومراقب للتحقيق بلجنة دبلومات فنية بسبب محمول وكتاب عربى، نقل موقف"المسيد" بقوص لمجمع المواقف الجديد لإنهاء التكدس المرورى، المحافظ يبحث مع أعضاء النواب والشيوخ خطط توسع المشروعات الخدمية، ونقيب أطباء مصر يشيد بجهود قنا لتحسين بيئة العمل ومناخ آمن للأطقم الطبية.





إحالة المتغيبين للتحقيق بوحدتي صحة القناوية والسلامية بنجع حمادي

أجرى حسين الزمقان، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي شمال قنا، جولة ميدانية ليلية مفاجئة على وحدتي صحة القناوية والسلامية، للتأكد من انتظام سير العمل وتواجد الأطقم الطبية والتمريضية المكلفة بالنوبتجيات، ومدى جاهزية الوحدات لاستقبال المرضى وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم.



وأوضح رئيس مركز نجع حمادي ، بأن الجولة شملت المرور على مختلف أقسام الوحدتين، وأسفرت عن رصد عدد من حالات الغياب بين أفراد طاقم التمريض والأطباء المكلفين بالعمل خلال فترة النوبتجية، مما استدعى اتخاذ إجراءات فورية بإحالة جميع المتغيبين إلى التحقيق العاجل لاتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة وفقًا للوائح المنظمة للعمل.

محافظ قنا يطمئن على سير الامتحانات خلال تفقد لجان الشهادة الإعدادية

أجرى اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، جولة ميدانية تفقد خلالها عددًا من لجان امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية، وذلك لمتابعة انتظام سير الامتحانات والاطمئنان على مدى الانضباط داخل اللجان وتأمين محيطها، فضلًا عن الوقوف على الحالة العامة وتوفير الأجواء الملائمة للطلاب.

واستهل محافظ قنا، جولته بتفقد لجنة مدرسة الشهيد العميد محمد جمال نصاري، حيث اطمأن على انتظام العملية الامتحانية داخل اللجان وتوافر كافة سبل الراحة للطلاب، مشددًا على أهمية تهيئة المناخ الملائم لضمان أداء الامتحانات في هدوء ونظام.

قنا..إعادة فتح طريق مغلق منذ 10 سنوات بنجع حمادى

واصلت الأجهزة التنفيذية بنجع حمادي، جهودها المكثفة تنفيذاً لتوجيهات اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، بشأن تعزيز منظومة النظافة العامة، وتحسين البيئة، والاستجابة السريعة لشكاوى المواطنين، وذلك في إطار خطة متكاملة تستهدف الارتقاء بمستوى الخدمات، وتحسين المظهر الحضاري بمختلف قرى المركز.

وفي استجابة فورية لشكاوى المواطنين، نجحت الوحدة المحلية لقرية هو، برئاسة عرفان فكار، في إعادة فتح طريق خلف عمارات الألومنيوم ناحية مدخل شركة عثمان، بعد أن ظل مغلقاً لأكثر من 10 سنوات بسبب تراكم الهيش ومخلفات البناء، وهو ما كان يتسبب في إعاقة حركة المواطنين بالمنطقة.

بسبب محمول وكتاب عربي.. إحالة 4 ملاحظين ومراقب للتحقيق بلجنة دبلومات فنية



أحال اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، 4 ملاحظين ومراقب، بامتحانات شهادة الدبلومات الفنية بلجنة مدرسة "قنا الزخرفية المعمارية بنين" رقم 1808 إلى التحقيق العاجل بالشؤون القانونية بالمحافظة، وذلك على خلفية رصد مخالفات وتجاوزات داخل اللجان الامتحانية تمس انضباط العملية الامتحانية.

وقد ضبط محافظ قنا، خلال جولته التفقدية، كتاب خاص بمادة اللغة العربية التي كان يؤدي الطلاب الامتحان فيها داخل اللجنة مع سماح الملاحظين بوجود أدوات ومقتنيات شخصية لا صلة لها بالامتحان بحوزة الطلاب، إلى جانب ضبط هاتف محمول مع أحد الملاحظين داخل اللجنة.



نقل موقف"المسيد" بقوص لمجمع المواقف الجديد لإنهاء التكدس المروري

نفذت الأجهزة التنفيذية بمحافظة قنا، بناءً على توجيهات اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص، حملة مكبرة لنقل موقف سيارات "المسيد" الكائن بمنطقة المطافي، إلى مجمع مواقف سيارات "البيك أب" بشرق المدينة.

وأصدر محافظ قنا، توجيهاته خلال الزيارة بمركز قوص، بنقل الموقف إلى مجمع مواقف سيارات "البيك أب" الخاص بقرى "حجازة، قفط، والعليقات" الواقع بشرق المدينة، وذلك لفك التشابك المروري في منطقة المطافي التي تصنف كأحد أكثر المناطق كثافة سكانية، نظراً لموقعها الحيوي وسط مجمع مدارس يضم "المدرسة الثانوية الصناعية بنات، والمدرسة الثانوية العسكرية بنين"، فضلاً عن قربها الشديد من مطالع ومنازل كوبري مزلقان السكة الحديد باتجاه طريق النصر، والذي يشهد ضغطاً مرورياً كثيفاً لاسيما في أوقات الذروة.

محافظ قنا يبحث التوسع بمشروعات الغاز الطبيعي مع وفد شركة غاز



بحث اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، مع وفد شركة غاز طبيعي، برئاسة المهندس وائل جويد، سبل تعزيز التعاون المشترك، والتوسع في مشروعات توصيل الغاز الطبيعي لمختلف مراكز وقرى المحافظة، بما يخدم رؤية الدولة في تنمية الصعيد.

واستعرض محافظ قنا، خلال اللقاء الموقف التنفيذي لمشروعات الغاز الطبيعي الجاري تنفيذها على أرض المحافظة، كما ناقش الجانبان الخطط المستقبلية لزيادة معدلات ضخ الغاز للمناطق السكنية والتجارية والصناعية، بما يضمن تلبية احتياجات المواطنين والتيسير عليهم، تماشيًا مع توجهات القيادة السياسية لتطوير البنية التحتية ورفع جودة الحياة بمحافظات الصعيد.

محافظ قنا يبحث مع أعضاء النواب والشيوخ خطط توسع المشروعات الخدمية

بحث اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، عددا من الملفات الحيوية والمشروعات الخدمية والتنموية التي تستهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف مراكز وقرى المحافظة، في إطار تعزيز التعاون بين الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية لتحقيق التنمية المستدامة وتلبية احتياجات المواطنين.

وفى مستهل اللقاء قدم المهندس وائل جويد، رئيس مجلس إدارة شركة الغاز الطبيعي، عرضاً تفصيليًا للموقف التنفيذي للمشروعات الجارية بالمحافظة، موضحًا أن عدد الوحدات السكنية التي تم توصيل الغاز إليها بلغ 236 ألف وحدة، يستفيد منها أكثر من مليون مواطن، كما تضم المحافظة 13 محطة لتموين السيارات بالغاز الطبيعي و170 مخبزًا يعمل بالغاز، مع استمرار خطط التوسع خلال المرحلة المقبلة.

نقيب أطباء مصر يشيد بجهود قنا لتحسين بيئة العمل ومناخ آمن للأطقم الطبية



أعرب الدكتور أسامة عبد الحي، النقيب العام لأطباء مصر، عن بالغ تقديره لجهود محافظة قنا ودعمها المتواصل للقطاع الصحي، مشيدًا بالخطوات الجادة التي تتخذها المحافظة من أجل تحسين بيئة العمل وتوفير مناخ ملائم وآمن للأطقم الطبية، فضلًا عن تذليل كافة المعوقات والعقبات التي تواجه الأطباء والمنشآت الطبية بالمحافظة بما يخدم الصالح العام.

جاء ذلك خلال استقبال اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، للدكتور أسامة عبد الحي، النقيب العام لأطباء مصر، لمناقشة سبل تعزيز التكامل والشراكة بين النقابة والأجهزة التنفيذية للنهوض بالمنظومة الطبية داخل المحافظة، بما يضمن تقديم أفضل خدمات الرعاية الصحية للمواطنين.